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"بعثة تضم عشرة فاعلين اقتصاديين تونسيين تشارك من 24 الى 26 نوفمبر 2026 في منتدى "الاستثمار في النيجر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 11:34 قراءة: 1 د, 23 ث
      
تشارك بعثة تضم نحو عشرة فاعلين اقتصاديين تونسيين في منتدى "الاستثمار في النيجر"، المزمع تنظيمه خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2026، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار.


وتترأس هذه البعثة الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين في التصدير، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقد تم تنظيم هذه المهمة بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة النيجري، عبد الله سيدو، وسفير تونس لدى بوركينا فاسو، وفق ما صرّح به رئيس الغرفة، رياض عزايز لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).


وأضاف أن المشاركة التونسية تهدف، بالخصوص، إلى المضي قدماً في تنفيذ مشروع إحداث سلسلة من المشاريع الصناعية على مساحة تبلغ 50 هكتاراً، سيتم تخصيصها للصناعيين التونسيين، بما يفتح آفاقاً جديدة لتمركز الاستثمارات التونسية وتطويرها في السوق النيجرية.


وعلى هامش المنتدى، من المقرر تنظيم سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين النيجريين، ستتناول عدداً من القطاعات ذات الأولوية، ولا سيما الفلاحة والمناجم وتربية الماشية والموارد المائية والطاقة والبيئة والبنية التحتية للطرقات والصحة.

وستمكّن هذه اللقاءات الفاعلين الاقتصاديين التونسيين من استكشاف فرص الشراكة والاستثمار في هذه المجالات، فضلاً عن تحديد إمكانية تجسيد مشاريع تستجيب لمتطلبات التنمية في النيجر وتتماشى مع إمكانيات وكفاءات المؤسسات التونسية.

ومن خلال هذه المشاركة، يسعى الجانب التونسي إلى تعزيز حضوره في السوق النيجرية والتعريف بخبرات المؤسسات الوطنية وكفاءاتها، في إطار توجه يرمي إلى تنويع أسواق التصدير وتعزيز التعاون الاقتصادي مع البلدان الإفريقية.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس والنيجر خلال سنة 2025 نحو 23.6 مليون دينار، فيما قُدّرت إمكانيات التصدير غير المستغلة بنحو 6.7 ملايين دولار، أي ما يعادل حوالي 19.5 مليون دينار، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والفلاحة والصناعات الميكانيكية والصناعات المختلفة والخدمات، التي تمثل أبرز القطاعات التصديرية نحو النيجر، وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات في أفريل 2026.

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