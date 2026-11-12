وزير الصحة يتسلّم درع تقدير في اختتام مؤتمر الكفاءات الصحية العربية المهاجرة ويلتقي الكفاءات الطبية التونسية بالقاهرة

تسلّم وزير الصحة، الدكتور مصطفى الفرجاني، اليوم الخميس، في اختتام أشغال المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية (القاهرة، 11 و12 نوفمبر 2026)، درع شكر وتقدير.كما التقى الفرجاني، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة، طلبة الطب التونسيين بمصر بحضور أساتذة وخبراء تونسيين مساهمين في أعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية، ,قد أكّدا بالمناسبة اعتزاز تونس بكفاءاتها أينما وُجدت على اعتبارها رصيد وطني وعربي ثمين.وقد تم خلال المؤتمر، المنعقد بمشاركة وزراء الصحة العرب ونخبة من الخبراء، إطلاق الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة 2026–2030 تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتطوير البحث العلمي، ونقل الخبرات الطبية، والتأكيد على الانتقال إلى مرحلة التنفيذ عبر شراكات مؤسسية مستدامة، وتطوير التعليم الطبي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وإشراك الكفاءات العربية بالخارج في دعم النظم الصحية.ويذكر أن المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، انعقد يومي 11 و12 نوفمبر 2026 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.وأشارت تقارير إعلامية إلى أن التقديرات التي تمّ تقديمها خلال المؤتمر تفيد بوجود نحو ربع مليون كفاءة صحية عربية تعمل خارج المنطقة العربية في مواقع مهنية وعلمية متقدمة.