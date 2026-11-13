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قبلي: انطلاق حصص تكوينية حول مرض السكري والتلاقيح لفائدة عدد من إطارات وأعوان الصحة بالجهة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 19:05 قراءة: 1 د, 9 ث
      
انطلقت، اليوم الجمعة، بمدرسة علوم التمريض بقبلي، حصص تكوينية لفائدة إطارات وأعوان الصحة بالجهة حول مرض السكري والتلاقيح، وذلك ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة بقبلي بمناسبة الاحتفال  باليوم العالمي لمرض السكري الموافق لـ 14 نوفمبر من كل سنة، وفق المديرة الجهوية للصحة زينة حفيظ.
وأوضحت حفيظ، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ هذه الحصص التكوينية، التي ستتواصل على امتداد يومين، تهدف إلى تعزيز معارف ومهارات إطارات وأعوان الصحة حول مرض السكري خاصة من ناحية التقصي والتشخيص المبكر، فضلا عن التعريف بالطرق السليمة للعلاج والتكفّل بالمرضى.

وأضافت أنّ العمل في المرحلة القادمة سيرتكز على تكثيف التشخيص المبكر لمرض السكري أو ما يعرف بمرحلة ما قبل السكري بهدف حماية الأشخاص من الإصابة بهذا المرض المزمن الذي يكلف المريض والعائلة والمجموعة الوطنية مصاريف طائلة.
وأشارت إلى أن الإدارة الجهوية للصحة استغلت هذه الحصص التكوينية لإثراء مهارات الإطارات الطبية وشبه الطبية في مجال التلاقيح  باعتبار دورها في الحماية من الامراض سواء المعروفة او المستجدة على غرار تلاقيح فيروس "كورونا" التي كان لها دور فعال في حماية الأرواح، وفق تعبيرها.

وبيّنت أن الحصص التكوينية ستركز على طرق حفظ التلاقيح، وكيفية ادراجها بمنظومة "ايفاكس"،  لتمكين مهنيي الصحة من مواكبة التطورات العلمية المستمرة في هذا المجال تكريسا لاستراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى مزيد الارتقاء بالمرفق الصحي وتطوير الخدمات المسداة للمرضى.
يشار إلى أن مختلف المؤسسات الصحية بالجهة، وخاصة مراكز الصحة الأساسية،  شرعت منذ مطلع الشهر الجاري،  في تمكين  الحالات ذات الأولوية، من إطارات طبية وشبه طبية وكبار السن ونساء حوامل وأطفال ومصابين بأمراض مزمنة، من اللقاح ضد النزلة الموسمية عقب حصول الإدارة الجهوية للصحة على 1800 جرعة من وزارة الاشراف.

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