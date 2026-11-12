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يوسف دابو مدرب المنتخب الليبي: مباراة تونس حاسمة لكنها ليست مصيرية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 19:47 قراءة: 1 د, 41 ث
      
أكد المدرب السينيغالي للمنتخب الليبي يوسف دابو أن المواجهة المنتظرة يوم الغد لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ضد مستضيفه التونسي تُعدّ مباراة مهمة وحاسمة، لكنها ليست مصيرية، مشيراً إلى أن مسألة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لسنة 2027 ستُلعب إلى حدود شهر مارس المقبل، موعد النافذة الدولية الثالثة والختامية للتصفيات.


وأضاف دابو، خلال ندوة صحفية أُقيمت اليوم الخميس بـقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب الطيب المهيري بصفاقس، أن لغة التاريخ تصبّ في مصلحة المنتخب التونسي الذي يمتلك الأفضلية على مستوى المواجهات المباشرة بين المنتخبين، مستدركاً أنه يفضّل الحديث عن حاضر منتخبه ومستقبله فحسب، مشيراً إلى أنه لا يستند كثيراً في فلسفته التدريبية إلى لغة الإحصائيات بقدر إيمانه بضرورة شحن لاعبيه وتحفيزهم بعيداً عن لغة الحسابات.


"كل الفاعلين على أتمّ الجاهزية"

كما شدد الناخب الوطني الليبي، الذي كان مرفوقاً في اللقاء الإعلامي بـاللاعب دانيال الفاضلي، على ضرورة أن يكون كل الفاعلين في مباراة الغد على أتمّ الجاهزية لحسن سير المواجهة في أفضل الظروف، من لاعبين وجماهير ومن طاقم تحكيمي كذلك.


وفي ردّه على تصريح مدرب المنتخب التونسي بخصوص ضرورة الترقب إلى آخر أنفاس المباراة لحسم النتيجة، أكد مدرب المنتخب الليبي بدوره أنه يتوخى نفس الفكر التكتيكي، وأن مباراة الغد ستُلعب على تفاصيل دقيقة إلى آخر دقائقها.

عناصر تعرف الكرة التونسية: نقطة لصالح تونس

أما بخصوص وجود عدد من العناصر في المنتخب الليبي التي تعرف جيداً خصوصيات الكرة التونسية بحكم تقمص ألوان بعض الفرق التونسية سابقاً وحالياً، فقد أكد يوسف دابو أنه على خلاف ما يعتقد عدد من النقاد والفنيين، فإنه يرى أن هذه النقطة تصبّ في مصلحة المنتخب التونسي أكثر من نظيره الليبي.

دانيال الفاضلي: سعادته بأول استدعاء

ومن جهته، عبّر دانيال الفاضلي، الملتحق مؤخراً بـقائمة المنتخب الليبي عقب تأهيله من الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن عميق سعادته بـتقمص ألوان منتخب بلاده الوطني للمرة الأولى في مسيرته، واعداً الجماهير الليبية بتقديم ما في وسعه لـمساندة زملائه في منتخب "فرسان المتوسط".

وأوضح محترف نادي لاسك النمساوي أنه يعرف المنتخب التونسي الذي وصفه بـأحد المنتخبات الكلاسيكية في كرة القدم الإفريقية، مشيراً إلى أنه تابع مشواره في نهائيات كأس العالم التي أُقيمت في الصائفة الفارطة.

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