معين الشعباني: مباراة ليبيا تعدّ آخر فرصة لنا أمام جماهيرنا ولمسنا كل الحفاوة والمساندة من جماهيرنا العريضة في صفاقس
أكد مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم معين الشعباني على الأهمية البالغة التي تكتسيها مواجهة الغد لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ضد المنتخب الليبي، واصفاً إياها بأنها تعدّ آخر فرصة لـلعناصر الوطنية أمام جماهيرها، قبل استئناف رحلة التصفيات خارج القواعد.
وأضاف الشعباني، خلال ندوة صحفية أُقيمت اليوم الخميس بـقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب الطيب المهيري بصفاقس، أن كافة العناصر الوطنية على وعي تام بـجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها عقب البداية المتعثرة في مرحلة التصفيات على درب المرور إلى النهائيات التي ستقام السنة المقبلة بـأوغندا وكينيا وتنزانيا، بالاكتفاء بـتعادلين مخيبين ضد أوغندا وبتسوانا، وهو ما يملي التركيز في كافة فترات مباراة الغد.
"الصبر والترقب" كلمتا السروبيّن الناخب الوطني، خلال اللقاء الإعلامي الذي كان مرفوقاً خلاله بـاللاعب علي معلول، أن الصبر والترقب يُعدّان كلمتي السر في مواجهة المنتخب الليبي، مبرزاً أن إمكانية التسجيل في المرمى الليبي ربما تكون متاحة في بداية المقابلة أو في وسطها كما يمكن أن تتوفر في آخر أنفاس المواجهة.
وأكد على أنه اختار قائمة موسعة من اللاعبين لـلنافذة الدولية الحالية، تحسباً لـلمواجهة المزدوجة ضد المنتخب الليبي، تحتوي على عناصر قادرة على التأقلم مع أي رسم تكتيكي يُراد توخيه، موضحاً أنه بالإمكان تغيير الخطط وفق مجريات المباراة.
المنتخب الليبي "شرس" وقادر على قلب المعطياتوشدد على أن المنتخب الليبي يتميز بـقوة شخصية وقدرة على قلب المعطيات، مشيراً إلى عودته من بعيد في مباراة الجولة الأولى بـالتعادل بهدفين لمثلهما بعد أن كان متأخراً في النتيجة بهدفين دون رد ضد المنتخب البتسواني.
كما أثنى الشعباني على الصورة التي ظهر بها منتخب "فرسان المتوسط" في الجولة الثانية رغم الهزيمة أمام أوغندا بهدف دون رد، مشيراً إلى أن الترتيب الحالي لـلمجموعة الثامنة متقارب جداً ولا يعكس الوجه الحقيقي للمنتخبات إثر مرور جولتين، مفسراً أن المنتخب الليبي، الذي يتذيل الترتيب بـنقطة وحيدة، يُعدّ منتخباً شرساً ويشتمل على عناصر قادرة على قلب المعطيات في أي فترة من المباراة.
تحية لجماهير صفاقسوتوجّه الشعباني بـتحية شكر كبيرة إلى كافة جماهير مدينة صفاقس نظير التشجيعات التي وجدتها كافة مكونات المنتخب الوطني منذ انطلاق التربص بـعاصمة الجنوب.
وأضاف قائلاً: "لقد لمسنا ترحاباً وحفاوة من كافة أهالي المدينة الذين ما انفكّوا يوجهون لنا كل عبارات المساندة والتشجيع، وهو ما أضاف مسحة من التحفيز وشكّل لنا دافعاً معنوياً هاماً لإسعاد جماهيرنا العريضة".
كما أثنى على كل القائمين على ملعب الطيب المهيري الذي وصفه بأنه بات في أبهى حلة، مشيراً إلى ضرورة التفكير ملياً في تأهيل ملاعب أخرى في مناطق مختلفة من البلاد حتى يقترب المنتخب أكثر فأكثر من جماهيره العريضة.
علي معلول: ننتظر حضوراً غفيراًوحذا علي معلول حذو الناخب الوطني في التوجه بـالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني في مدينة صفاقس، مشيراً إلى أن اللاعبين ينتظرون حضوراً غفيراً ودعماً سخياً في مباراة الغد.
وأضاف أنه لمس تعطشاً كبيراً من جماهير المنتخب في صفاقس لـمصافحة نسور قرطاج مجدداً بعد غياب مطول، وهو ما سيشكل حافزاً لـلعناصر الوطنية لتقديم مباراة تليق بـحجم الانتظارات.
