مقرات جديدة وسيارات رباعية الدفع للمناطق الحدودية



ملفات مهنية واجتماعية عالقة



جاهزية الحماية المدنية



الوضع البلدي



الملفات العقارية والإدارية



المخدرات والتهريب والاتجار بالبشر



علاقة الأمنيين بالصحفيين



ميزانية الوزارة: 6560 مليون دينار



# ميزانية وزارة الداخلية 2027: تعزيز الأمن والبلديات ومكافحة المخدرات أبرز الملفات المطروحة من قبل نواب مجلس الجهات



"الداخلية أحد أبرز عناوين حضور الدولة وهيبتها"



ظروف عمل الوحدات الأمنية بولاية قبلي



المخدرات والكلاب السائبة



مراجعة الخارطة الأمنية بصفاقس



البلديات والانتخابات المحلية



بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريان



اعتمادات بـ6560 مليون دينار



مثّلتبـ، إلى جانب ملفات، أبرز المحاور التي أثارها أعضاء، خلالالمنعقدة مساء الخميس بـ، والمخصصة لمناقشةمن مشروعوتركزت مطالب النواب الموجهة إلى الوزارة حولوتطوير، فضلاً عن معالجةالتي عطّلت عدداً منفي الجهات.وفي هذا الإطار، أجمع عدد من النواب على ضرورة توجيه جانب مننحو تحسين، من خلال إحداثلـ، وصيانةوتدعيمها بـ، مع توفيرللمناطق الحدودية.وأكد النائبأهمية دعمبـ، مشيراً إلى حاجةإلى مزيد منلمقاومة. كما دعا النائبإلى إحداثمن، بالنظر إلىمن جهته، ثمّن النائبمجهودات مختلف، مثيراً جملة من، خاصة، و، إلى جانبالمتعلقة بـكما طالب النواب بتحسين، من خلال، والمتعلق بـ. كما شددوا على ضرورةداخلوأعادتالتي شهدتها البلاد خلالطرح مسألةإلى الواجهة، حيث طالب النواب بإحداثفي عدد من الجهات وتوفيروفي هذا الإطار، دعا أحد نوابإلى تدعيمبـ، بهدف تسهيل نقلمن عمق. كما أثار النائبمدىهذا السلك لمجابهة، في ظل تزايدوبالتوازي مع، استأثربحيز واسع من النقاشات، إذ ربط عدد من النواببـمنذ، متسائلين عن موعد إجراءواعتبر النواب أنتسبب في، داعين إلىوتوفيرللجماعات المحلية.وكانتبدورها من أهم المحاور، باعتبارهافتطرق النائبإلى إشكاليات، وما تسببت فيه من تعطيل لعدة مشاريع، من بينها. وحذّر النائبمن تداعياتعلىفيوعلى المستوى، حذّر النواب من تنامي ظواهر، مطالبين بوضعلا تقتصر على، بل تشملوفي هذا الإطار، طالب النائببإحداث، معتبراً أن خطورة هذهتستوجب التعامل معها بـالتي تحظى بهاوفي محور آخر، أثار النائبمسألة، منتقداً ما اعتبرهعلى عملهم من خلال مطالبتهم بـ، بما يتعارض، وفق تقديره، مع أحكامفي ممارسة مهنته. وطالب بـلتسليملـ، وإعادة إحياءبينوتبلغ ميزانية مهمةلسنةنحو، مقابلسنة، مسجلة تطوراً بنسبةوتندرج هذهضمن، حيث ستتركز توجهات الوزارة خلال السنة المقبلة علىوتداعيات، وفق ما ورد في تقريرالمعنيتين.احتلت، إلى جانب، صدارة النقاشات التي شهدتهالـبين الغرفتين البرلمانيتين، فجر اليوم الجمعة، والمخصصة لـضمن مشروعوتعرض أعضاءإلى جملة منالتي تواجهها، خاصة في ما يتعلق بـ، والمتاحة لـ، فضلاً عنبسببوفي تناولها لـ، شددت النائبةعلى أنيتجاوز، باعتبارها تمثلولفتت من جهة أخرى إلىفيوأمام، مطالبة بـوالتدخل، بالتنسيق معكما دعت إلى تعزيز، من خلال متابعةلبعض، مع ضرورة تكريسومن زاوية أخرى، أثار النائبالتي تواجهها، لافتاً إلى أنتفرض توفيروطالببـوتحسين، إلى جانب تعزيزعن طريق، مشيراً إلى، وخاصة. كما دعا إلى مزيد دعمبالولاية.أما النائبة، فقد ركزت على ضرورة توفير، وطرحت مسألة، متسائلة عن مدى وجودلمعالجة هذا الملف.وبدورها دعتإلى تكثيف الجهود لـ، كما نبّهت إلىالتي تمثلهاعلى، لا سيماوفي ما يتعلق بـ، دعا النائبإلى اعتمادتتلاءم مع، مؤكداً ضرورة مراجعةوأشار إلى أنأصبح يفرض، مطالباً بإحداثتستجيب لـكما حذّر من، خاصة في، داعياً إلىواستأثربجانب هام من النقاش، حيث أثار النواب مسألة، وخاصة بـكما طُرحت مسألة إحداثفي عدد من المناطق، باعتبارها، إلى جانب المطالبة بتوضيحبشأن موعدالمنتظرة.وفي السياق ذاته، دعا النواب إلى معالجة، فضلاً عن سدبالبلديات.وشملت المطالب أيضاًوتحسين، بما يتناسب معالموكولة إليهم.ومن جهة أخرى، دعا عدد من النواب إلى، باعتبارهما منومواكبةومن بينالتي أثارت اهتمام النواب،بما يضمن مزيداً منبين المناطق، فضلاً عنوإزالة، في إطاروتبلغالمخصصة لمهمةضمن مشروعحوالي، مقابلخلال سنة، أي بزيادة تقدر بـوتندرج هذهضمن توجهات، الذي يضع ضمن أولوياته، و، إلى جانب