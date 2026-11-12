الدورة الثامنة لـ "صالون الشوكولاتة والحلويات" من 19 إلى 21 نوفمبر 2026 بالعاصمة
يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فعاليات الدورة الثامنة لـ"صالون الشوكولاتة والحلويات" (Salon du Chocolat & de la Pâtisserie)، وذلك خلال الفترة الممتدة من الخميس 19 إلى السبت 21 نوفمبر 2026.
وتأتي هذه التظاهرة كـحدث بارز يترقبه عشاق الحلويات والشوكولاتة والمهنيون في هذا القطاع الحيوي.
أكثر من 150 عارضاً من تونس وخارجهاوستشهد الدورة الجديدة مشاركة واسعة النطاق لأكثر من 150 عارضاً من تونس وخارجها، من بينهم مختصون ومهنيون في قطاع الشوكولاتة والحلويات والمعجنات والقهوة والمثلجات.
كما تسجل الدورة حضوراً دولياً مميزاً يضم مشاركين من عدة دول، من بينها مصر والجزائر والكاميرون وإيطاليا وفرنسا، مما يسهم في تعزيز مكانة الحدث كـفضاء دولي لـتبادل الخبرات وإرساء شراكات مهنية جديدة.
فتح الأبواب من العاشرة صباحاً إلى السابعة مساءًوعلى مدار ثلاثة أيام، سيفتح الصالون أبوابه يومياً أمام الجمهور والمهنيين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، لتقديم تجربة غنية تجمع بين العروض الحية والتذوق والأنشطة التفاعلية المتنوعة، فضلاً عن استكشاف أحدث الابتكارات في هذا المجال.
وفي هذا السياق، صرحت الجهة المنظمة للمعرض بأن "الدورة الثامنة تأتي لتؤكد مكانة هذا الصالون كحدث مرجعي يجمع بين البعد الاقتصادي واللمسة الفنية الشابة، ويسهم في تثمين الكفاءات وتطوير الشراكات المحلية والدولية في قطاع الصناعات الغذائية وفنون الحلويات".
مسابقات وورشاتويتضمن برنامج الصالون أنشطة وفعاليات موجهة لـلمحترفين والجمهور على حد سواء، من بينها حصص تذوق وورشات مخصصة للأطفال ومسابقات مهنية تهدف إلى تشجيع المواهب والإبداعات الشابة. ومن أبرز هذه المسابقات، مسابقة "أفضل قطعة فنية بالشوكولاتة" ومسابقة "أفضل حلوى"، والتي تُقام بمشاركة تلاميذ من عدة مراكز تكوينية وتحت تأطير نخبة من كبار المحترفين، حيث سيتم تتويج الفائزين بـجوائز مالية قيمة.
القطاع يساهم بأكثر من 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجماليويشهد قطاع صناعة الحلويات والشوكولاتة في تونس تطوراً ملحوظاً في حجم الاستثمار والإنتاج، حيث يلعب دوراً هاماً في تنشيط منظومة الصناعات الغذائية التي تساهم بأكثر من 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 7 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.
وتشير بيانات الغرفة الوطنية لصناعة الحلويات والمرطبات في هذا الصدد إلى تباين طاقات الإنتاج بين المحلات الصغرى التي تتراوح بين 240 و360 طناً سنوياً، والمؤسسات الكبرى التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية ما بين 3600 و4800 طن، وسط سعي مستمر لتطوير الجودة والامتثال لـلمعايير الدولية للارتقاء بـالتنافسية والتصدير نحو الأسواق الإقليمية والخارجية.
تحديات هيكليةوعلى الرغم من الحيوية التي يظهرها القطاع بفضل إقبال المستهلكين ووجود شبكة واسعة من المؤسسات والوحدات الصناعية، إلا أنه يواجه جملة من التحديات الهيكلية؛ لعل أبرزها ضغط تكاليف المواد الأولية وارتفاع الأداءات التي تثقل كاهل المهنيين، فضلاً عن تحديات مرتبطة بـتنظيم القطاع المهني وهيكلة الأنشطة الحرفية.
