بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الرابعة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، التي ستدور يوم السبت 14 نوفمبر الجاري:
المجموعة الأولى- قاعة جلال غراب بالمرسى – الساعة 16:00: مستقبل المرسى – اتحاد قرطاج
- قصر الرياضة بالمنزه – الساعة 18:00: الترجي الرياضي – فتح حمام الأغزاز
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس – الساعة 16:00: النادي الصفاقسي – سعيدية سيدي بوسعيد
المجموعة الثانية- قاعة مساكن – الساعة 16:00: النجم الساحلي – نادي حمام الأنف
- قاعة بوسالم – الساعة 16:00: مولودية بوسالم – اتحاد النقل الصفاقسي
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس – الساعة 14:00: اتصالات صفاقس – الأولمبي القليبي
المجموعة الأولى- قاعة جلال غراب بالمرسى – الساعة 16:00: مستقبل المرسى – اتحاد قرطاج
- قصر الرياضة بالمنزه – الساعة 18:00: الترجي الرياضي – فتح حمام الأغزاز
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس – الساعة 16:00: النادي الصفاقسي – سعيدية سيدي بوسعيد
المجموعة الثانية- قاعة مساكن – الساعة 16:00: النجم الساحلي – نادي حمام الأنف
- قاعة بوسالم – الساعة 16:00: مولودية بوسالم – اتحاد النقل الصفاقسي
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس – الساعة 14:00: اتصالات صفاقس – الأولمبي القليبي
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