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المرصد الوطني لسلامة المرور يطور منظومة رقمية لمعاينة حوادث المرور

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 17:16 قراءة: 2 د, 3 ث
      
يعمل المرصد الوطني لسلامة المرورعلى تطوير منظومة رقمية لمعاينة حوادث المرور، من شأنها تقليص آجال وصول المعطيات المتعلقة بالحوادث من 6 أشهر حاليا إلى 10 أيام، بما يتيح تحليل أسباب الحوادث والتدخل لمعالجة النقاط السوداء والحد من تكرارها.


وأوضح مدير إدارة المعطيات والدراسات بالمرصد محمد أمين سقير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بمناسبة انطلاق دورة تكوينية حول السلامة المرورية، صباح اليوم الخميس، أن المشروع يعتمد على استعمال اللوحات الرقمية لتمكين الأعوان المكلفين بمعاينة الحوادث من إدراج المعطيات المتعلقة بها مباشرة على الميدان وحفظها على مستوى "الخادم" المركزي، بما يسرع عملية تجميع المعلومات وتحليلها من قبل المرصد.


وأضاف أن المشروع هو الآن في مرحلته النموذجية، التي تنجز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشمل تطوير المنظومة المعلوماتية والتطبيقات التي سيتم تثبيتها على اللوحات الرقمية بالتنسيق مع مركز الإعلامية التابع لوزارة الداخلية.


وبين أنه سيتم الشروع في اختبار هذه التجربة في مركزين نموذجيين بتونس الكبرى، قبل تعميمها على ولاية مدنين وتحديدا ببقية مراكز معاينة حوادث المرور التابعة للأمن والحرس الوطنين.

وسيتم وفق ذات المتحدث، إثر استكمال المرحلة النموذجية، تقييم التجربة وإعداد كراس شروط للمنظومة التي ستعتمد مستقبلا بما يضمن الربط بين وزارة الداخلية وبقية الوزارات المعنية على غرار وزارات التجهيز والإسكان والنقل والعدل.

من جهته، أفاد رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، شمس الدين العدواني ل"وات"، بأن المرصد يعمل على تهيئة مناطق عبور مروري مخصصة لذوي الاحتياجات الخصوصية، ولا سيما محدودي السمع والبصر والحركة، وذلك من خلال تركيز أضواء وتجهيزات وممرات تساعدهم على التنقل بأمان الى جانب ضمان انسيابية حركة المرور.

وأفاد بأن هذه التهيئة شملت نماذج أولى أمام معهد المكفوفين بولاية بن عروس وبالهضبة الصحية بمنطقة الرابطة بالعاصمة وتحديدا أمام المدرسة العليا للصحة، فضلا عن مدينة منوبة أمام مركز ضحايا حوادث الحياة.

وقال مدير التكوين والبحوث والدراسات بالمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين سامي الوسلاتي ل"وات" " إن هذه الدورة التكوينية حول السلامة المرورية ينظمها المرصد الوطني لسلامة المرور بالتعاون مع المركز والجامعة التونسية لشركات التأمين، بمشاركة عدد من الصحفيين العاملين بمؤسسات إعلامية عمومية وخاصة، إلى جانب عدد من الاتصاليين بالوزارات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، من بينها رئاسة الحكومة ووزارات الأسرة والمرأة والداخلية والصحة والتجهيز والإسكان والتجارة والتربية والتشغيل والتعليم العالي والنقل".

وتهدف الدورة، إلى تعزيز قدرات الصحفيين في تناول قضايا السلامة المرورية ومعالجة المعطيات والمعلومات المتعلقة بها بصورة علمية ودقيقة.

كما تهدف الى التعريف بأهداف الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية وخطط عملها وآليات تنفيذها والإلمام بالمفاهيم الأساسية والتشريعات المنظمة لهذا المجال ، فضلا عن التعرف على الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بسلامة البنية التحتية والعربات ومستلزمات الحماية واستيعاب مبادئ النظام الامن ومقومات تطبيقه.

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