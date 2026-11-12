جامعة قرطاج تنظم ورشة عمل حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق العدالة المالية

تنظم جامعة قرطاج، يوم 30 جانفي 2027، بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس (INSAT)، ورشة عمل كبرى بعنوان "قرطاج ... الذكاء الاصطناعي في خدمة التمويل العادل والأخلاقي"، تتمحور حول توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال المالي وتطوير حلول مبتكرة من شأنها الإسهام في إرساء منظومة مالية أكثر عدالة وإنصافا.وتهدف هذه المبادرة إلى استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في تصميم حلول عملية تستجيب للتحديات التي يطرحها القطاع المالي وتعزز توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة الشمول والإنصاف الماليين.ووجهت الجامعة دعوة إلى طلبة مؤسساتها الجامعية للمشاركة في هذه الورشة والمساهمة في بلورة تصورات وحلول تستشرف مستقبل القطاع المالي.ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على مزيد من المعلومات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة ucar-event.ucar.rnu.tn.