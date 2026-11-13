وزير الداخلية: 3900 انتداب جديد وتخصيص 13 مليون دينار لوسائل النقل الأمنية وخطة شاملة لمواجهة الجريمة والمخدرات
أكد وزير الداخلية خالد النوري أن الوضع الأمني العام في تونس يتسم بـالاستقرار، بفضل جهود الوحدات الأمنية والعسكرية في تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية، مشدداً على ضرورة مواصلة اليقظة وتطوير القدرات العملياتية واللوجستية لمختلف الأسلاك الأمنية.
وجاء ذلك خلال رده على استفسارات وملاحظات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فجر اليوم الجمعة، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
3900 خطة انتداب جديدةوكشف النوري أن الوزارة ستعمل خلال سنة 2027 على تعزيز أسلاك الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية بـانتدابات جديدة تبلغ 3900 خطة، إلى جانب مواصلة دعم التكوين والتأهيل وتطوير الكفاءات الميدانية.
13 مليون دينار لوسائل النقل الأمنيةوفي إطار تحسين الإمكانيات اللوجستية، ذكر بأنه قد تمت برمجة اعتمادات بقيمة 13 مليون دينار لاقتناء وسائل نقل لفائدتي الأمن والحرس الوطنيين، على أن يتم توزيعها على المراكز والمقرات الأمنية وفق معايير تراعي الحاجيات الفعلية للوحدات الميدانية.
كما ستتواصل أشغال بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة، باعتبارها "مشروعاً استراتيجياً" يهدف إلى تطوير التكوين الأمني وإعداد كفاءات قيادية وميدانية.
12.6 مليون دينار لديوان مساكن الإطاراتوفي ما يتعلق بـالإحاطة الاجتماعية والصحية بأعوان الوزارة، أعلن النوري عن تخصيص 12.6 مليون دينار لـديوان مساكن الإطارات النشيطة بـوزارة الداخلية، بهدف اقتناء مقاسم وبناء مساكن معدة للبيع بأسعار مدروسة.
كما أشار إلى العمل على دراسة تحويل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إلى مستشفى جامعي، فضلاً عن تطوير الأقسام الطبية.
مكافحة الجريمة والمخدراتوأكد وزير الداخلية أن مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها ستكون من أبرز أولويات الوزارة خلال سنة 2027، من خلال تطوير القدرات العملياتية والرقمية، وتعزيز الوقاية والتصدي لـلتهديدات المستجدة، على غرار تبييض الأموال وشبكات الرهان الرياضي غير القانوني والقمار الإلكتروني.
وفي هذا السياق، شدد على أن مكافحة المخدرات تمثل معركة وطنية تتجاوز حدود العمل الأمني التقليدي، موضحاً أن الحرب على المخدرات لا يمكن اختزالها في عمليات الحجز والإيقاف، بل تستوجب مقاربة مجتمعية شاملة تتداخل فيها الأبعاد التربوية والثقافية والصحية والشبابية والإعلامية والتشريعية.
وأشار إلى أن شبكات المخدرات تتميز بـقدرتها على التكيف السريع، وهو ما يفرض تطوير العمل الميداني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مؤكداً أن المواجهة الحقيقية لهذه الآفة لا تقتصر على المطارات والموانئ والحدود، بل تشمل أيضاً المدرسة والشارع والأسرة.
23 ألفاً و416 تدخلاً للحماية المدنية في جويليةولفت الوزير إلى حجم الضغط الذي تواجهه وحدات الحماية المدنية، مذكراً بأنها قامت بتسجيل 23 ألفاً و416 تدخلاً خلال شهر جويلية، وهو رقم قياسي، فضلاً عن تسجيل نحو 300 حريق يومياً خلال أيام 21 و22 و23 جويلية.
كما أعلن عن إرساء منظومة للمراقبة الآلية لمخالفات الجولان عبر تركيز كاميرات ورادارات ذكية بالطرقات، واقتناء طائرات إطفاء ومروحيات للإنقاذ.
ترحيل 10 آلاف و254 مهاجراً غير نظاميوبخصوص ملف الهجرة غير النظامية، أفاد وزير الداخلية بأن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، إلى جانب المنظمات الدولية والوطنية، بهدف تكثيف عمليات العودة الطوعية.
