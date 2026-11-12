الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية: 13 فيلماً تونسياً يشارك في المسابقات الرسمية للمهرجان

المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة (3 أفلام)



المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة (3 أفلام)



المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة (4 أفلام)



مسابقة رؤى جديدة (فيلماً واحداً)



مسابقة قرطاج السينما الواعدة (فيلمان)



مصر ضيف شرف الدورة



كشفتعن اختيارللمشاركة فيللمهرجان، خلال الفترة الممتدة منبـوتسجّلحضورها فيالتي يحتضنها هذا المهرجان، وهي كالآتي:لـلـلـلـلـلـلـلـلـلـلـلـلـوبمناسبة الاحتفاء بـلتأسيس هذه التظاهرة العريقة، منذ، اختارتكـهذه الدورة، فضلاً عن الاحتفاء بـمن خلال تسليط الضوء في قسمعلىتلتزم في طرحها بـوإلى جانبوقسمخارج المسابقة الرسمية، يتضمّنمنصةوورشات الدعم التابعة لها، وهماوتُعلنعن نتائج مختلف، بما في ذلك جوائز، خلالالمقرر يومبـفي تونس.