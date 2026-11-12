الخافرة العسكرية "القيروان"



زيادة الميزانية بـ12 بالمائة



مشكل الألغام في القصرين



قوافل صحية وعلاج في المستشفيات العسكرية



دور الجيش في الدورة التنموية



الترفيع في المنح والترقيات



ضيعات نموذجية وسيادة غذائية



ميزانية مفتوحة ومقاومة العزوف عن التجنيد



تمحورت تدخلات نواب، اليوم الخميس، خلال مناقشةمن مشروع، حول، ووتعزيز، إلى جانب دعملمواجهة، وذلك بحضوروأكد عدد من النواب أهمية تطويروتعزيز، حيث اعتبرت النائبةأن تدشينيومالمنقضي يمثلنحو تطويروتحديث قدراتها، مشيرة إلى أهمية تعزيزفيكما تحدثت عن أهمية تحديثفي ظلالتي يعيشها العالم اليوم وعلى المستوىوفي السياق نفسه، اعتبر النائبأن زيادة ميزانية المؤسسة العسكرية بـمقارنة بسنةهي مساهمة في حماية، لافتاً إلى أن دخولحيز الاستغلال يمثل دلالة علىفي البلاد.وبخصوصالتي تواجهها، دعا النائبإلى إيجاد حل لـالمتواجدة في عديد مناطق، مؤكداً على ضرورةالذي يحصد. كما اعتبر أنتمثل، ولا بد من تعميمفي هذه الجهات.من جهته، دعا النائبإلى بعثلصالح الأهالي في، وتمكين المواطنين منبالعلاج في، مشدداً على أهمية دعممن أجل دعمبالمناطق الحدودية وحماية ممتلكاتهم.وأضاف أن المؤسسة العسكرية بإمكانها إصلاحوالاستفادة منالتي توصلت لهاوناقش عديد النوابفي، وضرورة تثمين عمله في، وطالب في هذا الاتجاه النائببضرورة الاستفادة من، وتسليم إدارةالتي تعيش صعوبات في التسيير إلىكما بيّن أنله منفي مجالوفي مجال، داعياً إلىكبوابة لترسيخولمزيد نجاعة المؤسسة، طالب النائببـبهم، من أجل حمايةللدفاع عن البلاد.وبيّن النائبأنتحتاج إلى الاستثمار في، مشدداً على أهمية الجيش في دعمعلى غرارلتنميةوفي، أكد النائبأنه بإمكانبعثبالشراكة معمن أجل تحقيقفي مجالكما طالب بـفي ظل، مشيراً إلى أنللمؤسسة العسكرية يقتضي انفتاحعلىوخاصة على فئةوبخصوص، طالبت النائبةبوضعللوزارة، معتبرة أنتفرض تعزيزوالعمل على حثعلىومقاومةكما طرحت النائبةأهميةفي ظل، واستعداداتها لـ، داعية إلى مزيدباعتبارهمللدفاع عن البلاد.