افتتاح المخبر الأخضر بمحضنة المؤسسات بجربة لمرافقة أصحاب أفكار المشاريع الخضراء وتشجيع الابتكار الأخضر

افتتح، اليوم الخميس، المخبر الأخضر بمحضنة المؤسسات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة من ولاية مدنين، والذي يعتبر ثمرة عمل متواصل بين وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبرنامج الأأمم المتحدة الانمائي بدعم من مملكة كندا في إطار مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة بتونس ومبادرة "ثينك غرين" (فكّر أخضر).وافتتح الفضاء بحضور ممثلي مختلف الهياكل الشريكة على غرار سفير كندا بتونس، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي بتونس، والمديرة العامة المساعدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.وأوضحت رئيسة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة، إنصاف الشريف، أنّ المخبر الأخضر يمثّل فضاء لدعم المبادرة الخاصة في الاقتصاد الأخضر، وفرصة لتحديد الأفكار وتأطيرها ومرافقتها، ولاحتضان المشاريع القادرة التطوّر والتوجّه إلى الاقتصاد الأخضر المعتمد على المحافظة على الموارد الطبيعية، ودعم الجانب الاقتصادي والاجتماعي بالجهة، من خلال توفير فرص عمل للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.وأضافت أن هذا الفضاء يمثّل أيضا خطوة نحو تعزيز التوجّه الى الاقتصاد الأخضر، ودعم ريادة الأعمال المستدامة والابتكار الأخضر، في وقت أصبح فيه هذا المجال ضروريا وحتميا وليس خيارا، كما يتيح لباعث المشروع في الاقتصاد الأخضر من إيجاد فرص تمويل من المؤسسات المالية ومن الهياكل الداعمة لهذا الاقتصاد وايضا فرصا للترويج بالخارج.من جهتها، أبرزت المديرة العامة المساعدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، منال رويس، أن هذا المخبر الأخضر يمثّل فرصة مهمّة لمرافقة باعثي المشاريع وأصحاب أفكار المشاريع الخضراء، والإحاطة بهم وتكوينهم، والبحث عن التمويل، حتى تتحقق مشاريعهم على أرض الواقع، ويتيح لهم أيضا تجربة واختبار أفكارهم وتطويرها من خلال ما يتوفر فيه من تجهيزات وخدمات في المرافقة والتأطير والتكوين، وربط الصلة مع مختلف الهياكل ذات العلاقة.وأشارت الى ان هذا المخبر، الذي يمثّل أوّل تجربة في محاضن المؤسسات، سيشع على ولايات الجنوب وخاصة التي شملها برنامج "ثينك غرين" الذي مكّن من مرافقة أكثر من 50 فكرة مشروع في مجال الاقتصاد الأخضر وانتهى بتتويج 12 فكرة مشروع (6 نساء، و6 رجال) منها مشاريع انطلقت وأخرى بصدد البحث عن التمويل.وانطلق رنامج الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة فعليا منذ أوت 2024 وسينتهي في موفى هذه السنة في ولايات الجنوب الستة مع ولاية القيروان (7 ولايات) باعتبارها أكثر الولايات تأثرا بالتغيّرات المناخية، ويعمل على دعم المبادرة الخاصة في الاقتصاد الاخضر عن طريق تكوين يشمل 350 امرأة حول الاقتصاد الاخضر والتغيرات المناخية، وكيفية بعث مؤسسات في سلاسل القيمة الخضراء، ودعم هياكل المساندة لمرافقة المشاريع الخضراء، الى جانب ربط الصلة بين المؤسسات المالية والنساء وأصحاب وصاحبات المشاريع، وفق انصاف الشريف.وفي سياق متّصل، انتظم مساء أمس الأربعاء حفل اختتام برنامج "ثينك غرين" الذي يمثل مبادرة للتعريف بالاقتصاد الأخضر وبآليات التحوّل من الاقتصاد العادي الى الاقتصاد الأخضر، وفرص الاستثمار، وآليات التمويل المتاحة، والذي عمل منذ شهر أفريل المنقضي على مرافقة 50 شابا من أصحاب المشاريع أو أصحاب أفكار المشاريع وتكوينهم لينتهى لاختيار 12 مشروعا لـ6 نساء و6 رجال استعرضوا في هذا الحفل مشاريعهم المجدّدة والخضراء التي ثمّن أغلبها مخلفات زراعية او نفايات لمنتوجات تجميلية وغيرها (مخلّفات النخيل أو الزيتون، أو نفايات النزل، أو البلاستيك).ومثل هذا الحفل، الذي حضره كل المتدخلين في البرنامج، فرصة لعرض هذه المشاريع على مؤسسات التمويل للنظر في امكانية تمويلها ولربط الصلة بين اصحابها والمؤسسات المالية.