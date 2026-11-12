تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات والإطاحة بثلاثة من عناصرها الرئيسية بينهم أجنبي وتونسيان مفتش عنهما
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بتونس، بالتعاون مع إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، من تفكيك شبكة دولية عابرة للحدود تنشط في مجال تهريب المخدرات، والإطاحة بثلاثة من عناصرها الرئيسية، وفق ما أفاد به مصدر أمني، اليوم الخميس، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر ذاته أن العملية جاءت إثر عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية، وأسفرت عن إيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم تونسيان من ذوي السوابق العدلية ومفتش عنهما، إلى جانب شخص أجنبي يتولى جلب مادة القنب الهندي عن طريق البلع.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال العملية حجز كمية هامة من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي متأتٍ من عائدات الترويج.
وأذنت النيابة العمومية بـالاحتفاظ بجميع الأطراف، فيما تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بمواصلة الأبحاث واستكمال الإجراءات القانونية.
وأوضح المصدر ذاته أن العملية جاءت إثر عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية، وأسفرت عن إيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم تونسيان من ذوي السوابق العدلية ومفتش عنهما، إلى جانب شخص أجنبي يتولى جلب مادة القنب الهندي عن طريق البلع.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال العملية حجز كمية هامة من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي متأتٍ من عائدات الترويج.
وأذنت النيابة العمومية بـالاحتفاظ بجميع الأطراف، فيما تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بمواصلة الأبحاث واستكمال الإجراءات القانونية.
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