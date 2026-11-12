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بطولة المنستير للتحدي: معز الشرقي وعزيز الواقع يودعان المنافسة من الدور ثمن النهائي

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معز الشرقي
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 19:53 قراءة: 1 د, 10 ث
      
 ودّع التونسي معز الشرقي المصنف 349 عالميا بطولة المنستير للتحدي ذات الـ 50 نقطة من الدور ثمن النهائي اثر خسارته اليوم الخميس أمام الألماني ميكا بيتكوفيتش المصنف 389 عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 5 - 7 و 6 - 7.


وكان معز الشرقي بلغ الدور ثمن النهائي اثر فوزه أمس في الدور السادس عشر على الكرواتي دووي أيدوكوفيتش المصنف 381 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و 6-3.
وبدوره أخفق عزيز الواقع في بلوغ الدور ربع النهائي اثر خسارته هو الآخر اليوم الخميس أمام الألماني مارفين مولر المصنف 229 عالميا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6 - 4 و2 - 6 و 6 - 7.

وكان عزيز الواقع فاز في الدور السادس عشر  على الاسباني جون شيفيريا المصنف 525 عالميا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 3 - 6 و6-4 و6-1.
يذكر أنّ المشاركة التونسية في الدور الرئيسي لبطولة المنستير للتحدي كانت ممثلة بـ 3 لاعبين هم معز الشرقي وعزيز الواقع اضافة لعزيز دوقاز الذي ودّع بدوره أمس الأربعاء المنافسة من الدور ثمن النهائي اثر خسارته أمام الاسباني اليخاندور كاناس المصنف 242 بمجموعتين دون رد، تفاصيلها  0 - 6 و 3 - 6 .

وكان عزيز دوقاز المصنف 380 عالميا  بلغ الدور ثمن النهائي اثر فوزه يوم الاثنين على الاسباني بيرنانردو ميزا المصنف 1100 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و 6-2.
تجدر الاشارة الى أنّ بطولة المنستير للتحدي ذات الـ 50 نقطة تقام على أرضية صلبة وتبلغ مجموع جوائزها المالية 63 ألف دولار.

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