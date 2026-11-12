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وزارة التجهيز: المصادقة على 48 مثال تهيئة عمرانية والوزارة تسعى إلى استكمال 30 مثالاً إضافياً قبل نهاية 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 18:12 قراءة: 0 د, 55 ث
      
حظي 48 مثال تهيئة عمرانية بالمصادقة  من جملة 117 مثالاً وذلك إلى موفّى شهر أكتوبر 2026، فيما تعمل وزارة التجهيز والإسكان على المصادقة على 30 مثالاً إضافياً خلال الفترة المتبقية من السنة، وفق ما تم عرضه خلال جلسة عمل أشرف عليها، الخميس، وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري.
 

    وتناولت جلسة العمل، مدى تقدّم الدراسات المتعلقة بإعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بمختلف جهات الجمهورية، ومدى تحقيق الأهداف المرسومة لسنة 2026، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
 

    كما تم استعراض برنامج الوزارة وأولوياتها لسنة 2027، إلى جانب أهم الإشكاليات الفنية والإدارية وسبل معالجتها في إطار خطة العمل المضبوطة مع المصالح والهياكل المختصة بوزارة الداخلية.
 

   وأكد الوزير بالمناسبة أهمية أمثلة التهيئة العمرانية في توجيه التوسع العمراني والحد من البناء الفوضوي ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تناسق المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية والبنية التحتية مع متطلبات التنمية المستدامة.
 
    ودعا إلى تسريع نسق إنجاز الدراسات واحترام الآجال المحددة، وتحيين أمثلة التهيئة بما يتلاءم مع الواقع العمراني والديمغرافي الجديد وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية لوزارتي التجهيز والإسكان والداخلية والولايات والبلديات، مع إيلاء عناية خاصة للمدن الكبرى والمناطق التي تشهد ضغطاً عمرانياً متزايداً.
ديجه

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