وبخصوص خوضه المباراة لاعباً أساسياً أو احتياطياً، أكد معلول أن الأمر سيّان بالنسبة إليه، مشيراً إلى أنه سيسعى إلى تقديم الدعم إلى رفاقه في أي وضعية.
وأضاف الشعباني، خلال ندوة صحفية أُقيمت اليوم الخميس بـقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب الطيب المهيري بصفاقس، أن كافة العناصر الوطنية على وعي تام بـجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها عقب البداية المتعثرة في مرحلة التصفيات على درب المرور إلى النهائيات التي ستقام السنة المقبلة بـأوغندا وكينيا وتنزانيا، بالاكتفاء بـتعادلين مخيبين ضد أوغندا وبتسوانا، وهو ما يملي التركيز في كافة فترات مباراة الغد.
"الصبر والترقب" كلمتا السروبيّن الناخب الوطني، خلال اللقاء الإعلامي الذي كان مرفوقاً خلاله بـاللاعب علي معلول، أن الصبر والترقب يُعدّان كلمتي السر في مواجهة المنتخب الليبي، مبرزاً أن إمكانية التسجيل في المرمى الليبي ربما تكون متاحة في بداية المقابلة أو في وسطها كما يمكن أن تتوفر في آخر أنفاس المواجهة.
وأكد على أنه اختار قائمة موسعة من اللاعبين لـلنافذة الدولية الحالية، تحسباً لـلمواجهة المزدوجة ضد المنتخب الليبي، تحتوي على عناصر قادرة على التأقلم مع أي رسم تكتيكي يُراد توخيه، موضحاً أنه بالإمكان تغيير الخطط وفق مجريات المباراة.
المنتخب الليبي "شرس" وقادر على قلب المعطياتوشدد على أن المنتخب الليبي يتميز بـقوة شخصية وقدرة على قلب المعطيات، مشيراً إلى عودته من بعيد في مباراة الجولة الأولى بـالتعادل بهدفين لمثلهما بعد أن كان متأخراً في النتيجة بهدفين دون رد ضد المنتخب البتسواني.
كما أثنى الشعباني على الصورة التي ظهر بها منتخب "فرسان المتوسط" في الجولة الثانية رغم الهزيمة أمام أوغندا بهدف دون رد، مشيراً إلى أن الترتيب الحالي لـلمجموعة الثامنة متقارب جداً ولا يعكس الوجه الحقيقي للمنتخبات إثر مرور جولتين، مفسراً أن المنتخب الليبي، الذي يتذيل الترتيب بـنقطة وحيدة، يُعدّ منتخباً شرساً ويشتمل على عناصر قادرة على قلب المعطيات في أي فترة من المباراة.
تحية لجماهير صفاقسوتوجّه الشعباني بـتحية شكر كبيرة إلى كافة جماهير مدينة صفاقس نظير التشجيعات التي وجدتها كافة مكونات المنتخب الوطني منذ انطلاق التربص بـعاصمة الجنوب.
وأضاف قائلاً: "لقد لمسنا ترحاباً وحفاوة من كافة أهالي المدينة الذين ما انفكّوا يوجهون لنا كل عبارات المساندة والتشجيع، وهو ما أضاف مسحة من التحفيز وشكّل لنا دافعاً معنوياً هاماً لإسعاد جماهيرنا العريضة".
كما أثنى على كل القائمين على ملعب الطيب المهيري الذي وصفه بأنه بات في أبهى حلة، مشيراً إلى ضرورة التفكير ملياً في تأهيل ملاعب أخرى في مناطق مختلفة من البلاد حتى يقترب المنتخب أكثر فأكثر من جماهيره العريضة.
علي معلول: ننتظر حضوراً غفيراًوحذا علي معلول حذو الناخب الوطني في التوجه بـالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني في مدينة صفاقس، مشيراً إلى أن اللاعبين ينتظرون حضوراً غفيراً ودعماً سخياً في مباراة الغد.
وأضاف أنه لمس تعطشاً كبيراً من جماهير المنتخب في صفاقس لـمصافحة نسور قرطاج مجدداً بعد غياب مطول، وهو ما سيشكل حافزاً لـلعناصر الوطنية لتقديم مباراة تليق بـحجم الانتظارات.
وبخصوص خوضه المباراة لاعباً أساسياً أو احتياطياً، أكد معلول أن الأمر سيّان بالنسبة إليه، مشيراً إلى أنه سيسعى إلى تقديم الدعم إلى رفاقه في أي وضعية.
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