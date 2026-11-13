النوري: 780 مليون دينار لدعم البلديات و68 دار خدمات رقمية وانتدابات جديدة لتعزيز الموارد البشرية

780 مليون دينار دعم مالي سنوي للجماعات المحلية



90 مليون دينار لتعصير الطرقات البلدية



تهذيب الأحياء الشعبية والأسواق



68 دار خدمات رقمية باعتمادات 6 ملايين دينار



انتدابات جديدة للبلديات



صفقة مجمعة بـ102 مليون دينار



كشف وزير الداخليةعن جملة منالرامية إلىوتطويرخلال سنة، من خلاللفائدة، وتعزيز، إلى جانب إطلاقفي مجالاتوأكد، خلال رده على استفسارات وملاحظات أعضاء، فجر اليوم الجمعة، في إطار، أنلا يقل أهمية عن، مذكراً بأنشهد خلال السنوات الماضية، نتيجةولتجاوز هذه الصعوبات، أعلنأنلفائدةسيبلغضمن، ستتحصل عليهعبرلفائدةمضيفاً أنستتولى، عبر، مواصلةوتقديموقُدّرتالمرصودة لفائدة هذابعنوان سنةبـ، ستُوجّه لإنجاز جملة منوتحسينوأوضح الوزير أنه سيتم، ضمن تدخلات، تخصيصلـفي إطاركما سيتم تخصيصللمساهمة في تركيزداخل، بهدف تطويرعلى، ورصد عملياتبصفة عشوائية.وستنتفعبـبقيمة، لتمكينها من الانطلاق في تنفيذوفي إطار تحسين، أعلنعن تخصيصلتمويل، مشيراً إلى توجيهإلىكما ستُخصصللمساهمة في الحد منالناتجة عنوتحدثعن إطلاق برنامجتحت إشراف، باعتمادات قدرهامرسمة بـ. ويمتد هذاعلى، بمعدل إحداثويهدفإلىمن المواطنين، وخاصة بـ، وتعزيز، من خلال الحد منوفي ما يتعلق بـ، أعلنعن برمجةلفائدةتشملوتتوزعالمبرمجة إلى، تم انتدابمنهم، و، ومن مختلف، سيتم تسديدمنهم خلال سنةوعلى المستوى، كشفعن إنجازبعنوان سنةلفائدة، بكلفة جملية تقدر بـوستُمكّن هذهمن توفيرلفائدة، على أن تنطلق عمليةبداية من