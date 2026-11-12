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عمل على القرب اكثر من الجمهور والتعريف بالصحراء كمكان للابداع الثقافي في الدورة 3 من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 20:51 قراءة: 2 د, 56 ث
      
انطلقت، صباح اليوم الخميس، فعاليات الدورة 3 من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء والتي ستتواصل الى غاية 15 نوفمبر الجاري بقريتي الجديدة والمنصورة من معتمدية قبلي الشمالية عبر افتتاح المخيم الشبابي الوطني لعشاق السينماء الذي ينتظم على هامش هذه الدورة التي تتميز بمزيد القرب من الجمهور، وفق ما أكده مدير ومؤسس هذه التظاهرة، حافظ خليفة، لوكالة "وات".


وأوضح خليفة، انه لاحظ خلال الدورتين الأولى والثانية اللتين انتظمتا بقرية قصر غيلان بالعمق الصحراوي جنوبي مدينة دوز، نقصا في عدد الجمهور المواكب لفعاليات المهرجان باعتبار بعد منطقة قصر غيلان عن مركز الولاية وهو ما دفعه الى تحويل هذه الدورة الى قريتي الجديدة والمنصورة تحقيقا لرهان سينما القرب، خاصة وانه قد استخلص من تجربته في المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء بان القرب من الجمهور بمختلف ربوع ولاية قبلي يضمن اقبالا غفيرا على التظاهرات الثقافية باعتبار تعطش هذه الجماهير للفعل الثقافي مما يكرس الأهداف التي يعمل عليها ومنها فك العزلة على المناطق المهمشة وتحويلها الى وجهات سياحية وثقافية بامتياز.


كما لفت ليفة الى كونه يعمل من خلال التظاهرات الثقافية، التي أسسها في ربوع الصحراء الى القطع مع مفهوم الصحراء كمكان خال يحمل معنى القفار ولا يحتوي الا على الكثبان الرملية، الى مكان للابداع الثقافي الذي يوظف الواحات وقصور تطاوين ومغاور مطماطة وشط الجريد الى جانب الوديان والهضاب وغيرها من المقومات الاركيولوجية لتحقيق الفعل الفني الذي يعبر عن الحياة ويعكس الثراء التاريخي للجهة وللوطن عموما.


وفي ذات الاطار، افاد المصدر ذاته، بان الدورة 3 من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء تشهد مشاركة 12 دولة منها الى جانب تونس كل من ايران ومصر و الهند والجزائر وليبيا والمغرب بالإضافة الى فرنسا وإيطاليا والكونغو.

واشار الى ان برنامج هذه الدورة، التي تمزج بين ماهو شعبي وبين سينما النخبة والسينما التجريبية، يضم 6 ورشات تكوينية تتوزع بين إدارة الممثل باشراف الفنان المسرحي عاطف بن حسين وفي الصورة والمكان باشراف المخرج مروان الطرابلسي وفي المعمار والصورة باشراف إسكندر التليلي وفي تصميم المعلقات الاشهارية والذكاء الاصطناعي باشراف عبد الله الشابي وفي الفيلم الوثائقي باشراف الفة شقرون، الى جانب ورشة في التربية المسرحية باشراف عبد الله الشامخ علاوة على تنظيم ماستر كلاس مع إبراهيم اللطيف الذي سيتم تكريمه خلال هذه الدورة رفقة المبدع صلاح مصدق فضلا عن تكريم خاص لروح محمد الخامس شود الذي أسس للفعل السينمائي بقبلي.

واكد خليف في سياق متصل، ان هذه الدورة ستشهد تنظيم مسابقة رسمية في الأفلام القصيرة بمشاركات من الهند وايران ومصر وليبيا وفرنسا الى جانب فيلمين من تونس فضلا عن مسابقة ثانية في أفلام الشباب سيكون المخرج ابن الجهة منذر بن إبراهيم احد افراد لجنة تحكيمها، علما انه سيتم، بالمناسبة، تقديم العرض ما قبل الأول لفيلمه "سراب " الذي يتحدث عن منطقة رجيم معتوق في الفترة التي كانت فيها وجهة لمعاقبة الطلبة والمعارضين السياسيين.

كما يشمل برنامج هذه الدورة عرضي "ناسجات قوافي" و"قيد عالساسي" لصالح الجدي الى جانب تنظيم ندوة حوارية حول السينما والذكاء الاصطناعي مع تنظيم مخيم شبابي وطني لمحبي السينما علاوة على تنظيم سهرة السامور وسهرة فنية كبرى يحييها رؤوف ماهر.

ولفت حافظ خليفة الى ان للمهرجان بعد الثقافي وآخر اقتصادي تنموي، حيث سيجري تنظيم معرض مغاربي للصناعات التقليدية والتحويلية للنساء الحرفيات من تونس والجزائر وليبيا مشيرا الى وجود عروض رقمية على جدار جامع عقبة ابن نافع بتلمين وبقرية قبلي القديمة يؤمنها نور الجلولي الى جانب عرض ترانيم الرمل للحبيب الغرابي وعرض دبك الطبل لعماد عمارة.

وللاطفال نصيب خلال هذه الدورة عبر تخصيص عرض تنشيطي بعنوان "عم قدورة" الى جانب اوسكار المسعف الصغير للفيلم القصير في مدرستي المنصورة الشرقية والجديدة مع تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية لاستكشاف خصائص ولاية قبلي وخاصة ثراء قرى الدبابشة والجديدة والمنصورة مع التعريف بالثراء التاريخي لهذه الأماكن مثمنا المجهودات الكبيرة التي بذلها أبناء هذه المناطق لتهيئة الفضاءات المناسبة لتنظيم هذه الدورة وانجاحها

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