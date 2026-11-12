الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تفتح باب الترشح لاحتضان "كان" 2028 و2031 و2033

أعلمتبالتعديلات الجديدة الخاصة بعملية، وذلك عقب قرار، الصادر بالإجماع فيالماضي، بالعودة إلى تنظيم البطولةوأصبحتبعملية الترشح هي أعوام، بدلاً من، مع الإبقاء على نسخةدون تغيير، ومراعاةلـكما أتاحت الكنفدراليةأمام جميع، بما فيها الاتحادات التي، لاستكمال إجراءات التقدم لاستضافة إحدى، وفقاً لـوحدديومموعداًلتقديم، فيما حُدد يومالمقبل آخر موعد لتقديموأكدتأن عملية الترشح ستُدار وفق مبادئ، مع ضمانبين جميعالمتقدمة،للمشاركين في عملية الترشح السابقة.