40 متدخلاً و50 علامة تجارية



إعفاء المدخلات و7 بالمائة أداء على القيمة المضافة



امتياز جبائي للعائلات عند اقتناء سيارة جديدة



مراجعة امتياز العائدين من الخارج



السوق الموازية تمثل 35 بالمائة من التسجيلات



تحفظ النواب على مراجعة امتياز العائدين



45 بالمائة من الأداءات يدفعها الوكلاء المعتمدون



دعا ممثلوإلىالمتعلق بـ، وإقرارلفائدة، بهدف دعموالحد من منافسة، التي باتت تستأثر بحواليمنللسيارات.وقدّم ممثلو، خلالعقدتهابـ، بالشراكة معبـ، أمس الخميس، جملة منالمتعلقة بـوأوضحوا أنيضم حوالييمثلون أكثر من، ويوفر ما بينمباشر وغير مباشر، ويساهم بأكثر منفيواقترح ممثلوالضرورية لـمن، وتطبيق نسبةفي حدودلمدة، وذلك بهدف الحد منكما دعوا إلى تمكينمنعندمن، يتمثل فيوتوظيفبنسبةبنسبة، بالنسبة إلىالتي لا تتجاوز، معمنلمدةوتضمنتأيضاًالممنوح لـ، من خلال إقرارفيقدرهمن تاريخلها بتونس، مع إمكانيةقبل انقضاء هذهشريطةأومنوبرر ممثلوهذهبـ، التي تمثل، وفق، حواليمن، بما يحرممنويطرحتتعلق بـلـوفي تفاعلهم مع هذه، شدد عدد منعلى أهمية، لكنهم دعوا إلى تقديمها في شكل، وإعدادتبيّنعلى، مععلىوأكد ممثلوأنالموظفة علىمن شأنه أن يساهم آلياً في، مشيرين إلى أنيدفعون قرابةمنلفائدة، مقابل عدم انتفاعبـنفسها من جانبوطلبفي ختاممن ممثليإعدادفي شكلوفق