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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 13:49 قراءة: 0 د, 32 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لـلبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي ستدور يوم السبت 14 نوفمبر الجاري:


- قاعة بن عمار بحلق الوادي – الساعة 18:00: نجم حلق الوادي – الملعب النابلي
- قاعة دار شعبان – الساعة 18:00: اتحاد الأنصار – الدالية الرياضية بقرمبالية

- قاعة حمام سوسة – الساعة 16:00: النادي الرياضي بحمام سوسة – شبيبة المنازه
- قاعة حمام سوسة – الساعة 18:00: النجم الساحلي – النادي الأفريقي

- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس – الساعة 18:00: النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري
- قاعة عزيز ميلاد بالقيروان – الساعة 18:00: شبيبة القيروان – النجم الرادسي

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