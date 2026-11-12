Babnet   Latest update 15:12 Tunis

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات والإطاحة بثلاثة من عناصرها الرئيسية بينهم أجنبي وتونسيان مفتش عنهما

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af5bcb1bdaeb9.25467457_ikegnhjlpfqom.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 14:14 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بتونس، بالتعاون مع إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، من تفكيك شبكة دولية عابرة للحدود تنشط في مجال تهريب المخدرات، والإطاحة بثلاثة من عناصرها الرئيسية، وفق ما أفاد به مصدر أمني، اليوم الخميس، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.


وأوضح المصدر ذاته أن العملية جاءت إثر عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية، وأسفرت عن إيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم تونسيان من ذوي السوابق العدلية ومفتش عنهما، إلى جانب شخص أجنبي يتولى جلب مادة القنب الهندي عن طريق البلع.


وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال العملية حجز كمية هامة من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي متأتٍ من عائدات الترويج.


وأذنت النيابة العمومية بـالاحتفاظ بجميع الأطراف، فيما تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بمواصلة الأبحاث واستكمال الإجراءات القانونية.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339586

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 نوفمبر 2026 | 2 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:54
05:25
الرطــوبة:
% 27
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-18
27°-15
25°-16
24°-17
26°-15
  • Avoirs en devises 24007,8
  • (11/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37598 DT
  • (11/11)
  • 1 $ = 3,01097 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/11)     1125,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/11)   29066 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab