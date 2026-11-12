المخبر المركزي للتحاليل والتجارب على شهادة الاعتماد يحصل شهادة الاعتماد في مجال تحليل المبيدات العضوية الكلورية

تعزّزت قدرات منظومة الرقابة والتحاليل الوطنية في مجال سلامة منتوجات الصيد البحري، بحصول المخبر المركزي للتحاليل والتجارب على شهادة الاعتماد وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025، في مجال تحليل المبيدات العضوية الكلورية (POC) والمركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور (PCB)، بما من شأنه دعم جودة المنتوجات التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، وخاصة الأوروبية.ويأتي هذا الاعتماد في إطار جهود الإدارة العامة للمصالح البيطرية الرامية إلى تطوير القدرات الفنية للمخابر الوطنية والارتقاء بمنظومة الرقابة الصحية الرسمية، بما يضمن سلامة منتوجات الصيد البحري ومدى مطابقتها للمعايير والمتطلبات الصحية والفنية المعتمدة دوليا.ويمثل حصول المخبر على هذا الاعتماد إضافة نوعية للمنظومة الوطنية للتحاليل، باعتباره يعزّز قدرته على إجراء تحاليل دقيقة وموثوقة ومعترف بها دوليا للكشف عن الملوثات في منتوجات الصيد البحري، ويساهم في تحسين نجاعة منظومة الرقابة الرسمية وضمان سلامة هذه المنتوجات.كما تكتسي هذه الخطوة أهمية استراتيجية بالنسبة إلى الصادرات التونسية من منتوجات الصيد البحري، لاسيما الموجهة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، من خلال تعزيز قدرة المخابر الوطنية على الاستجابة للمتطلبات الفنية والمعايير الدولية المتعلقة بمراقبة الملوثات والرواسب.ومن شأن هذا الاعتماد، أيضا، تقليص الحاجة إلى إحالة العينات على المخابر الأجنبية، وتسريع إجراءات التحليل والمراقبة، فضلا عن تعزيز الاستقلالية الفنية والتحليلية الوطنية، بما يدعم استمرارية الصادرات التونسية ويحسّن تموقعها في الأسواق الخارجية.ويُعدّ اعتماد المخابر وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 مؤشرا على كفاءتها الفنية وموثوقية نتائجها، بما يعزّز الثقة في منظومة الرقابة الصحية الوطنية ويدعم جهود تونس للارتقاء بجودة منتوجاتها الغذائية الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.