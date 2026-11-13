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جامعة الزيتونة تحتضن الأيام الثقافية التونسية العمانية من 17 الى 19 نوفمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 14:16 قراءة: 1 د, 23 ث
      
تنظم جامعة الزيتونة، بتبنٍّ وتنسيق مع سفارة سلطنة عمان بتونس وجمعية جربة للتواصل ونادي نزوى العماني، تظاهرة «الزيتونة ملتقى الثقافات» في دورتها الأولى، وذلك من خلال احتضان فعاليات «الأيام الثقافية التونسية العمانية» تحت عنوان «التعاون الثقافي التونسي العماني.. تجسيداً لأواصر الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين».


وستنطلق الفعاليات يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 بقاعة الندوات ابن خلدون بجامعة الزيتونة، بداية من الساعة التاسعة صباحاً، على أن يعقبها الافتتاح الرسمي على الساعة العاشرة صباحاً بحضور كل من رئيس جامعة الزيتونة الأستاذ الدكتور محمد الرزقي، وسفير سلطنة عمان بتونس الدكتور هلال بن عبدالله السناني، وممثلي جمعية جربة للتواصل.


ويشمل برنامج الافتتاح تدشين معرض للكتاب والمخطوطات والصناعات التقليدية على الساعة العاشرة والنصف صباحاً في بهو وفضاء الملتيميديا، والذي يتواصل أيام 17 و18 و19 نوفمبر 2026، ليبرز جوانب التواصل العلمي والثقافي والتراثي والأكاديمي المشترك بين تونس وسلطنة عمان عبر أجنحة متخصصة للمخطوطات والوثائق النادرة والصناعات التقليدية والفضيات.


كما يتضمن برنامج الملتقى جلسات علمية واخرى شعرية ثرية موزعة على أيام 17 و18 نوفمبر 2026، حيث تحتضن قاعة الندوات ابن خلدون الجلسة العلمية الأولى يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، برئاسة الدكتور حافظ بن أحمد بن سالم أمبوسعيدي، وتتطرق إلى مواضيع «التعايش المذهبي جسر للتلاقي.. تونس وعمان أنموذجاً» للدكتور منير بن جمور، وعلاقة عمان ببلاد المغرب في العصور الإسلامية للدكتور ناصر بن علي بن سالم الندابي، إلى جانب مقاربات في الاجتهاد المقاصدي والبعد الوطني بين أبِي القاسم الشابي وأبِي مسلم البهلاني.

وتتواصل الجلسات العلمية يوم الأربعاء 18 نوفمبر بجلسة ثانية برئاسة الدكتور منير بن جمور، لتسلّط الضوء على حارة العقر بنزوي وتاريخها العلمي والاستثمار الحضاري، والفكر العماني في أطروحات الجامعة التونسية والنقود العمانية والتعليم والذكاء الاصطناعي والأمن الاستراتيجي.

وتُختتم الأنشطة بجلسة شعرية ترأسها الأستاذة بثينة الجلاصي وبمشاركة نخبة من الشعراء والأدباء من البلدين الشقيقين.

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