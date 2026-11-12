ثلاث دراسات تكشف اختلالات منظومة الحماية الاجتماعية وتدعو إلى إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي
كشفت ثلاث دراسات استراتيجية أنجزها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابع لـوزارة الشؤون الاجتماعية عن اختلالات في منظومة الحماية الاجتماعية في تونس، أبرزها ضعف التغطية الاجتماعية لفئات من العاملين في المهن الهشة والأنشطة غير المنظمة، والتفاوت بين أنظمة الضمان الاجتماعي، إلى جانب الضغوط المالية المتزايدة على أنظمة التقاعد.
وعرض المركز نتائج الدراسات، اليوم الخميس، خلال ورشة عمل حضرها وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر وممثلون عن البنك الدولي والكونفدرالية السويسرية، إلى جانب إطارات من الوزارة وخبراء.
وقال المدير العام لـمركز البحوث والدراسات الاجتماعية سيف بن ساسي لـ(وات) إن الدراسات تناولت ثلاثة أبعاد متكاملة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بهدف تعميق البحث في سبل تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل.
وأوضح أن النتائج تلتقي عند ضرورة الانتقال إلى نموذج أكثر شمولاً وإنصافاً واستدامة، من خلال تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية بما يستوعب تنوع قطاعات الإنتاج وظهور وضعيات مهنية جديدة، على غرار العمل المستقل والأنشطة المرتبطة بالمنصات الرقمية.
وشدد بن ساسي على ضرورة توسيع نطاق التغطية الاجتماعية ليشمل الفئات العاملة التي لا تتمتع بمستوى كاف من الحماية، ولا سيما الناشطين في القطاع غير المنظم والعاملين في أنشطة تتسم بـالهشاشة وعدم انتظام المداخيل.
تفاوت بين الأنظمةمن جهته، أقرّ وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بوجود تفاوت بين أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس، معتبراً أنها لم تحقق الأهداف التي أُحدثت من أجلها، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، رغم ما توفره من حماية لفئات واسعة من المواطنين.
وأوضح الأحمر أن منظومة الضمان الاجتماعي تطورت منذ الاستقلال وفق تقسيم تقليدي يميز بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعدد الأنظمة داخل القطاع الخاص، وهو ما أفرز تفاوتاً في قيمة جرايات التقاعد والامتيازات والخدمات الصحية.
ولفت الوزير إلى أن تعدد أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، التي يتراوح عددها بين ثمانية وتسعة أنظمة، أدى إلى تجميع عمال محدودي القدرة التمويلية ضمن نظام واحد يعاني صعوبات مالية، وهو ما "عمّق التفاوت ولم يحقق العدالة الاجتماعية".
وكشف أن التوجه المستقبلي للوزارة يقوم على إعادة التفكير في هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال ثلاثة مستويات: أولها منظومة للحماية الاجتماعية موجهة إلى الفئات التي لا تتوفر لديها موارد، وثانيها منظومة للتغطية الاجتماعية لفائدة القادرين على دفع المساهمات بصفة منتظمة، وثالثها منظومة وسطى يتقاسم فيها المواطن والدولة أعباء المساهمات الاجتماعية.
"البرباشة" خارج التغطيةوتناولت الدراسة الأولى وضعية جامعي النفايات والمواد القابلة للرسكلة، المعروفين في تونس بـ"البرباشة"، حيث تساهم هذه الفئة في تثمين النفايات ودعم الاقتصاد الدائري، لكنها تواجه صعوبات في النفاذ إلى منظومات الحماية الاجتماعية.
وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية، التي شملت جامعين في تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ومصب برج شاكير، أن 67.7 بالمائة من المستجوبين يتمتعون بحد أدنى من أشكال الحماية الاجتماعية، مقابل 32.3 بالمائة لا يتمتعون بأي تغطية. غير أن نسبة المنخرطين في أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة على المساهمات لا تتجاوز 30.1 بالمائة.
ودعت الدراسة إلى الاعتراف بطبيعة أنشطة هذه الفئة وتنظيمها وضبط أطرها القانونية والمهنية، مع إرساء آليات حماية تتلاءم مع خصوصيات عملها ومخاطره وتذبذب مداخيلها.
تحديات المهن الجديدةوتناولت الدراسة الثانية التحولات التي يشهدها عالم العمل مع بروز أنشطة ومهن جديدة تعتمد على المنصات الرقمية، وما يرتبط بها من وضعيات مهنية غير مستقرة. واهتمت الدراسة بعينات من عمال في مجال البيع عبر الإنترنت وعمل التوصيل عبر المنصات الرقمية والمساعدين الصحيين.
