تحويل وقتي لحركة المرور بنهج النيل بأريانة العليا للقيام بأشغال مشروع تهيئة وادي قرب وروريش
أعلنت إدارة المياه العمرانية بـوزارة التجهيز والإسكان عن إجراء تحويل جزئي في مسار حركة المرور على مستوى نهج النيل بأريانة العليا، وذلك في إطار إنجاز أشغال مشروع تهيئة وادي قرب وروريش.
وأضافت الإدارة، في بلاغ الجمعة، أن هذا التحويل الجزئي سيمتد طوال فترة إنجاز الأشغال التي تدوم 15 يوماً، بداية من السبت 14 نوفمبر 2026.
وبناءً على ذلك، سيكون الجولان في اتجاه واحد ذهاباً وإياباً على مستوى الجزء الذي هو في طور الإنجاز.
وأضافت الإدارة، في بلاغ الجمعة، أن هذا التحويل الجزئي سيمتد طوال فترة إنجاز الأشغال التي تدوم 15 يوماً، بداية من السبت 14 نوفمبر 2026.
وبناءً على ذلك، سيكون الجولان في اتجاه واحد ذهاباً وإياباً على مستوى الجزء الذي هو في طور الإنجاز.
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