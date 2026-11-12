مؤتمر المناخ بأنطاليا: تباعد في مواقف الوفود المفاوضة بشأن آليات التعاون المناخي المادتين 6.2 و6.8 من اتفاق باريس

آليات للتبادل الدولي دعماً للأهداف المناخية الوطنية



المادة 6.8: تعاون لا يقوم على تبادل أرصدة الكربون



رهان مالي واستراتيجي بالنسبة إلى البلدان النامية



تستمرحالياً فيبشأنالمنصوص عليها في، في ظل استمراروعدم التوصل إلىبشأن، وفق ما علمتهمنالمشارك في مؤتمر الأطراف حول المناخالمنعقد بـوتستمربين الدول بشأنالرامية إلى الحد منوتعبئةومساندةفيوتتمحور المفاوضات حول، لكنهما تختلفان من حيث، تتعلق الأولى بـعلى المستوى الدولي، في إطار، فيما تتعلق الثانية بأشكال، وفق ما تنص عليهويتيح، الذي تمت المصادقة عليه سنة، للدولمن أجل تحقيق، لا سيما من خلالتسمح بتمويلأو تعزيزمع التغيرات المناخية.وتنظمعملياتبين الدول. ويمكن لدولة، على سبيل المثال، تمويلأو تحسينأو الحد منفي دولة أخرى، والحصول، وفق شروط محددة، علىفي الانبعاثات لاحتسابها ضمنفي الوفاء بـوتخضع هذه التحويلات، المعروفة باسم، لقواعدتهدف إلى منع احتسابفي انبعاثات الغازات الدفيئة، من قبل. ويتعين على الدولة التي تنقل هذه الأرصدة إجراءفيولا تزال مسائلالضرورية لتشغيل هذه الآلية من أبرزفي المفاوضات.وتتمحورالمطروحة في، بمناسبة، بالخصوص حول، فضلاً عنبين الدول المشاركة و. وتخشى عدةأن تشكلعائقاً أمامفي هذه الآلية.أما، فتقوم على، إذ تنص على. ويمكن أن تشمل هذه المقاربات، و، و، فضلاً عنعلىكما كشف استعراضالمتعلق بهذهعن استمرارخلال، لا سيما بشأنضمنالمخصصة لهذه المبادرات.وتدافع، التي تتفاوضفي إطارها، بدعم من، بالخصوص عن إمكانية إدراجعنالمتعلق بـوتنفيذ جهودضمن هذه المنصة، في حين تعترضعلى بعضوتندرج هذه المفاوضات في سياق تسعى فيهإلى تحويلإلى، في وقت لا تزال فيهكبيرة.وبالنسبة إلى، تكتسيأهمية خاصة بالنظر إلى أهداف، التي تتطلب تعبئةتقدر بنحوخلال الفترة، وفقوفي مجال، يمكن أن تساهمفي استقطابفي قطاعات، من خلاليمكن أن تفضي إلىقابلة للتحويل دولياً.غير أنمن هذه الإمكانية تظل مشروطة بتوفرلـوضمانوفي، يظلإلى هذه الآليات مرتبطاً باستكمال تفعيل. فرغم توفر البلاد علىمحدد بصفتهلتنفيذ، إلى جانبأُحدثت بمقتضى، فإنفي الانبعاثات ولا تزال غير مكتملة وتحتاج إلىومن جهتها، يمكن أن تفتحآفاقاً لـ، خاصة في قطاعات ذات أولوية بالنسبة إلى تونس، على غراروبعيداً عن، يتمثلفيوتيسير نفاذإلىالضرورية لتعزيزومن المنتظر أن تتيحمزيداً منبشأنهذه الأحكام، في سياق يسعى فيهإلى جعلإحدى