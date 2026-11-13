أربعة فصول لدعم المبادرة الخاصة



الترفيع في خط تمويل الشركات الأهلية إلى مليار دينار



تقييم قانون الشيكات



الفصل 66 ومخاطر النتائج العكسية



حوكمة المنشآت العمومية



عجز يناهز 14.6 مليار دينار



تراجع الثقة في المؤسسات البنكية



دعا عدد من، اليوم الجمعة بـ، إلىمن، كما طالبوا بـإلى، والمخصصة لـبـ، وذلك خلالبين، المخصصة لمناقشة، بحضوروثمّنت النائبةتضمينلدعم، تهم، و، و، وغير أنها أشارت إلىتحدّ منهذه الإجراءات، لا سيما، بسبب اشتراطالتي لا يتجاوز، إضافة إلىواقترحت، و، وبنتائج فعلية في، مع إيلاءواعتبر النائبأنخطوة إيجابية. ودعا النائبإلىمنإلى. أما النائبفاستفسر عنوطالب النائببـبعدمن دخوله حيز التنفيذ. ورغم إقراره بأنيكرّس التوجه نحو، فقد لاحظ أنه، وكان منخلالواستحضر النائبهذه التجربة لينبّه إلى أن، الرامي إلى، قد يُفضي إلى. فهو، وفق تقديره، قد يدفعأو إلى، ويقصيومن جهة أخرى، أثار عدد منملف، إذ انتقد النائبتخصيصلهذهدونولا، في حين لم يقدّم عدد منها، معتبراً ذلكلـوفي السياق ذاته، أشار النائبانإلىلكل منوقطاعيومن جانب آخر، استفسر النائبعنالتي تعتزماعتمادها لـ، وتساءل النائبعنالمتاح لـفي ظلونبّه النائبإلىبينبسببعنلـ، محذراً من أن ذلك قد يدفع إلى. ودعا إلى تعزيز، خاصة في