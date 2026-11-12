الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية: 13 فيلماً تونسياً يشارك في المسابقات الرسمية للمهرجان
كشفت هيئة تنظيم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية عن اختيار 13 فيلماً تونسياً للمشاركة في المسابقات الرسمية للمهرجان، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 19 ديسمبر 2026 بـمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس.
وتسجّل السينما التونسية حضورها في المسابقات الخمس التي يحتضنها هذا المهرجان، وهي كالآتي:
المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة (3 أفلام)- "هلع" لـكمال العريضي
- "ربيع" لـفاتن الجزيري
- "وراء الشمس" لـعزيز الشناوي
المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة (3 أفلام)- "يأتون" لـرضا التليلي
- "تونس – برلين" لـنضال قيقة
- "نا'دين" لـعبد الله يحيى
المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة (4 أفلام)- "في صمت" لـأمين لخنش
- "عندما توقف الإنسان عن الحلم" لـيوسف الصنهاجي
- "سوسيوفوبيا" لـمالك هبيري
- "البحث عن عمر المدني" لـيوسف بن عمار
مسابقة رؤى جديدة (فيلماً واحداً)- "الأحلام البريئة" لـإلياس بكار
مسابقة قرطاج السينما الواعدة (فيلمان)- "يدور" لـمايا مخلوف
- "كرني العائلة" لـيوسف الغرياني
مصر ضيف شرف الدورةوبمناسبة الاحتفاء بـالذكرى 60 لتأسيس هذه التظاهرة العريقة، منذ 1966، اختارت أيام قرطاج السينمائية مصر كـضيف شرف هذه الدورة، فضلاً عن الاحتفاء بـسينما شرق إفريقيا من خلال تسليط الضوء في قسم "تحت المجهر" على رؤى وتجارب سينمائية مجددة تلتزم في طرحها بـقضايا الهوية.
وإلى جانب المسابقات وقسم "سينما العالم" خارج المسابقة الرسمية، يتضمّن البرنامج المهني منصة "قرطاج للمحترفين" وورشات الدعم التابعة لها، وهما "شبكة" و"تكميل".
وتُعلن أيام قرطاج السينمائية عن نتائج مختلف المسابقات، بما في ذلك جوائز التانيت الذهبي والفضي والبرونزي، خلال حفل الاختتام المقرر يوم 19 ديسمبر بـمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس.
وتسجّل السينما التونسية حضورها في المسابقات الخمس التي يحتضنها هذا المهرجان، وهي كالآتي:
المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة (3 أفلام)- "هلع" لـكمال العريضي
- "ربيع" لـفاتن الجزيري
- "وراء الشمس" لـعزيز الشناوي
المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة (3 أفلام)- "يأتون" لـرضا التليلي
- "تونس – برلين" لـنضال قيقة
- "نا'دين" لـعبد الله يحيى
المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة (4 أفلام)- "في صمت" لـأمين لخنش
- "عندما توقف الإنسان عن الحلم" لـيوسف الصنهاجي
- "سوسيوفوبيا" لـمالك هبيري
- "البحث عن عمر المدني" لـيوسف بن عمار
مسابقة رؤى جديدة (فيلماً واحداً)- "الأحلام البريئة" لـإلياس بكار
مسابقة قرطاج السينما الواعدة (فيلمان)- "يدور" لـمايا مخلوف
- "كرني العائلة" لـيوسف الغرياني
مصر ضيف شرف الدورةوبمناسبة الاحتفاء بـالذكرى 60 لتأسيس هذه التظاهرة العريقة، منذ 1966، اختارت أيام قرطاج السينمائية مصر كـضيف شرف هذه الدورة، فضلاً عن الاحتفاء بـسينما شرق إفريقيا من خلال تسليط الضوء في قسم "تحت المجهر" على رؤى وتجارب سينمائية مجددة تلتزم في طرحها بـقضايا الهوية.
وإلى جانب المسابقات وقسم "سينما العالم" خارج المسابقة الرسمية، يتضمّن البرنامج المهني منصة "قرطاج للمحترفين" وورشات الدعم التابعة لها، وهما "شبكة" و"تكميل".
وتُعلن أيام قرطاج السينمائية عن نتائج مختلف المسابقات، بما في ذلك جوائز التانيت الذهبي والفضي والبرونزي، خلال حفل الاختتام المقرر يوم 19 ديسمبر بـمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس.
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