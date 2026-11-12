Babnet   Latest update 18:27 Tunis

بلدية تونس تشرع في تركيز وتجديد تجهيزات الإنارة في ملعب الشاذلي زوين وملاعب أخرى

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af5f2a2b47012.81195531_ghlenpikmqfoj.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 18:07 قراءة: 0 د, 34 ث
      
شرعت بلدية تونس اليوم الخميس في تركيز وتجديد تجهيزات الإنارة بعدد من ملاعب كرة القدم، وذلك في حضور شخصيات رسمية على غرار المكلفة بتسيير بلدية تونس والمندوب الجهوي للشباب والرياضة وممثلين عن المجالس المحلية.


وشملت أشغال تركيز وتجديد تجهيزات الإنارة ملاعب الشاذلي زوين، والملعب البلدي بالعمران، والملعب البلدي بحي التحرير، والملعب الرئيسي بالمركب الرياضي علي بلهوان بالملاسين، والملعب البلدي بحي الخضراء.


وأكدت بلدية تونس، وفق بلاغ نشر على صفحتها الرسمية، أن هذه التدخلات تندرج ضمن برنامج بلدية تونس الرامي إلى تحسين ظروف استغلال المنشآت الرياضية وتعزيز جاهزيتها وتوفير الإنارة اللازمة، بما يضمن مزيداً من السلامة والراحة لـمستعمليها ويساهم في تهيئة فضاءات رياضية تستجيب لـمتطلبات ممارسة الأنشطة الرياضية في أفضل الظروف.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339603

babnet

كل الأخبار...

18:27 - طقس الليلة: سحب عابرة بأغلب المناطق
18:27 - مقتل 4 عسكريين أتراك إثر سقوط مروحية عسكرية في ولاية مالاتيا
18:22 - انطلاق الايام الفرنكوفونية الاولى للتخدير والانعاش لدى الاطفال بجزيرة جربة بمشاركة دولية
18:18 - النسق الإيجابي يلازم اداء بورصة تونس في إقفال الخميس
18:18 - المخبر المركزي للتحاليل والتجارب على شهادة الاعتماد يحصل شهادة الاعتماد في مجال تحليل المبيدات العضوية الكلورية
18:16 - الدوحة: الهميسي يجدد التزام تونس بالمساهمة في بناء مستقبل رقمي شامل وآمن وعادل
18:12 - وزارة التجهيز: المصادقة على 48 مثال تهيئة عمرانية والوزارة تسعى إلى استكمال 30 مثالاً إضافياً قبل نهاية 2026
18:07 - بلدية تونس تشرع في تركيز وتجديد تجهيزات الإنارة في ملعب الشاذلي زوين وملاعب أخرى
17:56 - الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية: 13 فيلماً تونسياً يشارك في المسابقات الرسمية للمهرجان
17:42 - افتتاح المخبر الأخضر بمحضنة المؤسسات بجربة لمرافقة أصحاب أفكار المشاريع الخضراء وتشجيع الابتكار الأخضر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 نوفمبر 2026 | 2 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:54
05:25
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet29°
26° Babnet
الــرياح:
9.26 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
28°-15
25°-16
24°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24142,6
  • (12/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36639 DT
  • (12/11)
  • 1 $ = 3,02479 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/11)     1125,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/11)   29066 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab