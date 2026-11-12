أولمبياد الشباب داكار 2026 : ريان البريكي يهدي تونس أول ميدالية أولمبية في سباق الأشرعة

أحرز المتسابق التونسي ريان البريكي اليوم الخميس الميدالية البرونزية لسباق الأشرعة في اولمبياد الشباب "داكار 2026" بعدما احتل المركز الثالث في الترتيب العام بـ 48 نقطة.وتعد هذه الميدالية الأولمبية هي الأولى لتونس في اختصاص الأشرعة سواء كان ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أو ضمن أولمبياد الشباب.وبهذه الميدالية البرونزية ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في اولمبياد الشباب "داكار 2026" الى 3 ميداليات، بعدما أحرزت قطر الندى جواد فضية منافسات رمي القرص وياسيمين الهواني فضية منافسات التايكواندو لوزن أقل من 55 كلغ.