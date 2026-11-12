الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة الثامنة

السبت 14 نوفمبر 2026 – المجموعة الأولى



الأحد 15 نوفمبر 2026 – المجموعة الثانية



في ما يليلبطولةلكرة القدم، التي ستدور يوميالجاري انطلاقاً من الساعة: جمعية مقرين – كوكب عقارب – الحكم:: النجم الخلادي – الملعب السوسي – الحكم:: هلال مساكن – مستقبل سليمان – الحكم:: هلال الشابة – محيط قرقنة – الحكم:: بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين – الحكم:: سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية – الحكم:: مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس – الحكم:: النادي القربي – شبيبة القيروان – الحكم:: أولمبيك الكاف – سبورتينغ المكنين – الحكم:: القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية – الحكم:: اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي – الحكم:: مستقبل القصرين – هلال الرديف – الحكم:: قوافل قفصة – أمل بوشمة – الحكم:: أولمبيك مدنين – جمعية أريانة – الحكم: