الجامعة التونسية لكرة السلة: انتقاء المواهب التونسية الشابة في باريس يومي 28 و29 نوفمبر الجاري

أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة أنها تنظم يومي 28 و29 نوفمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس أيام انتقاء لفائدة اللاعبين واللاعبات من ذوي الأصول التونسية مواليد 2011 و2012 و2013 والناشطين بمختلف الأندية الأوروبية.وأفادت الجامعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي أن هذه المبادرة تنضوي ضمن الاستراتيجية الرامية إلى اكتشاف المواهب الشابة التونسية بالخارج ومتابعة تطورها بهدف تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية للفئات الشابة واتاحة الفرصة أمام هذه المواهب للانضمام إلى المنتخب الوطني مستقبلا.وأضافت الجامعة التونسية لكرة السلة أن أيام الانتقاء تتضمن اختبارات بدنية وتقييمات فنية وتمارين فردية ومباريات تطبيقية تحت إشراف الإطار الفني التونسي.