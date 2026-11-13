تعزيز آفاق التعاون في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي محور لقاء وزير تكنولوجيات الاتصال مع نظيره القطري

مثل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محور جلسة جمعت الخميس 12 نوفمبر 2026، وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر محمد بن علي بن محمد المناعي.وكان اللقاء، الذي انعقد على هامش أشغال المؤتمر العالمي للمندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26) بالدوحة، مناسبة لاستعراض سبل الارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات أرحب، بما يستجيب للتحولات التكنولوجية المتسارعة ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة وتبادل الخبرات والتجارب.وتناولت المباحثات سبل دعم التحول الرقمي، وتبادل الخبرات في تطوير الخدمات الرقمية وتحديث المرافق العمومية، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، وتوظيف تطبيقاتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.كما تطرق الجانبان الى آفاق تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز أمن الشبكات والفضاء السيبرني، بما يسهم في إرساء منظومات رقمية آمنة ومرنة وموثوقة، قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة للتحديات والاحتياجات المستقبلية.وجدّد الطرفان حرصهما على مواصلة التنسيق وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، فضلاً عن توطيد الشراكات بين المؤسسات والهياكل المختصة في البلدين، بما يفتح آفاقاً واعدة للاستثمار في قطاع تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي.