"كل الفاعلين على أتمّ الجاهزية"



عناصر تعرف الكرة التونسية: نقطة لصالح تونس



دانيال الفاضلي: سعادته بأول استدعاء



أكد المدرب السينيغالي للمنتخب الليبيأن المواجهة المنتظرة يوم الغد لحسابمن تصفياتضد مستضيفهتُعدّ، مشيراً إلى أن مسألةستُلعب إلى حدود، موعدللتصفيات.وأضاف، خلالأُقيمت اليوم الخميس بـ، أنتصبّ في مصلحةالذي يمتلكعلى مستوىبين المنتخبين، مستدركاً أنه يفضّل الحديث عنفحسب، مشيراً إلى أنهفيإلىبقدر إيمانه بضرورةبعيداً عنكما شدد، الذي كان مرفوقاً فيبـ، على ضرورة أن يكونفيعلىلحسن سيرفي أفضل، منومنكذلك.وفي ردّه علىبخصوص ضرورةلحسم، أكدبدوره أنه، وأنستُلعب علىإلىأما بخصوص وجود عدد منفيالتي تعرف جيداًبحكم تقمص ألوان بعضسابقاً وحالياً، فقد أكدأنه، فإنه يرى أن هذهتصبّ في مصلحةأكثر من نظيرهومن جهته، عبّر، الملتحق مؤخراً بـعقبمن، عنبـفي مسيرته، واعداًبتقديم ما في وسعه لـفي منتخبوأوضح محترفأنه يعرفالذي وصفه بـفي، مشيراً إلى أنه تابعفيالتي أُقيمت في