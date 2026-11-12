Babnet   Latest update 21:19 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة الثامنة

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/645d0d5a510af3.98002028_hfglkpjonemiq.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 20:45 قراءة: 1 د, 9 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستدور يومي السبت 14 والأحد 15 نوفمبر الجاري انطلاقاً من الساعة الثانية والنصف ظهراً:


السبت 14 نوفمبر 2026 – المجموعة الأولى

- ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – كوكب عقارب – الحكم: ياسين المرغني

- ملعب قربة: النجم الخلادي – الملعب السوسي – الحكم: فادي بوخريص
- ملعب مساكن: هلال مساكن – مستقبل سليمان – الحكم: خليل الجري

- ملعب الشابة: هلال الشابة – محيط قرقنة – الحكم: إيهاب بن كيلاني
- ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين – الحكم: محمد علي قروية
- ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية – الحكم: محمود قصيعة
- ملعب قابس: مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس – الحكم: أحمد الكيلاني

الأحد 15 نوفمبر 2026 – المجموعة الثانية

- ملعب قربة: النادي القربي – شبيبة القيروان – الحكم: أمير المحمدي
- مركب طريق بوليفة بالكاف: أولمبيك الكاف – سبورتينغ المكنين – الحكم: نبيل همادي
- ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية – الحكم: حسام الخياطي
- ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي – الحكم: سفيان الورتاني
- ملعب القصرين: مستقبل القصرين – هلال الرديف – الحكم: حسام الظاهري
- ملعب قفصة: قوافل قفصة – أمل بوشمة – الحكم: وائل المصباحي
- ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين: أولمبيك مدنين – جمعية أريانة – الحكم: حسام بولعراس

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339616

babnet

كل الأخبار...

21:19 - بن عروس: نحو إحداث نقاط بيع متنقلة من المنتج إلى المستهلك بمختلف معتمديات الجهة
20:51 - عمل على القرب اكثر من الجمهور والتعريف بالصحراء كمكان للابداع الثقافي في الدورة 3 من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء
20:45 - الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة الثامنة
20:43 - كانت مخصصة للترويج بالوسط المدرسي: إيقاف شبكة لترويج المخدرات تنشط بين الجبل الأحمر وحي ابن خلدون وحجز كميات هامة من "الزطلة" والأقراص المخدرة
20:27 - وزير الصحة يتسلّم درع تقدير في اختتام مؤتمر الكفاءات الصحية العربية المهاجرة ويلتقي الكفاءات الطبية التونسية بالقاهرة
20:11 - مؤتمر المناخ بأنطاليا: تباعد في مواقف الوفود المفاوضة بشأن آليات التعاون المناخي المادتين 6.2 و6.8 من اتفاق باريس
20:02 - معين الشعباني: مباراة ليبيا تعدّ آخر فرصة لنا أمام جماهيرنا ولمسنا كل الحفاوة والمساندة من جماهيرنا العريضة في صفاقس
19:53 - بطولة المنستير للتحدي: معز الشرقي وعزيز الواقع يودعان المنافسة من الدور ثمن النهائي
19:47 - يوسف دابو مدرب المنتخب الليبي: مباراة تونس حاسمة لكنها ليست مصيرية
19:35 - فيديو اليوم... لاعب مغمور... شايف روحو كريستيانو رونالدو! .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 نوفمبر 2026 | 2 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:54
05:25
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
28°-15
25°-16
24°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24142,6
  • (12/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36639 DT
  • (12/11)
  • 1 $ = 3,02479 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/11)     1125,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/11)   29066 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab