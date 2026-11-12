امضاء اتفاقية تعاون بين الجمعية التونسية أولادنا ومركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالقيروان لتطوير التدخلات المشتركة في مجالات الاحاطة الاجتماعية والادماج

أمضت الجمعية التونسية أولادنا اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالقيروان بهدف توحيد الجهود وتطوير التدخلات المشتركة في مجالات الحماية والاحاطة الاجتماعية والادماجوتندرج هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تعزيز العمل التشاركي وتكريس مقاربة حقوقية واجتماعية تستجيب لحاجيات الأطفال والشبابوالفئات ذوي الاحتياجات الخاصةوتهدف هذه الشراكة الى اعداد وتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة لفائدة الأطفال والشباب والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز آليات الوقايةوالتدخل الاجتماعي والإحاطة والمرافقة وتبادل الخبرات والتجارب وتنظيم الدورات التكوينية والأنشطة التحسيسية والتوعويةوسيتم، بمقتضى هذه الاتفاقية دعم الإدماج الاجتماعي والتربوي والمهني ومناهضة مختلف أشكال التهميش والاقصاء وتطوير التنسيق والتشبيك وآليات الاحاطة بين مختلف المتدخلين لضمان تدخلات اكثر نجاعة وفاعلية .وتمثل هذه الاتفاقية خطوة إيجابية نحو إرساء تعاون فعلي ومستدام بين الطرفين، بما يعزز نجاعة الخدمات الاجتماعية ويقربها من الفئات المستهدفة، ويكرّس قيم التضامن وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق والكرامة الإنسانية.الجمعية التونسية أولادنا تأسست سنة 2014 في ولاية سوسة وتهدف الى التربية على المواطنة وضمان الحق في التعليم الشامل والصحة للأطفال ذويالاحتياجات الخاصة في المناطق الريفية الى جانب تقديم الإرشاد الأسري والدعم النفسي التربوي للأطفال