وكشف أنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 أكتوبر 2026 ترحيل 10 آلاف و254 مهاجراً غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية، مؤكداً أن العدد مرشح للارتفاع.
وجاء ذلك خلال رده على استفسارات وملاحظات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فجر اليوم الجمعة، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
3900 خطة انتداب جديدةوكشف النوري أن الوزارة ستعمل خلال سنة 2027 على تعزيز أسلاك الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية بـانتدابات جديدة تبلغ 3900 خطة، إلى جانب مواصلة دعم التكوين والتأهيل وتطوير الكفاءات الميدانية.
13 مليون دينار لوسائل النقل الأمنيةوفي إطار تحسين الإمكانيات اللوجستية، ذكر بأنه قد تمت برمجة اعتمادات بقيمة 13 مليون دينار لاقتناء وسائل نقل لفائدتي الأمن والحرس الوطنيين، على أن يتم توزيعها على المراكز والمقرات الأمنية وفق معايير تراعي الحاجيات الفعلية للوحدات الميدانية.
كما ستتواصل أشغال بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة، باعتبارها "مشروعاً استراتيجياً" يهدف إلى تطوير التكوين الأمني وإعداد كفاءات قيادية وميدانية.
12.6 مليون دينار لديوان مساكن الإطاراتوفي ما يتعلق بـالإحاطة الاجتماعية والصحية بأعوان الوزارة، أعلن النوري عن تخصيص 12.6 مليون دينار لـديوان مساكن الإطارات النشيطة بـوزارة الداخلية، بهدف اقتناء مقاسم وبناء مساكن معدة للبيع بأسعار مدروسة.
كما أشار إلى العمل على دراسة تحويل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إلى مستشفى جامعي، فضلاً عن تطوير الأقسام الطبية.
مكافحة الجريمة والمخدراتوأكد وزير الداخلية أن مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها ستكون من أبرز أولويات الوزارة خلال سنة 2027، من خلال تطوير القدرات العملياتية والرقمية، وتعزيز الوقاية والتصدي لـلتهديدات المستجدة، على غرار تبييض الأموال وشبكات الرهان الرياضي غير القانوني والقمار الإلكتروني.
وفي هذا السياق، شدد على أن مكافحة المخدرات تمثل معركة وطنية تتجاوز حدود العمل الأمني التقليدي، موضحاً أن الحرب على المخدرات لا يمكن اختزالها في عمليات الحجز والإيقاف، بل تستوجب مقاربة مجتمعية شاملة تتداخل فيها الأبعاد التربوية والثقافية والصحية والشبابية والإعلامية والتشريعية.
وأشار إلى أن شبكات المخدرات تتميز بـقدرتها على التكيف السريع، وهو ما يفرض تطوير العمل الميداني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مؤكداً أن المواجهة الحقيقية لهذه الآفة لا تقتصر على المطارات والموانئ والحدود، بل تشمل أيضاً المدرسة والشارع والأسرة.
23 ألفاً و416 تدخلاً للحماية المدنية في جويليةولفت الوزير إلى حجم الضغط الذي تواجهه وحدات الحماية المدنية، مذكراً بأنها قامت بتسجيل 23 ألفاً و416 تدخلاً خلال شهر جويلية، وهو رقم قياسي، فضلاً عن تسجيل نحو 300 حريق يومياً خلال أيام 21 و22 و23 جويلية.
كما أعلن عن إرساء منظومة للمراقبة الآلية لمخالفات الجولان عبر تركيز كاميرات ورادارات ذكية بالطرقات، واقتناء طائرات إطفاء ومروحيات للإنقاذ.
ترحيل 10 آلاف و254 مهاجراً غير نظاميوبخصوص ملف الهجرة غير النظامية، أفاد وزير الداخلية بأن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، إلى جانب المنظمات الدولية والوطنية، بهدف تكثيف عمليات العودة الطوعية.
وكشف أنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 أكتوبر 2026 ترحيل 10 آلاف و254 مهاجراً غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية، مؤكداً أن العدد مرشح للارتفاع.
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