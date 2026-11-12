ميزانية وزارة الدفاع: نواب يطالبون بتعزيز دور المؤسسة العسكرية في التنمية وتحديث التجهيزات والبحث العلمي
تمحورت تدخلات نواب مجلس الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس، خلال مناقشة مهمة وزارة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، حول دور المؤسسة العسكرية في دفع التنمية بالجهات، وتحديث التجهيزات وتعزيز البحث العلمي العسكري، إلى جانب دعم جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وذلك بحضور وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي.
الخافرة العسكرية "القيروان"وأكد عدد من النواب أهمية تطوير القدرات العسكرية وتعزيز مراقبة الحدود، حيث اعتبرت النائبة سنية بن مبروك أن تدشين الخافرة العسكرية الجديدة "القيروان" يوم 15 أكتوبر المنقضي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التجهيزات العسكرية وتحديث قدراتها التكنولوجية، مشيرة إلى أهمية تعزيز البحث العلمي في المجال العسكري.
كما تحدثت عن أهمية تحديث مراقبة الحدود في ظل التحديات التي يعيشها العالم اليوم والتغيرات على المستوى الإقليمي والدولي.
زيادة الميزانية بـ12 بالمائةوفي السياق نفسه، اعتبر النائب عادل بالضياف أن زيادة ميزانية المؤسسة العسكرية بـ12 بالمائة مقارنة بسنة 2026 هي مساهمة في حماية الحدود المتحركة، لافتاً إلى أن دخول الخافرة العسكرية الجديدة حيز الاستغلال يمثل دلالة على منهج التعويل على الذات في البلاد.
مشكل الألغام في القصرينوبخصوص التحديات التي تواجهها المناطق الحدودية، دعا النائب حاتم اللباوي إلى إيجاد حل لـمشكل الألغام المتواجدة في عديد مناطق ولاية القصرين، مؤكداً على ضرورة "أن ينتهي هذا النزيف" الذي يحصد الأرواح. كما اعتبر أن المناطق الحدودية تمثل شريكاً في حماية الوطن، ولا بد من تعميم الخدمات الصحية العسكرية في هذه الجهات.
قوافل صحية وعلاج في المستشفيات العسكريةمن جهته، دعا النائب محمد ضو إلى بعث قافلة صحية دورية لصالح الأهالي في الجنوب التونسي، وتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود بالعلاج في المستشفيات العسكرية، مشدداً على أهمية دعم الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود من أجل دعم الفلاحين بالمناطق الحدودية وحماية ممتلكاتهم.
وأضاف أن المؤسسة العسكرية بإمكانها إصلاح المسالك الفلاحية والطرقات والاستفادة من التقنيات المتطورة التي توصلت لها الهندسة العسكرية.
دور الجيش في الدورة التنمويةوناقش عديد النواب دور الجيش الوطني في الدورة التنموية والاجتماعية، وضرورة تثمين عمله في المجالات الخدماتية، وطالب في هذا الاتجاه النائب يسري البواب بضرورة الاستفادة من النخبة العسكرية التونسية، وتسليم إدارة المؤسسات العمومية التي تعيش صعوبات في التسيير إلى الجيش الوطني.
كما بيّن أن الجيش الوطني له من الخبرة الكافية في مجال الخدمات الصحية وفي مجال التكوين، داعياً إلى فرض إجبارية الخدمة العسكرية كبوابة لترسيخ التربية الوطنية.
الترفيع في المنح والترقياتولمزيد نجاعة المؤسسة، طالب النائب فتحي رجب بـالترفيع في منح وترقيات أعوان المؤسسة والإحاطة الاجتماعية بهم، من أجل حماية الصف الأول للدفاع عن البلاد.
وبيّن النائب الياس بوكوشة أن الجاهزية العسكرية تحتاج إلى الاستثمار في الرقمنة والبحث العلمي، مشدداً على أهمية الجيش في دعم التنمية بالجهات على غرار ديوان "رجيم معتوق" لتنمية الجنوب والصحراء.
ضيعات نموذجية وسيادة غذائيةوفي المجال الفلاحي، أكد النائب حسن الجربوعي أنه بإمكان وزارة الدفاع بعث ضيعات نموذجية بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من أجل تحقيق السيادة الوطنية في مجال الأمن الغذائي.
كما طالب بـتغيير وتحيين الخارطة البحرية في ظل التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الدور الوطني للمؤسسة العسكرية يقتضي انفتاح المتاحف العسكرية على المناطق الداخلية وخاصة على فئة التلاميذ.
ميزانية مفتوحة ومقاومة العزوف عن التجنيدوبخصوص ميزانية وزارة الدفاع، طالبت النائبة زكية المعروفي بوضع ميزانية مفتوحة للوزارة، معتبرة أن الظروف الإقليمية تفرض تعزيز الاعتمادات والعمل على حث الشباب على التجنيد ومقاومة العزوف عن الخدمة العسكرية.
