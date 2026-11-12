الدورة الرابعة لملتقى تونس للرواية العربية/ الجلسة الأدبية الأولى: الرواية الخضراء في العالم العربي، المفهوم وتحولات السرد

مثلت السرديات المقاومة في الروايات العربية عن الطبيعة وتغيراتها المناخية في المنطقة، اهتمام المتدخلين في الجلسة الأولى للدورة الرابعة من ملتقى تونس للرواية العربية الذي ينتظم بعنوان "الرواية الخضراء، تمثلات الواقع وآفاق السرد".وبين الباحث والأكاديمي والناقد الأدبي التونسي، محمد القاضي في كلمته التقديمية لهذه الجلسة، أن المشهد النقدي والأدبي شهد ظهور تيار حديث يُعرف بـ "النقد البيئي" (Ecocriticism) أو "الدراسات الخضراء" (Green Studies)، والذي انطلق تاريخيا مع استخدام مصطلحه لأول مرة عام 1978 على يد ويليام روكرت، ليتحول لاحقا إلى أداة فاعلة لتحذير الأدب من مخاطر التلوث والاعتداء على الطبيعة. ولا يقتصر هذا التيار على رصد حضور البيئة في النصوص الأدبية فحسب، بل يهدف إلى إحداث تحول ثقافي شامل يرسي قواعد جديدة لعلاقة الإنسان ببيئته.وتحدث الروائيون عن أهمية السرديات الذاتية للحديث عن الطبيعة، من الواقع إلى التخيل، في الرواية التي تصنع عوالم أرحب، تتجاوز المكان والزمان، وتجعل من الطبيعة مركزا لكل حكاية.وأشار الروائي الجزائري والأكاديمي حاج أحمد الزيواني في مداخلته بعنوان "سرديات الصحراء.. ديزاين الجفاف"، أن لم يكن في الأدب الجزائري، اعترافا بسرديات الصحراء، قبل أن يؤسس عدد من الكتاب، منظورهم الخاص للصحراء، التي لطالما ارتبطت في المخيال الجمعي في الأدب العربي أو العالمي بصور نمطية، تربطها بالخيمة والترحال وعدم الاستقرار، في حين تطرقت السرديات الجديدة إلى الصحراء، لا "كمفهوم جغرافي فحسب، إنما نصا سرديا يضج بالحياة ومعانيها".أكد الزيواني في ورقته العلمية أن الصحراء تختلف من بلد إلى آخر، ولها من المظاهر الطبيعية الخضراء، ما لا يعد ولا يحصى، مشيرا إلى أن رواية الصحراء الجزائرية أعطت للصحراء مفهوم الواحة، وأضحت فيه النخلة "عروسا مبجلة".وبالاستناد إلى المفهوم النظري الثنائيات الضدية، اعتبر الكاتب الجزائري أنه لا يمكن الحديث عن الخضرة دون التطرق إلى الجفاف، واستظهار قيمة الأخضر من خلال مظاهر انعدامه.واستحضر في ورقته عددا من التجارب الروائية الجزائرية حول الصحراء التي أخذت اشكالا مختلفة، إلى أن أصبح الحديث عن تداعيات التلوث والتغيرات المناخية، التي جعلت من الصحراء قاحلة، محور اهتمامهم.وأصبح هذا الجفاف، مصدر قلق الصحراوي، الذين فقد مصدر رزقه ومواشيه، ليُصبح الترحال ضرورة ملحة وتصير "الهوية " تحت مجهر التحليل والتفكيك، ليُطرح سؤال منن هو هذا المرتحل؟من جهتها، تحدثت الأستاذة الموريتانية مكفولة بنت أكاط، عن الرواية الخضراء، ومفاهيمها، معتبرة أنه لا يمكن أن نضع تصنيفا خاصا بالمسائل التي تُعنى بالتغيرات المناخية والبيئية في الرواية، فهي على حسب توصيفها أوسع من مجال التصنيف ويمكن قراءة أي عمل أدبي من منظور بيئي دون جعله عضوا في جنس أدبي مستقل.وتوقفت أيضا في ورقتها بعنوان " الرواية الخضراء وحدود التسمية، مداخل مفاهيمية من التجربة الروائية المورتانية"، إلى الصور النمطية التي تختزل موريتانيا في الصحراء وأدبها في البداوة، "فذلك يغفل النهر والساحل والمدينة، كما يغفل اختلاف اللغات والتجارب داخل البلد". واعتبرت أن العلاقة بالأرض لا تنتهي عند باب الخيمة، وتفتح أبوابا أخرى.واختارت الحديث عن الذاكرة البدوية والنزوح والخيال المستقبلي وحرية النساء، مستئنسة بأعمال روائية محددة وبما كُتب عنها وشهادات مؤلفيها. وتساءلت عما تفعل الرواية بالطبيعة، والعكس بالعكس، حيث تجعل الطبيعة علاقة الإنسان بأرضه سؤالا بنيويا، "فكيف نروي ما لم يقع؟ وهل المطر الذي لم ينزل، بجعل من الراوي يكتب أكثر؟".وتعرض الكاتب والباحث اليمني مجيب الرحمن الوصابي إلى شجرة "القات" وجدليتها في اليمن، مستعرضا مفهومها النقدي، في مواجهة الثقافة والهوية والذاكرة والاستنزاف، ليُصبح "القات" اختبارا معرفيا للمفاهيم نفسها.بين حلال وحرام الاستفادة من هذه الشجرة القديمة والصور النمطية التي لاحقت اليمنيين بسببها، اعتبر الوصابي في ورقته بعنوان "من تطبيق المفهوم إلى تمثلاته: العنف البطيء البيئي الثقافي في رواية "زُربة اليمني"، أن النقد البيئي أو بما يسمى الايكولوجي، "لا يسأل فقط عن وجود الطبيعة في الأدب" وإنما يسأل عن طبيعة العلاقة بين الإنسان والعالم في الأدب، مؤكدا أن النقد الايكولوجي، هو توسيع في أفق الأدب وليس الغاؤه .وتعرض إلى مفهوم العنف البطيء، الذي يتيح قراءة الأزمات البيئية، "فالتصحر واستنزاف المياه وتحويل الأراضي الزراعية والآثار المؤجلة للتلوث، هي أشكال من العنف البطيء الذي يجد الأدب البيئي العربي مادة خصبة لتمثيلها".وبينت الروائية والصحفية آمال مختار، في تقديمها لورقتها "هل تنجح الرواية الخضراء في إعلاء صرخة الطبيعة ضد الإنسان"، أن الحديث عن التلوث وما يحدث من تغيرات مناخية، في أحداث الرواية، يكتسي أهمية كبرى، مشيرة إلى أن هذه الرويات من شأنها أن تسلط الضوء على المشاكل البيئية والمخاطر التي تحملها. كما تجعل من القارئ، متماهيا مع الشخصيات ليعيش معاناتها. واعتبرت أن هذا الصنف الأدبي، وسيطا سريا قادر على إبلاغ كل الرسائل التي يعجز الإنسان على قولها، مؤكدة أن الرواية قادرة على إحداث التغيير.ودعت بالمناسبة إلى إحداث مسابقات وجوائز لتشجيع الروائيين على الكتابة عن هذه المسائل أو بما يسمى "الرواية الخضراء"، لأهميتها بالخصوص في الوقت الراهن.وتتواصل فعاليات ملتقى "الرواية الخضراء، تمثلات الواقع وآفاق السرد"، من خلال جلسات أدبية وأنشطة موازية إلى غاية يوم 14 نوفمبر الجاري.