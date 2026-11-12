الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة الثامنة
في ما يلي تعيينات حكام الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستدور يومي السبت 14 والأحد 15 نوفمبر الجاري انطلاقاً من الساعة الثانية والنصف ظهراً:
السبت 14 نوفمبر 2026 – المجموعة الأولى- ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – كوكب عقارب – الحكم: ياسين المرغني
- ملعب قربة: النجم الخلادي – الملعب السوسي – الحكم: فادي بوخريص
- ملعب مساكن: هلال مساكن – مستقبل سليمان – الحكم: خليل الجري
- ملعب الشابة: هلال الشابة – محيط قرقنة – الحكم: إيهاب بن كيلاني
- ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين – الحكم: محمد علي قروية
- ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية – الحكم: محمود قصيعة
- ملعب قابس: مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس – الحكم: أحمد الكيلاني
الأحد 15 نوفمبر 2026 – المجموعة الثانية- ملعب قربة: النادي القربي – شبيبة القيروان – الحكم: أمير المحمدي
- مركب طريق بوليفة بالكاف: أولمبيك الكاف – سبورتينغ المكنين – الحكم: نبيل همادي
- ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية – الحكم: حسام الخياطي
- ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي – الحكم: سفيان الورتاني
- ملعب القصرين: مستقبل القصرين – هلال الرديف – الحكم: حسام الظاهري
- ملعب قفصة: قوافل قفصة – أمل بوشمة – الحكم: وائل المصباحي
- ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين: أولمبيك مدنين – جمعية أريانة – الحكم: حسام بولعراس
السبت 14 نوفمبر 2026 – المجموعة الأولى- ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – كوكب عقارب – الحكم: ياسين المرغني
- ملعب قربة: النجم الخلادي – الملعب السوسي – الحكم: فادي بوخريص
- ملعب مساكن: هلال مساكن – مستقبل سليمان – الحكم: خليل الجري
- ملعب الشابة: هلال الشابة – محيط قرقنة – الحكم: إيهاب بن كيلاني
- ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين – الحكم: محمد علي قروية
- ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية – الحكم: محمود قصيعة
- ملعب قابس: مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس – الحكم: أحمد الكيلاني
الأحد 15 نوفمبر 2026 – المجموعة الثانية- ملعب قربة: النادي القربي – شبيبة القيروان – الحكم: أمير المحمدي
- مركب طريق بوليفة بالكاف: أولمبيك الكاف – سبورتينغ المكنين – الحكم: نبيل همادي
- ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية – الحكم: حسام الخياطي
- ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي – الحكم: سفيان الورتاني
- ملعب القصرين: مستقبل القصرين – هلال الرديف – الحكم: حسام الظاهري
- ملعب قفصة: قوافل قفصة – أمل بوشمة – الحكم: وائل المصباحي
- ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين: أولمبيك مدنين – جمعية أريانة – الحكم: حسام بولعراس
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