كما طرحت النائبة سيرين مرابط أهمية جاهزية تونس في ظل الوضع الإقليمي والدولي، واستعداداتها لـملف الأفارقة جنوب الصحراء، داعية إلى مزيد الإحاطة بالعسكريين المتقاعدين وبالمباشرين باعتبارهم الصف الأول للدفاع عن البلاد.
الخافرة العسكرية "القيروان"وأكد عدد من النواب أهمية تطوير القدرات العسكرية وتعزيز مراقبة الحدود، حيث اعتبرت النائبة سنية بن مبروك أن تدشين الخافرة العسكرية الجديدة "القيروان" يوم 15 أكتوبر المنقضي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التجهيزات العسكرية وتحديث قدراتها التكنولوجية، مشيرة إلى أهمية تعزيز البحث العلمي في المجال العسكري.
كما تحدثت عن أهمية تحديث مراقبة الحدود في ظل التحديات التي يعيشها العالم اليوم والتغيرات على المستوى الإقليمي والدولي.
زيادة الميزانية بـ12 بالمائةوفي السياق نفسه، اعتبر النائب عادل بالضياف أن زيادة ميزانية المؤسسة العسكرية بـ12 بالمائة مقارنة بسنة 2026 هي مساهمة في حماية الحدود المتحركة، لافتاً إلى أن دخول الخافرة العسكرية الجديدة حيز الاستغلال يمثل دلالة على منهج التعويل على الذات في البلاد.
مشكل الألغام في القصرينوبخصوص التحديات التي تواجهها المناطق الحدودية، دعا النائب حاتم اللباوي إلى إيجاد حل لـمشكل الألغام المتواجدة في عديد مناطق ولاية القصرين، مؤكداً على ضرورة "أن ينتهي هذا النزيف" الذي يحصد الأرواح. كما اعتبر أن المناطق الحدودية تمثل شريكاً في حماية الوطن، ولا بد من تعميم الخدمات الصحية العسكرية في هذه الجهات.
قوافل صحية وعلاج في المستشفيات العسكريةمن جهته، دعا النائب محمد ضو إلى بعث قافلة صحية دورية لصالح الأهالي في الجنوب التونسي، وتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود بالعلاج في المستشفيات العسكرية، مشدداً على أهمية دعم الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود من أجل دعم الفلاحين بالمناطق الحدودية وحماية ممتلكاتهم.
وأضاف أن المؤسسة العسكرية بإمكانها إصلاح المسالك الفلاحية والطرقات والاستفادة من التقنيات المتطورة التي توصلت لها الهندسة العسكرية.
دور الجيش في الدورة التنمويةوناقش عديد النواب دور الجيش الوطني في الدورة التنموية والاجتماعية، وضرورة تثمين عمله في المجالات الخدماتية، وطالب في هذا الاتجاه النائب يسري البواب بضرورة الاستفادة من النخبة العسكرية التونسية، وتسليم إدارة المؤسسات العمومية التي تعيش صعوبات في التسيير إلى الجيش الوطني.
كما بيّن أن الجيش الوطني له من الخبرة الكافية في مجال الخدمات الصحية وفي مجال التكوين، داعياً إلى فرض إجبارية الخدمة العسكرية كبوابة لترسيخ التربية الوطنية.
الترفيع في المنح والترقياتولمزيد نجاعة المؤسسة، طالب النائب فتحي رجب بـالترفيع في منح وترقيات أعوان المؤسسة والإحاطة الاجتماعية بهم، من أجل حماية الصف الأول للدفاع عن البلاد.
وبيّن النائب الياس بوكوشة أن الجاهزية العسكرية تحتاج إلى الاستثمار في الرقمنة والبحث العلمي، مشدداً على أهمية الجيش في دعم التنمية بالجهات على غرار ديوان "رجيم معتوق" لتنمية الجنوب والصحراء.
ضيعات نموذجية وسيادة غذائيةوفي المجال الفلاحي، أكد النائب حسن الجربوعي أنه بإمكان وزارة الدفاع بعث ضيعات نموذجية بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من أجل تحقيق السيادة الوطنية في مجال الأمن الغذائي.
كما طالب بـتغيير وتحيين الخارطة البحرية في ظل التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الدور الوطني للمؤسسة العسكرية يقتضي انفتاح المتاحف العسكرية على المناطق الداخلية وخاصة على فئة التلاميذ.
ميزانية مفتوحة ومقاومة العزوف عن التجنيدوبخصوص ميزانية وزارة الدفاع، طالبت النائبة زكية المعروفي بوضع ميزانية مفتوحة للوزارة، معتبرة أن الظروف الإقليمية تفرض تعزيز الاعتمادات والعمل على حث الشباب على التجنيد ومقاومة العزوف عن الخدمة العسكرية.
كما طرحت النائبة سيرين مرابط أهمية جاهزية تونس في ظل الوضع الإقليمي والدولي، واستعداداتها لـملف الأفارقة جنوب الصحراء، داعية إلى مزيد الإحاطة بالعسكريين المتقاعدين وبالمباشرين باعتبارهم الصف الأول للدفاع عن البلاد.
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