Babnet   Latest update 14:16 Tunis

زياد دبار : 154 اعتداء طال الصحفيين في تونس خلال سنة 2026

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/6526dec72d99b6.59856464_meiqofpnjglkh.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 12:57 قراءة: 1 د, 56 ث
      
قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار، اليوم الجمعة، إن النقابة سجلت ارتفاعاً في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2025 إلى غاية أوت 2026، لتصل إلى 154 اعتداء بعد أن كانت في حدود 149 اعتداء السنة الماضية.


جاء ذلك خلال الندوة التي تم تنظيمها بـالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، تحت شعار "التهديدات تتطور.. والإفلات من العقاب مستمر"، بحضور عدد من الفاعلين في القطاع الصحفي والقانوني.


"الأطراف الرسمية" مسؤولة عن 95 اعتداء

وأضاف دبار أن "الأطراف الرسمية" كانت مسؤولة عن 95 اعتداء، مشيراً إلى أن وضع الصحافة في البلاد يعرف العديد من الضغوطات التي من شأنها أن تُفقد أهل المهنة القدرة على إنتاج المحتوى المطلوب، وفق تعبيره.


وحذّر من التحريض المتواصل في الفضاء الرقمي ضد الصحفيين، مبيّناً أن الاعتداء على الصحفيين هو بالأساس اعتداء على حق المجتمع في الخدمة الإعلامية المهنية.

الأمم المتحدة: "اعتداء على المعرفة"

من جانبها، أكدت ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، رويدا الحاج، أن الصحافة الحرة والمستقلة مهمتها النقاش العام لصالح المواطن، و"عندما يتعرض الصحفيون للمضايقة فهو اعتداء على المعرفة".

وقالت إنه "في تونس لا تزال هناك تحديات من أجل أن يتمتع الصحفيون ببيئة آمنة ومناسبة لأداء مهامهم واستقلاليتهم"، مبيّنة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أبدت ملاحظاتها الناقدة حول بعض القوانين التشريعية، وأوصت بضرورة مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بـممارسة حرية التعبير.

73 بالمائة من الصحفيات يتعرضن لاعتداءات عبر الإنترنت

من جانبه، اعتبر ناجي البغوري، منسق برامج الإعلام والاتصال بـمكتب "اليونسكو" بتونس، أن التضييق على الصحفيين هو منع للمواطن من المشاركة في الشأن العام، مؤكداً أن تقرير اليونسكو يكشف أن هناك تكثفاً لعدد المحتجزين بشكل تعسفي من المجال الصحفي على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الاعتداءات تطورت إلى التهديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفق تقارير اليونسكو، لافتاً إلى أن أكثر من 73 بالمائة من الصحفيات يتعرضن لـاعتداءات عبر الإنترنت، 20 بالمائة منها تتحول إلى اعتداءات في الواقع.

كما كشف أن إحصائيات اليونسكو أظهرت أن 1 من كل 10 قضايا يكون مصيرها الإفلات من العقاب، داعياً إلى ضرورة تفعيل مسؤولية الدولة في حماية الصحفيين والحد من الانتهاكات.

محاور الندوة

وناقشت الندوة عديد المواضيع على غرار دور الهياكل المهنية والمؤسسات في تعزيز منطق المساءلة، وكيفية وضع الآليات الضرورية لـإنهاء الإفلات من العقاب.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339644

babnet

كل الأخبار...

14:16 - جامعة الزيتونة تحتضن الأيام الثقافية التونسية العمانية من 17 الى 19 نوفمبر 2026
13:49 - البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة
13:47 - تعزيز آفاق التعاون في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي محور لقاء وزير تكنولوجيات الاتصال مع نظيره القطري
13:42 - مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2027: نواب يطالبون بتقييم قانون الشيكات وتيسير تمويل الباعثين
13:41 - في جلسة استماع بالبرلمان: مصنعو اللاقطات الشمسية يرفضون مقترح التخفيض في المعاليم الديوانية على توريد هذه المواد
13:26 - بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الرابعة
12:57 - زياد دبار : 154 اعتداء طال الصحفيين في تونس خلال سنة 2026
12:51 - في جلسة استماع بالبرلمان: ممثلو الغرفة الوطنية لمصنّعي ووكلاء السيارات يقترحون إجراءات جبائية لدعم التصنيع والحد من السوق الموازية
12:01 - تصفيات كأس أمم إفريقيا: نسور قرطاج أمام حتمية التدارك في مواجهة فرسان المتوسط
12:00 - الجامعة التونسية لكرة السلة: انتقاء المواهب التونسية الشابة في باريس يومي 28 و29 نوفمبر الجاري
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 نوفمبر 2026 | 3 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:52
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
26°-16
24°-16
23°-14
25°-13
  • Avoirs en devises 24142,6
  • (12/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36639 DT
  • (12/11)
  • 1 $ = 3,02479 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/11)     1125,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/11)   29066 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab