مركز "إفادة" ينظم دورة تكوينية لفائدة جمعيات من القصرين وسيدي بوزيد حول أخطاء التصرف لدى الجمعيات وسبل تفاديها

ينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة" دورة تكوينية لفائدة الجمعيات الناشطة بولايتي القصرين وسيدي بوزيد، وذلك يوم السبت 14 نوفمبر 2026 بمدينة القصرين.وستتمحور هذه الدورة التكوينية حول موضوع "أخطاء التصرف لدى الجمعيات وسبل تفاديها" بهدف دعم قدرات الهياكل الجمعياتية وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة في تسيير شؤونها الإدارية والمالية.وللمشاركة في هذه الدورة، يتعين على الراغبين في الحضور تحميل بطاقة المشاركة مباشرة من موقع الواب الخاص بالمركز أو عبر صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي "فايسبوك" وإرسالها مطبوعة عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي ‏ifeda.formation@topnet.tn