أكثر من 150 عارضاً من تونس وخارجها



فتح الأبواب من العاشرة صباحاً إلى السابعة مساءً



مسابقات وورشات



القطاع يساهم بأكثر من 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي



تحديات هيكلية



يحتضن مقرفعالياتلـ)، وذلك خلال الفترة الممتدة منإلىوتأتي هذه التظاهرة كـيترقبهفي هذاوستشهد الدورة الجديدةلأكثر منمن، من بينهمفي قطاعكما تسجل الدورةيضم مشاركين من عدة دول، من بينها، مما يسهم في تعزيز مكانة الحدث كـلـوإرساءوعلى مدار، سيفتح الصالون أبوابه يومياً أماممن الساعةوحتى الساعة، لتقديمتجمع بينالمتنوعة، فضلاً عن استكشاف أحدثفي هذا المجال.وفي هذا السياق، صرحتللمعرض بأنويتضمن برنامج الصالونموجهة لـعلى حد سواء، من بينهاتهدف إلى تشجيع. ومن أبرز هذه المسابقات، مسابقةومسابقة، والتي تُقام بمشاركةمن عدةوتحت تأطير، حيث سيتم تتويجبـويشهد قطاعفي تونسفي حجم، حيث يلعب دوراً هاماً في تنشيطالتي تساهم بأكثر منمنونحومن إجماليوتشير بياناتفي هذا الصدد إلىبينالتي تتراوح بين، والتي تتجاوز طاقتها الإنتاجية ما بين، وسط سعي مستمر لتطويروالامتثال لـللارتقاء بـوالتصدير نحووعلى الرغم منالتي يظهرها القطاع بفضل إقبالووجودمن المؤسسات والوحدات الصناعية، إلا أنه يواجه جملة من؛ لعل أبرزهاالتي تثقل كاهل، فضلاً عن تحديات مرتبطة بـوتأتيلصالون الشوكولاتة لتشكللمجابهة هذه التحديات عبر دفعوتشجيع، وفتح أفق أوسع لدمج أحدثفي