Babnet   Latest update 14:16 Tunis

مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2027: نواب يطالبون بتقييم قانون الشيكات وتيسير تمويل الباعثين

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af705e3a43824.08941570_hqoklfnmgpjei.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 13:42 قراءة: 2 د, 21 ث
      
دعا عدد من نواب الشعب، اليوم الجمعة بـقصر باردو، إلى تقييم قانون الشيكات ومراجعة الفصل 66 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، كما طالبوا بـتيسير نفاذ الباعثين الشبان إلى التمويل، وربط الاعتمادات المالية المخصصة لـلمنشآت العمومية بـمؤشرات أداء واضحة، وذلك خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.


أربعة فصول لدعم المبادرة الخاصة

وثمّنت النائبة سعيدة شقير تضمين مشروع قانون المالية أربعة فصول لدعم المبادرة الخاصة، تهم المؤسسات الناشئة (الفصل 13)، والمؤسسات التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات (الفصل 14)، والطلبة وخريجي التكوين المهني (الفصل 16)، والجهات الأقل نمواً (الفصل 19).


غير أنها أشارت إلى ثلاثة عوائق تحدّ من نجاعة هذه الإجراءات، لا سيما صعوبة النفاذ إلى التمويل، بسبب اشتراط الضمانات العقارية وطول الإجراءات الإدارية ومحدودية الاعتمادات التي لا يتجاوز سقفها 10 آلاف دينار، إضافة إلى غياب آلية للمتابعة.


واقترحت تدعيم صناديق الضمان، وتوحيد مسار النفاذ إلى التمويل، وربط الحوافز المالية والجبائية بنتائج فعلية في الإنتاج والتشغيل والتصدير، مع إيلاء الأولوية للجهات الداخلية.

الترفيع في خط تمويل الشركات الأهلية إلى مليار دينار

واعتبر النائب محمد الكو أن تمويل الطالب المبادر خطوة إيجابية. ودعا النائب كمال الماجري إلى الترفيع في خط تمويل الشركات الأهلية من 300 مليون دينار إلى مليار دينار. أما النائب نجيب العكرمي فاستفسر عن مآل إعادة هيكلة جمعيات القروض الصغرى.

تقييم قانون الشيكات

وطالب النائب عماد الدين السديري بـإجراء تقييم دقيق لقانون الشيكات بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ. ورغم إقراره بأن القانون يكرّس التوجه نحو اقتصاد قائم على المعاملات الحقيقية، فقد لاحظ أنه أربك الحركة التجارية، وكان من أسباب أزمة التزوّد بالماء المعدني خلال صائفة 2026.

الفصل 66 ومخاطر النتائج العكسية

واستحضر النائب محمد الكو هذه التجربة لينبّه إلى أن الفصل 66، الرامي إلى إدماج الاقتصاد الموازي، قد يُفضي إلى نتائج عكسية. فهو، وفق تقديره، قد يدفع مؤسسات إلى الغلق أو إلى النشاط خارج الأطر المنظّمة، ويقصي صغار المنتجين.

حوكمة المنشآت العمومية

ومن جهة أخرى، أثار عدد من النواب ملف حوكمة المنشآت العمومية، إذ انتقد النائب محمد الكو تخصيص اعتمادات هامة لهذه المنشآت دون مؤشرات أداء ولا مساءلة، في حين لم يقدّم عدد منها قوائمه المالية، معتبراً ذلك "استنزافاً كبيراً" لـلمالية العمومية.

وفي السياق ذاته، أشار النائبان محمد اليحياوي ونجيب العكرمي إلى غياب برامج إصلاح واضحة لكل من الخطوط التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية وقطاعي المحروقات والكهرباء والغاز.

عجز يناهز 14.6 مليار دينار

ومن جانب آخر، استفسر النائب كمال الماجري عن الخطة الاستراتيجية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لـتمويل مشاريع المخطط التنموي 2026-2030، وتساءل النائب محمد اليحياوي عن هامش التحرك المتاح لـلتصرف في الميزانية في ظل عجز يناهز 14.6 مليار دينار.

تراجع الثقة في المؤسسات البنكية

ونبّه النائب عماد الدين السديري إلى تراجع الثقة بين المواطن والمؤسسات البنكية بسبب إلزامية الإفصاح عن المعاملات لـمصالح الوزارة، محذراً من أن ذلك قد يدفع إلى العزوف عن التعامل البنكي. ودعا إلى تعزيز الثقافة الجبائية، خاصة في الأوساط الفلاحية.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339646

babnet

كل الأخبار...

14:16 - جامعة الزيتونة تحتضن الأيام الثقافية التونسية العمانية من 17 الى 19 نوفمبر 2026
13:49 - البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة
13:47 - تعزيز آفاق التعاون في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي محور لقاء وزير تكنولوجيات الاتصال مع نظيره القطري
13:42 - مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2027: نواب يطالبون بتقييم قانون الشيكات وتيسير تمويل الباعثين
13:41 - في جلسة استماع بالبرلمان: مصنعو اللاقطات الشمسية يرفضون مقترح التخفيض في المعاليم الديوانية على توريد هذه المواد
13:26 - بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الرابعة
12:57 - زياد دبار : 154 اعتداء طال الصحفيين في تونس خلال سنة 2026
12:51 - في جلسة استماع بالبرلمان: ممثلو الغرفة الوطنية لمصنّعي ووكلاء السيارات يقترحون إجراءات جبائية لدعم التصنيع والحد من السوق الموازية
12:01 - تصفيات كأس أمم إفريقيا: نسور قرطاج أمام حتمية التدارك في مواجهة فرسان المتوسط
12:00 - الجامعة التونسية لكرة السلة: انتقاء المواهب التونسية الشابة في باريس يومي 28 و29 نوفمبر الجاري
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 نوفمبر 2026 | 3 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:52
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
26°-16
24°-16
23°-14
25°-13
  • Avoirs en devises 24142,6
  • (12/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36639 DT
  • (12/11)
  • 1 $ = 3,02479 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/11)     1125,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/11)   29066 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab