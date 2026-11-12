بيان تونس بمناسبة الذكرى الـ70 لانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة

جددت تونس، بمناسبة الذكرى السبعين لانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة، تمسّكها بمبادئ ميثاق المنظمة، ولاسيما احترام سيادة الدول ومساواتها، والالتزام بالقانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.واستحضرت تونس، في بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة الشؤون الخارجية، بكل اعتزاز مسيرتها الأممية وإسهاماتها في خدمة قضايا السلم والأمن والتعاون الدولي.وجاء في البيان ذاته، أن تونس آمنت بالقيم المثلى التي أُنشأت من أجلها منظمة الأمم المتحدة وانخرطت في المنظومة الأممية قبل استقلالها من أجل الحصول على حرية شعبها وكان لها ذلك. ثم استعانت بمنظمة الأمم المتحدة لاستكمال مقوّمات سيادتها الوطنية وبناء الدولة الحديثة إبان الاستقلال، لتصبح شريكا موثوقا به ومساهما فعالا في تعزيز مقوّمات الأمن والاستقرار في فضاءات انتمائها المغاربية والعربية والمتوسطية والافريقية تحت راية الأمم المتحدة.وأكدت تونس ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة ومصداقيتها وفاعليتها، والمُضيّ في إصلاح هياكلها وآليات عملها، بما يكرّس تعددية الأطراف ويضع حداً لازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الدولي. كما أكدت عزمها على مواصلة الإسهام في تحقيق مقاصد المنظمة وتعزيز قيم التضامن والتعاون بين الدول، من أجل عالم أكثر أمناً وعدلاً وإنصافاً.وجددت تونس اعتزازها بشراكتها مع مختلف وكالات الأمم المتحدة وهياكلها، وحرصها على توجيه التعاون الأممي نحو دعم الأولويات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في إطار برنامج التعاون للفترة 2027- 2031.