3900 خطة انتداب جديدة



13 مليون دينار لوسائل النقل الأمنية



12.6 مليون دينار لديوان مساكن الإطارات



مكافحة الجريمة والمخدرات



23 ألفاً و416 تدخلاً للحماية المدنية في جويلية



ترحيل 10 آلاف و254 مهاجراً غير نظامي



أكد وزير الداخليةأنفي تونس يتسم بـ، بفضل جهودفي تأمين، مشدداً على ضرورة مواصلةوتطويرلمختلفوجاء ذلك خلال رده على استفسارات وملاحظات نواب، فجر اليوم الجمعة، خلالالمخصصة لمناقشةضمن مشروعوكشفأن الوزارة ستعمل خلال سنةعلى تعزيزبـتبلغ، إلى جانب مواصلة دعموتطويروفي إطار تحسين، ذكر بأنه قد تمت برمجةبقيمةلاقتناءلفائدتي، على أن يتم توزيعها علىوفقتراعيللوحدات الميدانية.كما ستتواصل أشغال بناء، باعتبارهايهدف إلى تطويروإعدادوفي ما يتعلق بـبأعوان الوزارة، أعلنعن تخصيصلـبـ، بهدف اقتناءوبناءبأسعار مدروسة.كما أشار إلى العمل على دراسة تحويلإلى، فضلاً عن تطويروأكدأنبمختلف أشكالها ستكون من أبرزخلال سنة، من خلال تطوير، وتعزيزوالتصدي لـ، على غراروفي هذا السياق، شدد على أنتمثلتتجاوز حدود، موضحاً أنلا يمكن اختزالها في، بل تستوجبتتداخل فيها الأبعادوأشار إلى أنتتميز بـ، وهو ما يفرض تطويروتعزيز، مؤكداً أنلهذهلا تقتصر على، بل تشمل أيضاًولفت الوزير إلى حجمالذي تواجهه، مذكراً بأنها قامت بتسجيلخلال، وهو، فضلاً عن تسجيل نحوخلال أيامكما أعلن عنلمخالفات الجولان عبر تركيزبالطرقات، ووبخصوص، أفادبأن الوزارة تعتمدبالتنسيق مع، إلى جانب، بهدف تكثيفوكشف أنه تم خلال الفترة الممتدة منإلىإلى، مؤكداً أن