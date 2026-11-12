تونس والمملكة العربية السعودية توقعان على عقد تقديم الخدمات لفائدة حجّاج تونس لموسم 2027

الشركة تصدّرت فئة الأداء المتميز



جائزة "لبيتم" للتميز



مبادرة "حاج بدون حقيبة"



مؤتمر ومعرض الحج بجدّة



وقّعتعلىلفائدةلموسم، بين، التي فازت بهذا العقد.ويأتي التوقيع علىإثر اللقاء الذي جمع، أول أمس الثلاثاء، بـ، بـ، وخصص للتعريف بها واستعراض مختلفالتي تقدمها.وتمّ التأكيد، بالمناسبة، على وجوب تقديملفائدةمن، وفق ما ورد على صفحة، أمس الأربعاء.يُذكر أن هذه الشركة تصدّرتفيلتقييملخدماتخلالوكانالتقى أيضاً، حيث تباحثالتنظيمالتي تبذلها المملكة من أجل مزيد تطويروالارتقاء بـالمقدّمة لفائدةوالاستعانة بـلتسهيل جميعكما تم التنويه بنجاحوبحصولعلىللتميز في، والتأكيد على أهميةلإنجاح الموسم المقبل والتقيد بجميعوخاصةوأجرى، بالمناسبة، مقابلة معبـ، بحضور، حيث تم بحثلنقلإلى، والتنويه بنجاح مبادرة، مع التأكيد على ضرورة العمل على تجاوزالتي رافقت تطبيق هذه المبادرة وتحسينوتقريبإلى تونس.كما كان لـمحادثات مع ممثليتناولتبين الجانبين خلالوشاركمرفوقاً بـوأعضاءالمرافق مساءفي فعالياتالذي تنظمهبجدّة، الممتد من، في إطار الإعداد لـوحضر افتتاح هذه، التي تُعقد تحت شعاروممثلي أكثر من، إضافة إلىبتنظيم وتقديموقد تم الإعلان، بالمناسبة، عن إطلاق، والتي تنص على تقسيمإلىتضم كل منهايشرف عليهم، مع إعدادومعلومة التفاصيل بشكل مسبق.