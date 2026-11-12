انطلاق الايام الفرنكوفونية الاولى للتخدير والانعاش لدى الاطفال بجزيرة جربة بمشاركة دولية

انطلقت اليوم الخميس، بجزيرة جربة من ولاية مدنين، أشغال الأيام الفرنكوفونية الأولى للتخدير والإنعاش لدى الأطفال، التي تنظمها على امتداد يومين الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش بالتعاون مع الجمعية الفرنكوفونية لأطباء التخدير والإنعاش لدى الأطفال، بمشاركة 140 مشارك من تونس والمغرب والجزائر والسينغال والبينين وفرنسا وبركينا فاسو والكوت دي فوار .وتهدف هذه الأيام إلى تبادل الخبرات في مجال التخدير والإنعاش لدى الطفل وإثراء التجارب وتقاسمها بين المشاركين بما يساهم في تحسين لآداء. ويتم في إطار هذه الأشغل تقديم محاضرات علمية تتعلّق بمجالات التخدير والانعاش وورشات تطبيقية لتقريب وملامسة التعاطي في هذا المجال من خلال التدريب والممارسة على مجسمات لإكساب الأطباء التقنية وتمكينهم منها قبل تطبيقها على الطفل وفق سنية بن خليفة أستاذة في الطب اختصاص تخدير وإنعاش الأطفال.وحسب الدكتور مهدي طريفة رئيس قسم التخدير والانعاش بمستشفى الاطفال بتونس ورئيس الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش، فإن التخدير والإنعاش لدى الأطفال، اختصاص دقيق، وأن هذه الأيام ستتيح عبر ما ستقدّمه من محاضرات نظرية وورشات تطبيقية وحلقات نقاش، المجال لتناول أبرز مستجدات هذا الاختصاص وتنمية المعارف وتقاسم التجارب من أجل سلامة الأطفال وتحسين جودة الخدمات الطبية.وذكر أن تونس تعدّ أكثر من 560 طبيب تخدير وإنعاش، أقل من 30 طبيب انعاش وتخدير، منهم، يقوم بالتخدير والانعاش بصفة يومية ويعمل نحو 15 طبيب إنعاش وتخدير للأطفال بثلاثة أقسام بكل من مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس ومستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس موضحا أهمية هذه التظاهرة للاطباء الذين يقومون بالتخدير والانعاش بصفة غير منتظمة لتنمية معارفهم وممارساتهم ولمواكبة آخر المستجدات لتحسين الآداء المهني.واعتبر الأستاذ طريفة أن الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش عريقة من بين أولى الجمعيات العلمية في تونس، يعود إحداثها إلى ثمانينات القرن الماضي، هدفها تنظيم تظاهرات علمية دورية لتنمية معارف الطبيب المباشر أو الأطباء المقيمين في طور التربص عبر محاضرات نظرية وورشات تطبيقية وحوارات تمكنهم من الاستفادة المثلى ومن تعزيز التكوين المستمر والإطلاع على التطورات العلمية والتقنيات الطبية.واكد ان تجربة تونس تعتبر رائدة بين بلدان افريقيا الفرنكوفونية.