وتأتي الدورة الثامنة لصالون الشوكولاتة لتشكل منصة استراتيجية لمجابهة هذه التحديات عبر دفع الشراكات وتشجيع الإبداعات الشابة، وفتح أفق أوسع لدمج أحدث الابتكارات التكنولوجية والتكوينية في صناعة الفخامة الغذائية.
وتأتي هذه التظاهرة كـحدث بارز يترقبه عشاق الحلويات والشوكولاتة والمهنيون في هذا القطاع الحيوي.
أكثر من 150 عارضاً من تونس وخارجهاوستشهد الدورة الجديدة مشاركة واسعة النطاق لأكثر من 150 عارضاً من تونس وخارجها، من بينهم مختصون ومهنيون في قطاع الشوكولاتة والحلويات والمعجنات والقهوة والمثلجات.
كما تسجل الدورة حضوراً دولياً مميزاً يضم مشاركين من عدة دول، من بينها مصر والجزائر والكاميرون وإيطاليا وفرنسا، مما يسهم في تعزيز مكانة الحدث كـفضاء دولي لـتبادل الخبرات وإرساء شراكات مهنية جديدة.
فتح الأبواب من العاشرة صباحاً إلى السابعة مساءًوعلى مدار ثلاثة أيام، سيفتح الصالون أبوابه يومياً أمام الجمهور والمهنيين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، لتقديم تجربة غنية تجمع بين العروض الحية والتذوق والأنشطة التفاعلية المتنوعة، فضلاً عن استكشاف أحدث الابتكارات في هذا المجال.
وفي هذا السياق، صرحت الجهة المنظمة للمعرض بأن "الدورة الثامنة تأتي لتؤكد مكانة هذا الصالون كحدث مرجعي يجمع بين البعد الاقتصادي واللمسة الفنية الشابة، ويسهم في تثمين الكفاءات وتطوير الشراكات المحلية والدولية في قطاع الصناعات الغذائية وفنون الحلويات".
مسابقات وورشاتويتضمن برنامج الصالون أنشطة وفعاليات موجهة لـلمحترفين والجمهور على حد سواء، من بينها حصص تذوق وورشات مخصصة للأطفال ومسابقات مهنية تهدف إلى تشجيع المواهب والإبداعات الشابة. ومن أبرز هذه المسابقات، مسابقة "أفضل قطعة فنية بالشوكولاتة" ومسابقة "أفضل حلوى"، والتي تُقام بمشاركة تلاميذ من عدة مراكز تكوينية وتحت تأطير نخبة من كبار المحترفين، حيث سيتم تتويج الفائزين بـجوائز مالية قيمة.
القطاع يساهم بأكثر من 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجماليويشهد قطاع صناعة الحلويات والشوكولاتة في تونس تطوراً ملحوظاً في حجم الاستثمار والإنتاج، حيث يلعب دوراً هاماً في تنشيط منظومة الصناعات الغذائية التي تساهم بأكثر من 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 7 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.
وتشير بيانات الغرفة الوطنية لصناعة الحلويات والمرطبات في هذا الصدد إلى تباين طاقات الإنتاج بين المحلات الصغرى التي تتراوح بين 240 و360 طناً سنوياً، والمؤسسات الكبرى التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية ما بين 3600 و4800 طن، وسط سعي مستمر لتطوير الجودة والامتثال لـلمعايير الدولية للارتقاء بـالتنافسية والتصدير نحو الأسواق الإقليمية والخارجية.
تحديات هيكليةوعلى الرغم من الحيوية التي يظهرها القطاع بفضل إقبال المستهلكين ووجود شبكة واسعة من المؤسسات والوحدات الصناعية، إلا أنه يواجه جملة من التحديات الهيكلية؛ لعل أبرزها ضغط تكاليف المواد الأولية وارتفاع الأداءات التي تثقل كاهل المهنيين، فضلاً عن تحديات مرتبطة بـتنظيم القطاع المهني وهيكلة الأنشطة الحرفية.
وتأتي الدورة الثامنة لصالون الشوكولاتة لتشكل منصة استراتيجية لمجابهة هذه التحديات عبر دفع الشراكات وتشجيع الإبداعات الشابة، وفتح أفق أوسع لدمج أحدث الابتكارات التكنولوجية والتكوينية في صناعة الفخامة الغذائية.
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