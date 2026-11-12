النسق الإيجابي يلازم اداء بورصة تونس في إقفال الخميس

لازم النسق الإيجابي توننداكس في إقفال، الخميس، وزاد بنسبة 0،16 بالمائة، وبلغ النقطة 18841،89، وسط معاملات قيّمة قدّرت ب74،1 مليون دينار.وشهدت الحصّة تبادل ثماني كتل من الأسهم بقيمة اجمالية ناهزت 66،2 مليون دينار. وتعلّقت سبع من هذه الكتل بأسهم دليس القابضة، بحجم 63،2 مليون دينار، في ما تعلّقت الكتلة الثامنة بأسهم وان تاك القابضة، بقيمة 3،1 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".وتصدّر سهم تونس لمجنبات الألمنيوم قائمة الأسهم الأفضل اداء خلال الحصّة، بعد أن زاد سعره بنسبة 6 بالمائة واقفل عند مستوى 12،840 دينار، وسط مبادلات على السهم قدّرت ب1،2 مليون دينار.وأظهر سهم بنك تونس العربي الدولي بدوره اداء جيّدا، وزادت قيمته بنسبة 1،8 بالمائة، وأنهى المعاملات عند سعر 170 دينارا. وتمكن السهم منجذب مبادلات بحجم 1،2 مليون دينار.في المقابل فقد سهم حنبعل للإيجار 4،5 بالمائة من قيمته، وبلغ سعره مستوى 9،980 دينار. ولم تتجاوز المبادلات على السهم 10 آلاف دينار.وتراجع سعر سهم الشركة التونسية للورق، بدوره، بنسبة 3،5 بالمائة، ووصل إلى مستوى 2،500 دينار عند الإقفال، وسط مبادلات هزيلة في حدود 15 ألف دينار.وأظهر سهم دليس القابضة حركية هامة خلال الحصّة بعد استحواذه على 63،8 مليون دينار من اجمالي المتداولة خلال الحصة. وبلغ سعر السهم عند الاقفال 18،800 دينار بعد تراجعه بنسبة 1،1 بالمائة.