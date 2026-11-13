"الأطراف الرسمية" مسؤولة عن 95 اعتداء



الأمم المتحدة: "اعتداء على المعرفة"



73 بالمائة من الصحفيات يتعرضن لاعتداءات عبر الإنترنت



محاور الندوة



قال رئيس، اليوم الجمعة، إنسجلتفيالمسلطة علىخلال الفترة الممتدة منإلى غاية، لتصل إلىبعد أن كانت في حدودالسنة الماضية.جاء ذلك خلالالتي تم تنظيمها بـبمناسبةفي، تحت شعار، بحضور عدد منوأضافأنكانت مسؤولة عن، مشيراً إلى أنفي البلاد يعرف العديد منالتي من شأنها أن تُفقدالقدرة علىالمطلوب، وفق تعبيره.وحذّر منفيضد، مبيّناً أنهو بالأساسفيمن جانبها، أكدت ممثلة مكتب، أنمهمتهالصالح، ووقالت إنه، مبيّنة أنأبدتحول بعض، وأوصت بضرورةذات الصلة بـمن جانبه، اعتبر، منسقبـ، أنهومن المشاركة في، مؤكداً أنيكشف أن هناكبشكل تعسفي منعلى المستوىوأضاف أنتطورت إلىوفق، لافتاً إلى أن أكثر منمنيتعرضن لـمنها تتحول إلىكما كشف أنأظهرت أنيكون مصيرها، داعياً إلى ضرورةفيوالحد منوناقشتعديدعلى غرارفي تعزيز، وكيفية وضعلـ