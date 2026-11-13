البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي برنامج مبارياتمن منافساتلـ، التي ستدور يومالجاري:: نجم حلق الوادي – الملعب النابلي: اتحاد الأنصار – الدالية الرياضية بقرمبالية: النادي الرياضي بحمام سوسة – شبيبة المنازه: النجم الساحلي – النادي الأفريقي: النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري: شبيبة القيروان – النجم الرادسي