بلدية تونس تشرع في تركيز وتجديد تجهيزات الإنارة في ملعب الشاذلي زوين وملاعب أخرى
شرعت بلدية تونس اليوم الخميس في تركيز وتجديد تجهيزات الإنارة بعدد من ملاعب كرة القدم، وذلك في حضور شخصيات رسمية على غرار المكلفة بتسيير بلدية تونس والمندوب الجهوي للشباب والرياضة وممثلين عن المجالس المحلية.
وشملت أشغال تركيز وتجديد تجهيزات الإنارة ملاعب الشاذلي زوين، والملعب البلدي بالعمران، والملعب البلدي بحي التحرير، والملعب الرئيسي بالمركب الرياضي علي بلهوان بالملاسين، والملعب البلدي بحي الخضراء.
وأكدت بلدية تونس، وفق بلاغ نشر على صفحتها الرسمية، أن هذه التدخلات تندرج ضمن برنامج بلدية تونس الرامي إلى تحسين ظروف استغلال المنشآت الرياضية وتعزيز جاهزيتها وتوفير الإنارة اللازمة، بما يضمن مزيداً من السلامة والراحة لـمستعمليها ويساهم في تهيئة فضاءات رياضية تستجيب لـمتطلبات ممارسة الأنشطة الرياضية في أفضل الظروف.
وشملت أشغال تركيز وتجديد تجهيزات الإنارة ملاعب الشاذلي زوين، والملعب البلدي بالعمران، والملعب البلدي بحي التحرير، والملعب الرئيسي بالمركب الرياضي علي بلهوان بالملاسين، والملعب البلدي بحي الخضراء.
وأكدت بلدية تونس، وفق بلاغ نشر على صفحتها الرسمية، أن هذه التدخلات تندرج ضمن برنامج بلدية تونس الرامي إلى تحسين ظروف استغلال المنشآت الرياضية وتعزيز جاهزيتها وتوفير الإنارة اللازمة، بما يضمن مزيداً من السلامة والراحة لـمستعمليها ويساهم في تهيئة فضاءات رياضية تستجيب لـمتطلبات ممارسة الأنشطة الرياضية في أفضل الظروف.
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