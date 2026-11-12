ثلاث دراسات تكشف اختلالات منظومة الحماية الاجتماعية وتدعو إلى إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي

تفاوت بين الأنظمة



"البرباشة" خارج التغطية



تحديات المهن الجديدة



ضغوط على التقاعد



كشفتأنجزهاالتابع لـعنفيفي تونس، أبرزهالفئات من العاملين في، و، إلى جانبعلىوعرض المركز نتائج الدراسات، اليوم الخميس، خلالحضرهاوممثلون عن، إلى جانب إطارات من الوزارة وخبراء.وقال المدير العام لـلـإن الدراسات تناولتلإصلاح، بهدف تعميق البحث في سبل تطويرفي تونس ومواكبةالتي يشهدهاوأوضح أن النتائج تلتقي عند ضرورة الانتقال إلى، من خلال تطويربما يستوعب تنوعوظهور، على غراروشددعلى ضرورة توسيع نطاقليشمل الفئات العاملة التي لا تتمتع بمستوى كاف من، ولا سيما الناشطين فيوالعاملين في أنشطة تتسم بـمن جهته، أقرّبوجودفي تونس، معتبراً أنها لم تحققالتي أُحدثت من أجلها، وفي مقدمتها، رغم ما توفره من حماية لفئات واسعة من المواطنين.وأوضحأنتطورت منذوفق تقسيم تقليدي يميز بين، فضلاً عنداخل القطاع الخاص، وهو ما أفرز تفاوتاً في قيمةولفت الوزير إلى أن تعدد أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، التي يتراوح عددها بين، أدى إلى تجميع عمال محدودي القدرة التمويلية ضمنيعاني، وهو ماوكشف أن التوجه المستقبلي للوزارة يقوم على إعادة التفكير في هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال: أولهاموجهة إلى الفئات التي لا تتوفر لديها موارد، وثانيهالفائدة القادرين على دفعبصفة منتظمة، وثالثهايتقاسم فيهاأعباءوتناولتوضعية، المعروفين في تونس بـ، حيث تساهم هذه الفئة فيودعم، لكنها تواجه صعوبات في النفاذ إلىوأظهرت نتائج، التي شملت جامعين في، أنمن المستجوبين يتمتعون بحد أدنى من أشكال، مقابللا يتمتعون بأي تغطية. غير أن نسبةفي أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة علىلا تتجاوزودعت الدراسة إلىهذه الفئة وتنظيمها وضبط، مع إرساءتتلاءم مع خصوصيات عملها ومخاطره وتذبذب مداخيلها.وتناولتالتحولات التي يشهدهامع بروزتعتمد على، وما يرتبط بها من. واهتمت الدراسة بعينات من عمال في مجالوشملت الدراسة عينة استطلاعية منيعملون في مجال، غالبيتهم من، وكشفت أنمنهم لا يتمتعون بأي، فيما يعملدونكما أظهرت النتائج أنمن المستجوبين يتقاضون، وأنيعانون، في حين يفتقرإلىلنشاطهم المهني.وفيما يتعلق بـ، كشفت نتائجأن نحومنهم لا يتمتعون بأي، بسبب عدم ملاءمةلطبيعة هذا النشاط.واقترحت الدراسة تطويروتيسير إجراءات، واعتماد، معفي منظومةوفيما يتعلق بمهنة، صرّحمن المستجوبين بعدم استفادتهم من أيمرتبطة بنشاطهم. وأوصت الدراسة بإنشاءيرتكز على الاعتراف بصفةلـ، مدعوماً بآليةالتي تتيح للعائلاتوسدادعبروفيما يتعلق بـ، فقد ركزت على، ولا سيما آليات تمويلفي، وكشفت عن تزايدعلىوأظهرت المعطيات أن عدد حالاتتضاعفبين عامي، لتصبح هذه الحالات تمثل أكثر منوبلغت كلفةخلال عامنحوفي شكل، فيما تشير التقديرات إلى ارتفاعها إلىبحلول عام، مقابل بلوغ الكلفة الجملية لـنحووتبرز هذه المؤشرات، وفق نتائج الدراسة، أهميةوالمحافظة علىلأنظمة التقاعد، بما يضمن قدرتها على الوفاء بـتجاهعلى المدى الطويل.