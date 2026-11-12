تونس والمملكة العربية السعودية توقعان على عقد تقديم الخدمات لفائدة حجّاج تونس لموسم 2027
وقّعت تونس والمملكة العربية السعودية على عقد تقديم الخدمات لفائدة حجّاج تونس لموسم 1448هـ / 2027 "الباقة الشاملة"، بين الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات والرئيس التنفيذي للشركة السعودية "بشرى الضيافة"، التي فازت بهذا العقد.
ويأتي التوقيع على عقد الخدمات إثر اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب شؤون حجاج تونس، أحمد البوهالي، أول أمس الثلاثاء، بـالمملكة العربية السعودية، بـالرئيس التنفيذي لشركة "بشرى الضيافة"، علي بندقجي، وخصص للتعريف بها واستعراض مختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها.
وتمّ التأكيد، بالمناسبة، على وجوب تقديم خدمات متميزة ومتكاملة لفائدة الحجيج التونسيين من إقامة وإعاشة ونقل، وفق ما ورد على صفحة القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدة، أمس الأربعاء.
الشركة تصدّرت فئة الأداء المتميزيُذكر أن هذه الشركة تصدّرت فئة الأداء المتميز في النتائج الرسمية لتقييم وزارة الحج والعمرة السعودية لخدمات حجّاج الخارج خلال موسم الحج المنقضي.
وكان وزير الشؤون الدينية التقى أيضاً وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، حيث تباحثا الاستعدادات الجارية لتنظيم موسم الحج 2027 والجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة من أجل مزيد تطوير منظومة الحجّ والارتقاء بـجودة الخدمات المقدّمة لفائدة ضيوف الرحمان والاستعانة بـتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل جميع إجراءات الحجّ.
جائزة "لبيتم" للتميزكما تم التنويه بنجاح موسم الحجّ الفارط وبحصول بعثة الحجّ التونسية على جائزة "لبيتم" للتميز في خدمة الحجيج، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لإنجاح الموسم المقبل والتقيد بجميع التوصيات وخاصة الاشتراطات الصحية.
مبادرة "حاج بدون حقيبة"وأجرى وزير الشؤون الدينية، بالمناسبة، مقابلة مع نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بـشركة الخطوط الجوية السعودية، مساعد المساعد، بحضور المدير العام لمكاتب الشركة بتونس والجزائر والمغرب، حيث تم بحث الجهود والاستعدادات لنقل الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة، والتنويه بنجاح مبادرة "حاج بدون حقيبة"، مع التأكيد على ضرورة العمل على تجاوز النقائص التي رافقت تطبيق هذه المبادرة وتحسين جودة الخدمات وتقريب آجال عودة الحجيج إلى تونس.
كما كان لـلوفد التونسي محادثات مع ممثلي شركة موبايلي للاتصالات تناولت فرص وآفاق التعاون بين الجانبين خلال موسم الحج.
مؤتمر ومعرض الحج بجدّةوشارك وزير الشؤون الدينية مرفوقاً بـالقنصل العام بالنيابة والرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات وأعضاء الوفد التونسي المرافق مساء الأحد 8 نوفمبر 2026 في فعاليات حفل افتتاح مؤتمر ومعرض الحج الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمان" بجدّة، الممتد من 8 إلى 11 نوفمبر 2026، في إطار الإعداد لـموسم الحج 2027 / 1448هـ.
وحضر افتتاح هذه الدورة السادسة، التي تُعقد تحت شعار "من مكة إلى العالم"، رؤساء مكاتب شؤون الحجاج وممثلي أكثر من 150 دولة، إضافة إلى الهياكل الحكومية والشركات المتخصصة بتنظيم وتقديم خدمات الحج.
