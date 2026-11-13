البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لـلبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي ستدور يوم السبت 14 نوفمبر الجاري:
- قاعة بن عمار بحلق الوادي – الساعة 18:00: نجم حلق الوادي – الملعب النابلي
- قاعة دار شعبان – الساعة 18:00: اتحاد الأنصار – الدالية الرياضية بقرمبالية
- قاعة حمام سوسة – الساعة 16:00: النادي الرياضي بحمام سوسة – شبيبة المنازه
- قاعة حمام سوسة – الساعة 18:00: النجم الساحلي – النادي الأفريقي
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس – الساعة 18:00: النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري
- قاعة عزيز ميلاد بالقيروان – الساعة 18:00: شبيبة القيروان – النجم الرادسي
- قاعة بن عمار بحلق الوادي – الساعة 18:00: نجم حلق الوادي – الملعب النابلي
- قاعة دار شعبان – الساعة 18:00: اتحاد الأنصار – الدالية الرياضية بقرمبالية
- قاعة حمام سوسة – الساعة 16:00: النادي الرياضي بحمام سوسة – شبيبة المنازه
- قاعة حمام سوسة – الساعة 18:00: النجم الساحلي – النادي الأفريقي
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس – الساعة 18:00: النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري
- قاعة عزيز ميلاد بالقيروان – الساعة 18:00: شبيبة القيروان – النجم الرادسي
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