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الدوحة: الهميسي يجدد التزام تونس بالمساهمة في بناء مستقبل رقمي شامل وآمن وعادل

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 18:16 قراءة: 1 د, 5 ث
      
استعرض وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، الخميس 12 نوفمبر 2026، في افتتاح أشغال المؤتمر العالمي للمندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26) بالدوحة، التوجهات الوطنية في مجال التحول الرقمي مجددا إلتزام تونس بالمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل رقمي شامل وآمن وعادل.


وأكد دعم تونس للأهداف الاستراتيجية للاتحاد الدولي للاتصالات للفترة القادمة، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز الربط الرقمي الشامل، وتقليص الفجوة الرقمية، وترسيخ الثقة والأمن السيبراني، وتنمية الكفاءات الرقمية، وتسخير التكنولوجيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في خدمة الإنسان والتنمية الشاملة.


كما شارك الوزير في اجتماعين وزاريين رفيعي المستوى، خُصّص الأول لموضوع أمن شبكات الاتصالات وقدرتها على الصمود والاستمرارية، فيما تناول الاجتماع الثاني التكنولوجيات الناشئة. ومثل الاجتماعان مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن التحديات والفرص التي تطرحها التحولات التكنولوجية المتسارعة، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير بنى تحتية رقمية آمنة ومرنة، ومواكبة الابتكارات التكنولوجية.


وتندرج هذه المشاركة في إطار حرص تونس على تعزيز حضورها ومساهمتها في المحافل الدولية المعنية بالتحول الرقمي، وتأكيد مكانتها كفاعل ملتزم بدعم التعاون الرقمي على المستويات العربية والإفريقية والدولية.

وينتظم المؤتمر العالمي للمندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وسيناقش مندوبو الدول الأعضاء الـ194 في الاتحاد أبرز الفرص والتحديات الرقمية الملحّة على مستوى العالم، بهدف تحديد الرؤية الاستراتيجية للوكالة الأممية حتى عام 2031. كما سيتولون انتخاب قياداتها للسنوات الأربع المقبلة.

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