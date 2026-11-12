تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات والإطاحة بثلاثة من عناصرها الرئيسية بينهم أجنبي وتونسيان مفتش عنهما

تمكنت، بالتعاون مع، منتنشط في مجال، و، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، لـوأوضح المصدر ذاته أنجاءت إثر، وأسفرت عن، من بينهم، إلى جانبيتولىعن طريقوأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال العمليةمنمتأتٍ منوأذنتبـ، فيما تعهدتبمواصلةواستكمال