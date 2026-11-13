البرلمان يشرع في مناقشة ميزانية وزارة المالية لسنة 2027 المقدّرة بـ1668,7 مليون دينار

توزّع الاعتمادات حسب البرامج



توزّع النفقات حسب طبيعتها



ستة برامج رئيسية



التوجّهات الاستراتيجية



أهداف البرامج



شرع، خلالبين، انعقدت اليوم الجمعة بـ، في مناقشة، وذلك بحضوروقُدّرتلمهمةلسنةبحوالي، باعتبارللمؤسسات العمومية، مقابلسنةسنةوتبلغسنة، ثمسنة، وذلك وفقللفترةوتتوزّعحسبعلى:لـلـلـلـلـلـوحسب، قُدّرتبـسنةمقابلسنة، على أن ترتفع إلىسنةثم إلىسنةوبلغت تقديراتمقابلسنة، ومقابل، فيما بلغتمقابلوتنتظمفيهي، وتتفرّع إلىعلى المستويينوترتكزللمهمة على تعزيزوالمحافظة على، وتحسين، والتحكّم فيكما تشمل تكريس، والرفع منوتحسينوتهدف كذلك إلى دعموتطويرللمواطنين والمؤسسات، بما يساهم في تحسينوتيسيروعلى مستوى، يهدفإلى تسهيلودعمومقاومةوتسريعويرتكزعلى توسيعومقاومةوتطويرالمعتمدة علىويتولّىتعبئةوتأديةوإعدادللدولة.أمّافيتولّى تعبئةوالتصرّف فيوالتحكّم في