وشملت الدراسة عينة استطلاعية من 50 شخصاً يعملون في مجال البيع عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، غالبيتهم من الشباب والنساء المتعلمات، وكشفت أن 64 بالمائة منهم لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية، فيما يعمل 76 بالمائة دون عقود عمل.
كما أظهرت النتائج أن 80 بالمائة من المستجوبين يتقاضون أجوراً تقل عن 800 دينار شهرياً، وأن 34 بالمائة يعانون عدم انتظام مداخيلهم، في حين يفتقر 44 بالمائة إلى وضع قانوني محدد لنشاطهم المهني.
وفيما يتعلق بـعمال التوصيل عبر المنصات الرقمية، كشفت نتائج المسح الميداني أن نحو 79 بالمائة منهم لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية، بسبب عدم ملاءمة آليات الحماية الحالية لطبيعة هذا النشاط.
واقترحت الدراسة تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية وتيسير إجراءات الانخراط في الضمان الاجتماعي، واعتماد صيغ مساهمة مرنة، مع إشراك المنصات الرقمية في منظومة الحماية.
وفيما يتعلق بمهنة مساعد ممرض، صرّح 56.7 بالمائة من المستجوبين بعدم استفادتهم من أي تغطية اجتماعية مرتبطة بنشاطهم. وأوصت الدراسة بإنشاء إطار مخصص يرتكز على الاعتراف بصفة "أجير لدى الخواص" لـمساعد الممرض، مدعوماً بآلية "الشيك الخدمي الشامل" التي تتيح للعائلات التصريح بالعامل وسداد الاشتراكات الاجتماعية عبر منصة رقمية.
ضغوط على التقاعدوفيما يتعلق بـالدراسة الثالثة، فقد ركزت على الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد، ولا سيما آليات تمويل الإحالة على التقاعد المبكر في القطاع العمومي، وكشفت عن تزايد الضغوط المالية على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وأظهرت المعطيات أن عدد حالات الإحالة على التقاعد المبكر تضاعف ثلاث مرات بين عامي 2017 و2023، لتصبح هذه الحالات تمثل أكثر من نصف تدفقات المتقاعدين الجدد.
وبلغت كلفة التدفق الجديد للتقاعد المبكر خلال عام 2023 نحو 58 مليون دينار في شكل جرايات جديدة، فيما تشير التقديرات إلى ارتفاعها إلى 122 مليون دينار بحلول عام 2045، مقابل بلوغ الكلفة الجملية لـلمخزون المتراكم نحو 600 مليون دينار.
وتبرز هذه المؤشرات، وفق نتائج الدراسة، أهمية مراجعة آليات الإحالة على التقاعد المبكر والمحافظة على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، بما يضمن قدرتها على الوفاء بـالتزاماتها تجاه المتقاعدين على المدى الطويل.
وعرض المركز نتائج الدراسات، اليوم الخميس، خلال ورشة عمل حضرها وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر وممثلون عن البنك الدولي والكونفدرالية السويسرية، إلى جانب إطارات من الوزارة وخبراء.
وقال المدير العام لـمركز البحوث والدراسات الاجتماعية سيف بن ساسي لـ(وات) إن الدراسات تناولت ثلاثة أبعاد متكاملة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بهدف تعميق البحث في سبل تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل.
وأوضح أن النتائج تلتقي عند ضرورة الانتقال إلى نموذج أكثر شمولاً وإنصافاً واستدامة، من خلال تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية بما يستوعب تنوع قطاعات الإنتاج وظهور وضعيات مهنية جديدة، على غرار العمل المستقل والأنشطة المرتبطة بالمنصات الرقمية.
وشدد بن ساسي على ضرورة توسيع نطاق التغطية الاجتماعية ليشمل الفئات العاملة التي لا تتمتع بمستوى كاف من الحماية، ولا سيما الناشطين في القطاع غير المنظم والعاملين في أنشطة تتسم بـالهشاشة وعدم انتظام المداخيل.
تفاوت بين الأنظمةمن جهته، أقرّ وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بوجود تفاوت بين أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس، معتبراً أنها لم تحقق الأهداف التي أُحدثت من أجلها، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، رغم ما توفره من حماية لفئات واسعة من المواطنين.
وأوضح الأحمر أن منظومة الضمان الاجتماعي تطورت منذ الاستقلال وفق تقسيم تقليدي يميز بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعدد الأنظمة داخل القطاع الخاص، وهو ما أفرز تفاوتاً في قيمة جرايات التقاعد والامتيازات والخدمات الصحية.
ولفت الوزير إلى أن تعدد أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، التي يتراوح عددها بين ثمانية وتسعة أنظمة، أدى إلى تجميع عمال محدودي القدرة التمويلية ضمن نظام واحد يعاني صعوبات مالية، وهو ما "عمّق التفاوت ولم يحقق العدالة الاجتماعية".
وكشف أن التوجه المستقبلي للوزارة يقوم على إعادة التفكير في هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال ثلاثة مستويات: أولها منظومة للحماية الاجتماعية موجهة إلى الفئات التي لا تتوفر لديها موارد، وثانيها منظومة للتغطية الاجتماعية لفائدة القادرين على دفع المساهمات بصفة منتظمة، وثالثها منظومة وسطى يتقاسم فيها المواطن والدولة أعباء المساهمات الاجتماعية.
"البرباشة" خارج التغطيةوتناولت الدراسة الأولى وضعية جامعي النفايات والمواد القابلة للرسكلة، المعروفين في تونس بـ"البرباشة"، حيث تساهم هذه الفئة في تثمين النفايات ودعم الاقتصاد الدائري، لكنها تواجه صعوبات في النفاذ إلى منظومات الحماية الاجتماعية.
وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية، التي شملت جامعين في تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ومصب برج شاكير، أن 67.7 بالمائة من المستجوبين يتمتعون بحد أدنى من أشكال الحماية الاجتماعية، مقابل 32.3 بالمائة لا يتمتعون بأي تغطية. غير أن نسبة المنخرطين في أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة على المساهمات لا تتجاوز 30.1 بالمائة.
ودعت الدراسة إلى الاعتراف بطبيعة أنشطة هذه الفئة وتنظيمها وضبط أطرها القانونية والمهنية، مع إرساء آليات حماية تتلاءم مع خصوصيات عملها ومخاطره وتذبذب مداخيلها.
تحديات المهن الجديدةوتناولت الدراسة الثانية التحولات التي يشهدها عالم العمل مع بروز أنشطة ومهن جديدة تعتمد على المنصات الرقمية، وما يرتبط بها من وضعيات مهنية غير مستقرة. واهتمت الدراسة بعينات من عمال في مجال البيع عبر الإنترنت وعمل التوصيل عبر المنصات الرقمية والمساعدين الصحيين.
وشملت الدراسة عينة استطلاعية من 50 شخصاً يعملون في مجال البيع عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، غالبيتهم من الشباب والنساء المتعلمات، وكشفت أن 64 بالمائة منهم لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية، فيما يعمل 76 بالمائة دون عقود عمل.
كما أظهرت النتائج أن 80 بالمائة من المستجوبين يتقاضون أجوراً تقل عن 800 دينار شهرياً، وأن 34 بالمائة يعانون عدم انتظام مداخيلهم، في حين يفتقر 44 بالمائة إلى وضع قانوني محدد لنشاطهم المهني.
وفيما يتعلق بـعمال التوصيل عبر المنصات الرقمية، كشفت نتائج المسح الميداني أن نحو 79 بالمائة منهم لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية، بسبب عدم ملاءمة آليات الحماية الحالية لطبيعة هذا النشاط.
واقترحت الدراسة تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية وتيسير إجراءات الانخراط في الضمان الاجتماعي، واعتماد صيغ مساهمة مرنة، مع إشراك المنصات الرقمية في منظومة الحماية.
وفيما يتعلق بمهنة مساعد ممرض، صرّح 56.7 بالمائة من المستجوبين بعدم استفادتهم من أي تغطية اجتماعية مرتبطة بنشاطهم. وأوصت الدراسة بإنشاء إطار مخصص يرتكز على الاعتراف بصفة "أجير لدى الخواص" لـمساعد الممرض، مدعوماً بآلية "الشيك الخدمي الشامل" التي تتيح للعائلات التصريح بالعامل وسداد الاشتراكات الاجتماعية عبر منصة رقمية.
ضغوط على التقاعدوفيما يتعلق بـالدراسة الثالثة، فقد ركزت على الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد، ولا سيما آليات تمويل الإحالة على التقاعد المبكر في القطاع العمومي، وكشفت عن تزايد الضغوط المالية على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وأظهرت المعطيات أن عدد حالات الإحالة على التقاعد المبكر تضاعف ثلاث مرات بين عامي 2017 و2023، لتصبح هذه الحالات تمثل أكثر من نصف تدفقات المتقاعدين الجدد.
وبلغت كلفة التدفق الجديد للتقاعد المبكر خلال عام 2023 نحو 58 مليون دينار في شكل جرايات جديدة، فيما تشير التقديرات إلى ارتفاعها إلى 122 مليون دينار بحلول عام 2045، مقابل بلوغ الكلفة الجملية لـلمخزون المتراكم نحو 600 مليون دينار.
وتبرز هذه المؤشرات، وفق نتائج الدراسة، أهمية مراجعة آليات الإحالة على التقاعد المبكر والمحافظة على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، بما يضمن قدرتها على الوفاء بـالتزاماتها تجاه المتقاعدين على المدى الطويل.
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