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الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تفتح باب الترشح لاحتضان "كان" 2028 و2031 و2033

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 15:38 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلمت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الاتحادات الوطنية الأعضاء بالتعديلات الجديدة الخاصة بعملية الترشح لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وذلك عقب قرار لجنته التنفيذية، الصادر بالإجماع في 29 أكتوبر الماضي، بالعودة إلى تنظيم البطولة كل عامين.


وأصبحت النسخ المشمولة بعملية الترشح هي أعوام 2028 و2031 و2033، بدلاً من 2028 و2032 و2036، مع الإبقاء على نسخة 2028 دون تغيير، ومراعاة الجدول الزمني لـبطولة كأس العالم 2030.


كما أتاحت الكنفدرالية فرصة جديدة أمام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، بما فيها الاتحادات التي لم تتقدم بملفات ترشح سابقاً، لاستكمال إجراءات التقدم لاستضافة إحدى النسخ المحددة، وفقاً لـلشروط والضوابط المعتمدة.


وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 17 نوفمبر 2026 موعداً نهائياً لتقديم نوايا الترشح، فيما حُدد يوم 8 ديسمبر المقبل آخر موعد لتقديم ملفات الترشح الكاملة.

وأكدت "الكاف" أن عملية الترشح ستُدار وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الاتحادات الوطنية المتقدمة، دون منح أي أفضلية للمشاركين في عملية الترشح السابقة.

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