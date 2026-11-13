تحويل وقتي لحركة المرور بنهج النيل بأريانة العليا للقيام بأشغال مشروع تهيئة وادي قرب وروريش

أعلنتبـعنفيعلى مستوى، وذلك في إطار إنجاز أشغالوأضافت، فيالجمعة، أن هذاسيمتد طوالالتي تدوم، بداية منوبناءً على ذلك، سيكونذهاباً وإياباً على مستوى