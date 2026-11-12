"الصبر والترقب" كلمتا السر



المنتخب الليبي "شرس" وقادر على قلب المعطيات



تحية لجماهير صفاقس



علي معلول: ننتظر حضوراً غفيراً



أكد مدربلكرة القدمعلىالتي تكتسيها مواجهة الغد لحسابمن تصفياتضد، واصفاً إياها بأنها تعدّلـأمام، قبل استئنافخارج القواعد.وأضاف، خلالأُقيمت اليوم الخميس بـ، أن كافةعلىبـالملقاة على عاتقها عقبفي مرحلةعلى درب المرور إلىالتي ستقام السنة المقبلة بـ، بالاكتفاء بـضد، وهو ما يمليفي كافة فتراتوبيّن، خلالالذي كان مرفوقاً خلاله بـ، أنيُعدّانفي مواجهة، مبرزاً أن إمكانيةفيربما تكون متاحة فيأو فيكما يمكن أن تتوفر فيوأكد على أنه اختارمن اللاعبين لـ، تحسباً لـضد، تحتوي على عناصر قادرة علىمع أييُراد توخيه، موضحاً أنه بالإمكانوفق مجرياتوشدد على أنيتميز بـوقدرة على، مشيراً إلىفيبـبعد أن كان متأخراً في النتيجةضدكما أثنىعلىالتي ظهر بها منتخبفيرغمأمام، مشيراً إلى أنلـولا يعكسللمنتخبات إثر مرور، مفسراً أن، الذيبـ، يُعدّ منتخباًويشتمل على عناصر قادرة علىفي أي فترة منوتوجّهبـإلى كافةنظيرالتي وجدتها كافة مكوناتمنذ انطلاقبـوأضاف قائلاً:كما أثنى على كلالذي وصفه بأنه بات في، مشيراً إلى ضرورةفيفي مناطق مختلفة من البلاد حتى يقتربأكثر فأكثر منوحذاحذوفي التوجه بـإلىفي، مشيراً إلى أنينتظرونفيوأضاف أنه لمسمنفيلـمجدداً بعد، وهو ما سيشكللـلتقديمتليق بـوبخصوص خوضهأو، أكدأنبالنسبة إليه، مشيراً إلى أنه سيسعى إلى تقديمإلىفي أي