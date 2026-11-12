ارتفاع الصادرات التونسية بنسبة 7,8 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026

زيت الزيتون يقود الصادرات الغذائية



الاتحاد الأوروبي يستأثر بـ70,2 بالمائة من الصادرات



الواردات ترتفع بـ13 بالمائة



العجز التجاري يبلغ 23547,2 مليون دينار



ارتفعت قيمةبنسبةخلال، لتبلغ، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة، مدفوعة أساساً بنمو صادرات، وفق تقرير حول نتائجبالأسعار الجارية لشهر، صادر عنفيوسجلت صادراتزيادة بنسبة، مدعومة بالخصوص بارتفاع مبيعاتالتي بلغت قيمتها، مقابلخلال الأشهر العشرة الأولى من سنةكما تطورت صادرات قطاعبنسبة، في حين سجلت صادرات قطاعارتفاعاً بنسبة، نتيجة زيادة مبيعاتالتي بلغت قيمتها، مقابلخلال الفترة المقابلة من السنة الماضية.وعلى مستوى، ارتفعت الصادرات التونسية نحو، الذي يستأثر بنسبةمن إجمالي الصادرات، إلىمقابلخلال الفترة نفسها من سنةوشمل هذا التطور الصادرات نحوالتي زادت بنسبةبنسبةبنسبة. كما سجلت الصادرات نحو عدد مننمواً، إذ ارتفعت بنسبةنحونحو، في حين سجلت شبه استقرار نحوبتراجع طفيف قدرهوفي المقابل، تراجعت الصادرات في قطاعبنسبة، وفي قطاعبنسبةوبخصوص، فقد بلغت قيمتهاخلال الأشهر العشرة الأولى من سنةمقابلخلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة، شملت مختلف مجموعات المواد، وخاصةبنسبةبنسبة، تليهمابنسبةبنسبةبنسبةوبلغ، مقابلخلال الفترة المقابلة من سنة، فيما تراجعتإلى، مقابلفي الفترة ذاتها من السنة الماضية.ويظهر توزيعحسب مجموعات المنتجات تسجيلبقيمةفي مجموعة، مقابلفي بقية المجموعات، تصدرتهبـ، تليهابـثمبـبـوبلغ، في حين ارتفعإلى، مقابلخلال الأشهر العشرة الأولى من سنة