بلدية تونس تشرع في تركيز وتجديد تجهيزات الإنارة في ملعب الشاذلي زوين وملاعب أخرى

شرعتاليوم الخميس فيبعدد من، وذلك في حضورعلى غراروممثلين عنوشملت أشغالملاعب، و، و، و، ووأكدت، وفق بلاغ نشر على صفحتها الرسمية، أن هذهتندرج ضمنالرامي إلى تحسينوتعزيزوتوفير، بما يضمن مزيداً منلـويساهم في تهيئةتستجيب لـفي أفضل