وقد تم الإعلان، بالمناسبة، عن إطلاق "الباقة الشاملة" ومبادرة "الرحلة الشاملة" و"قادة الأفواج"، والتي تنص على تقسيم الحجاج إلى مجموعات محدودة تضم كل منها 94 حاجاً يشرف عليهم قائد فوج ومعاون له، مع إعداد برنامج رحلة متكاملة ومعلومة التفاصيل بشكل مسبق.
ويأتي التوقيع على عقد الخدمات إثر اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب شؤون حجاج تونس، أحمد البوهالي، أول أمس الثلاثاء، بـالمملكة العربية السعودية، بـالرئيس التنفيذي لشركة "بشرى الضيافة"، علي بندقجي، وخصص للتعريف بها واستعراض مختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها.
وتمّ التأكيد، بالمناسبة، على وجوب تقديم خدمات متميزة ومتكاملة لفائدة الحجيج التونسيين من إقامة وإعاشة ونقل، وفق ما ورد على صفحة القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدة، أمس الأربعاء.
الشركة تصدّرت فئة الأداء المتميزيُذكر أن هذه الشركة تصدّرت فئة الأداء المتميز في النتائج الرسمية لتقييم وزارة الحج والعمرة السعودية لخدمات حجّاج الخارج خلال موسم الحج المنقضي.
وكان وزير الشؤون الدينية التقى أيضاً وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، حيث تباحثا الاستعدادات الجارية لتنظيم موسم الحج 2027 والجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة من أجل مزيد تطوير منظومة الحجّ والارتقاء بـجودة الخدمات المقدّمة لفائدة ضيوف الرحمان والاستعانة بـتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل جميع إجراءات الحجّ.
جائزة "لبيتم" للتميزكما تم التنويه بنجاح موسم الحجّ الفارط وبحصول بعثة الحجّ التونسية على جائزة "لبيتم" للتميز في خدمة الحجيج، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لإنجاح الموسم المقبل والتقيد بجميع التوصيات وخاصة الاشتراطات الصحية.
مبادرة "حاج بدون حقيبة"وأجرى وزير الشؤون الدينية، بالمناسبة، مقابلة مع نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بـشركة الخطوط الجوية السعودية، مساعد المساعد، بحضور المدير العام لمكاتب الشركة بتونس والجزائر والمغرب، حيث تم بحث الجهود والاستعدادات لنقل الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة، والتنويه بنجاح مبادرة "حاج بدون حقيبة"، مع التأكيد على ضرورة العمل على تجاوز النقائص التي رافقت تطبيق هذه المبادرة وتحسين جودة الخدمات وتقريب آجال عودة الحجيج إلى تونس.
كما كان لـلوفد التونسي محادثات مع ممثلي شركة موبايلي للاتصالات تناولت فرص وآفاق التعاون بين الجانبين خلال موسم الحج.
مؤتمر ومعرض الحج بجدّةوشارك وزير الشؤون الدينية مرفوقاً بـالقنصل العام بالنيابة والرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات وأعضاء الوفد التونسي المرافق مساء الأحد 8 نوفمبر 2026 في فعاليات حفل افتتاح مؤتمر ومعرض الحج الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمان" بجدّة، الممتد من 8 إلى 11 نوفمبر 2026، في إطار الإعداد لـموسم الحج 2027 / 1448هـ.
وحضر افتتاح هذه الدورة السادسة، التي تُعقد تحت شعار "من مكة إلى العالم"، رؤساء مكاتب شؤون الحجاج وممثلي أكثر من 150 دولة، إضافة إلى الهياكل الحكومية والشركات المتخصصة بتنظيم وتقديم خدمات الحج.
وقد تم الإعلان، بالمناسبة، عن إطلاق "الباقة الشاملة" ومبادرة "الرحلة الشاملة" و"قادة الأفواج"، والتي تنص على تقسيم الحجاج إلى مجموعات محدودة تضم كل منها 94 حاجاً يشرف عليهم قائد فوج ومعاون له، مع إعداد برنامج رحلة متكاملة ومعلومة التفاصيل بشكل مسبق.
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