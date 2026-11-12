تصفيات كأس أمم إفريقيا: نسور قرطاج أمام حتمية التدارك في مواجهة فرسان المتوسط

عودة إلى ملعب الطيب المهيري بعد 31 عاماً



أسبقية تاريخية لنسور قرطاج



بداية متعثرة ونقطتان فقط



تغييرات عديدة في قائمة العناصر الوطنية



التشكيلة المحتملة



المنتخب الليبي



ينشدتحقيقعلى درب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات، عبر بوابة، خلال المباراة التي ستقامبـانطلاقاً من الساعة، لحسابمنوسيكون المنتخب التونسي مطالباً بتحقيققبل خوض مباراةالمقررة بـيومالجاري فيدون حضور الجمهور.وتم الاختيار علىكآخر محطة لـعلى قواعدهم، قبل شدّ الرحال إلىثمفـفي ما تبقى من مشوار التصفيات.ويعودإلىفي مواجهة رسمية بعد، إذ تعود آخر مباراة للعناصر الوطنية في ملعب المهيري إلى تاريخضدفي إطار تصفياتوينطلق منتخببأسبقية تاريخية على حساب منتخبعقب، حيث سبق للمنتخب التونسي أن فاز فيمقابلللمنتخب الليبي، كما حقق أبناء النجمة والهلالفي، كان آخرها من خلال الفوز بنتيجةبـبالذات خلال تصفياتوتكتسي مباراة الغد أهمية بالغة لأبناءلتحقيقعقباكتفى خلالها زملاءبتحقيقمنضد، في مباراتياللتين أقيمتا بـ، وهو ما وضع مسألةعلى المحكّ للمنتخب التونسي الذيدون انقطاع.وتفادياً لتعقيدات الجولات الأخيرة، سيرفعشعارنظراً للوضعية الدقيقة لـ، حيث سيرافقالمنتخبالمتأهل سلفاً إلى النهائيات القارية، باعتباره أحد أضلاعالمسابقة القارية إلى جانبوأجرىتغييرات عديدة فيقبل مواجهتي، مقارنة بقائمةالفارط الذي شهد مبارتيوشملت التغييراتمن خلالعدد من العناصر التي لم تثبت فعالياتها، ومنها الأظهرة، وعناصر أخرى بعد غياب عن حظيرة المنتخب الوطني على غرار، بالإضافة إلىمتوسط ميدان ناديوفي، شهدت قائمةبالخصوص، مقابل توجيه الدعوة لكل منالذي يعود لتقمص ألوان المنتخب الأول بعدوحملتتغييراً طارئاً في، فرضبزميلهوينتظر أن يفاضلبين الثنائيفي، على حسابأما على مستوى، فبعد أن راوحفي التعويل علىضدثمفي مواجهة، ينتظر أن يعود المدرب الوطني للتعويل علىمع مزيد منح الثقة للثنائيأو، ليحوم الشك علىبينأو، وفي المقابل يبدو المخضرمالأوفر حظاً ليكون فيأما على مستوى، ونظراً للأهمية البالغة للمباراة، فينتظر أن يعوّلعلىبقيادةفي، مع غزارة الخيارات وإمكانية التعويل علىأوأووفق مجريات المباراة، كما ينتظر منح الثقة مجدداً لـمحترفللاضطلاع بمهمةوسيكونمطالباً بـللوصول إلى، وهو ما يملي علىالقيام بالمهام الملقاة على عاتقهم على الوجه الأكمل، انطلاقاً منبقيادةأو، أوحيث سيرابطأووينطلق العائدبأوفر الحظوظ للاضطلاع بخطة، نظراً لخبرته الواسعة فضلاً عن معرفته بأجواءبحكم احترافه في، مع إمكانية منح هامش لـالذي يمر بفترةفي، ليبقى التعويل علىرهينالتي ستشهدوستدور أمامفي ظلالمطروحة للبيع.ومن جهته، سيكونمدججاً بعدد من العناصر التي تعرف جيداً، والتي يبقى أبرزها، و، فضلاً عنكما تشتمل قائمةعلى عناصر تمتلكعلى غرارلاعب، ومحترفالملتحق مؤخراً بالقائمة عقبمن، وعناصر تمتلكعلى غرارمتوسط الميدان الهجومي لـ، في حين شهدت قائمة المنتخب الليبيبسبب