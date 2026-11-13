حفل اختتام مشروع "صمود" لفائدة 100 مؤسسة اقتصادية صغيرة ومتوسطة الحجم يوم 16 نوفمبر 2026 بتونس

ينتظم حفل اختتام مشروع "صمود" لفائدة 100 مؤسسة اقتصادية صغيرة ومتوسطة يوم 16 نوفمبر 2026 بتونس العاصمة.وستخصص التظاهرة التي تنظمها منظمة "أوكسفام" (Oxfam)، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وبمشاركة عن وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسياحة، لعرض نتائج المشروعالذي أُطلق في ديسمبر 2022 لفائدة 100 مؤسسة اقتصادية متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة في ولايات صفاقس والمهدية وسليانة وتوزر بالشراكة مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمندوبياتالجهوية للسياحة وكذلك مندوبيات الصناعة التقليدية بالولايات المذكورة.ويتم تمويل مشروع "صمود" من طرف الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بميزانية تقدر بحوالي 3.5 مليون يورو، وتتولى تنفيذه كل من منظمة أوكسفام (Oxfam) ومؤسسة "أفسي" (AVSI) الإيطالية، بالشراكة مع منطقة توسكانا وجمعيتي "شانتي" و"أباد" (APAD) للزراعة المستدامة.ويركز المشروع على دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر والمؤسسات الاجتماعية الناشطة في مجالات السياحة والصناعات التقليدية والفلاحة في الولايات الاربع المذكورة آنفا، في سبيل زيادة قدرتها على المساهمة في تنمية اقتصادية أكثر شمولا واستدامة.ويسعى المشروع الى احداث فرص عمل وزيادة الدخل من خلال دعم القطاع الخاص وتنميته وتعزيز قدرات السلطات العمومية والجهوية والمحلية والمجتمع المدني.ويرتكز البرنامج بشكل أساسي على ثلاث مكونات تهم الدعم الفني والمالي للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الاجتماعية لمساندتها في تطوير استراتيجيات مبتكرة ومتكيفة مع الأزمات، ممّا يمكن من تعزيز قدرتها على الاستدامة، فضلاً عن تعميق تأثيرها الاجتماعي والبيئي، وتعزيز النهج التشاركي للتنمية المحلية لدعم التكامل الاجتماعي والاقتصادي وبرامج التشغيل للفئات الهشة مثل الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة علاوة على تنفيذ مبادرات للتوعية والمناصرة لتعزيز العمل اللائق والشامل.