بن عروس: نحو إحداث نقاط بيع متنقلة من المنتج إلى المستهلك بمختلف معتمديات الجهة

خصّص اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية ببن عروس، المنعقد أمس الأربعاء، للنظر في إحداث نقاط بيع متنقلة من المنتج إلى المستهلك بمختلف معتمديات الجهة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مصالح الولاية.وأضاف البلاغ أنّه بعد النقاش والتطرق إلى جميع الجوانب ذات العلاقة، تمت دعوة جميع المتدخلين لإعداد برامجها بخصوص توفير المواد الأساسية والاستهلاكية مباشرة من ضيعات الانتاج، وذلك في أجل أقصاه يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، ليتم على ضوئها ضبط جداول دقيقة تحدّد المواقع والنقاط المتنقلة وتنظيم فترات التداول.ويأتي اجتماع اللجنة في إطار تأمين انتظام تزويد السوق بمختلف المواد الأساسية، والتصدي لكافة التجاوزات في هذا المجال، بما يساهم في توفير المواد الأساسية بأسعار تراعي كلفة الانتاج وتحافظ على المقدرة الشرائية للمستهلك.وحضر الاجتماع، الذي أشرف عليه والي الجهة عبد الحميد بوقديدة، الكاتب العام للولاية، وممثل اقليم الأمن الوطني، وممثل إقليم الحرس الوطني، والمديرة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات، والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، والمدير الجهوي للتجهيز والاسكان ، والمدير الجهوي للصحة، والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، والمدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثل فصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية، وممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، وممثل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وممثلين عن المجامع المهنية المشتركة للحوم الحمراء والألبان، والخضر والغلال، ومنتوجات الدواجن، وفق نفس المصدر.