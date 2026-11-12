تصفيات كأس أمم إفريقيا: نسور قرطاج أمام حتمية التدارك في مواجهة فرسان المتوسط
ينشد المنتخب التونسي تحقيق باكورة انتصاراته على درب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، عبر بوابة المنتخب الليبي، خلال المباراة التي ستقام الجمعة بـملعب الطيب المهيري بصفاقس انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءً (17:00)، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة.
وسيكون المنتخب التونسي مطالباً بتحقيق الانتصار قبل خوض مباراة الإياب المقررة بـملعب طرابلس الدولي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري في التوقيت ذاته دون حضور الجمهور.
وتم الاختيار على ملعب الطيب المهيري بصفاقس كآخر محطة لـنسور قرطاج على قواعدهم، قبل شدّ الرحال إلى ليبيا ثم أوغندا فـبتسوانا في ما تبقى من مشوار التصفيات.
عودة إلى ملعب الطيب المهيري بعد 31 عاماًويعود المنتخب التونسي إلى ملعب الطيب المهيري في مواجهة رسمية بعد 31 عاماً، إذ تعود آخر مباراة للعناصر الوطنية في ملعب المهيري إلى تاريخ 10 فيفري 1995 ضد المنتخب الليبيري في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 1996.
أسبقية تاريخية لنسور قرطاجوينطلق منتخب "نسور قرطاج" بأسبقية تاريخية على حساب منتخب "فرسان المتوسط" عقب 25 مواجهة سابقة، حيث سبق للمنتخب التونسي أن فاز في 17 مناسبة مقابل 6 انتصارات للمنتخب الليبي، كما حقق أبناء النجمة والهلال ستة انتصارات متتالية في آخر ست مواجهات، كان آخرها من خلال الفوز بنتيجة (0 – 1) بـملعب شهداء بنينة ببنغازي بالذات خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2024".
بداية متعثرة ونقطتان فقطوتكتسي مباراة الغد أهمية بالغة لأبناء الناخب الوطني معين الشعباني لتحقيق التدارك عقب بداية متعثرة اكتفى خلالها زملاء منتصر الطالبي بتحقيق نقطتين من تعادلين ضد أوغندا (1 – 1) وبتسوانا (2 – 2)، في مباراتي الجولتين الأولى والثانية اللتين أقيمتا بـملعب حمادي العقربي برادس، وهو ما وضع مسألة التأهل إلى النهائيات على المحكّ للمنتخب التونسي الذي لم يتغيب عن نهائيات "الكان" منذ دورة "تونس 1994" دون انقطاع.
وتفادياً لتعقيدات الجولات الأخيرة، سيرفع المنتخب التونسي شعار التدارك نظراً للوضعية الدقيقة لـلمجموعة الثامنة، حيث سيرافق منتخب واحد فقط المنتخب الأوغندي المتأهل سلفاً إلى النهائيات القارية، باعتباره أحد أضلاع ثلاثي تنظيم المسابقة القارية إلى جانب كينيا وتنزانيا.
تغييرات عديدة في قائمة العناصر الوطنيةوأجرى الناخب الوطني معين الشعباني تغييرات عديدة في قائمة العناصر الوطنية قبل مواجهتي الذهاب والإياب، مقارنة بقائمة تربص شهر سبتمبر الفارط الذي شهد مبارتي الجولتين الافتتاحيتين.
وشملت التغييرات كل الخطوط من خلال استبعاد عدد من العناصر التي لم تثبت فعالياتها، ومنها الأظهرة أمين الشارني ويان فارليري ومعتز النفاتي، ودعوة عناصر أخرى بعد غياب عن حظيرة المنتخب الوطني على غرار الحارس البشير بن سعيد والظهيرين غيث الزعلوني ومحمد دراغر، بالإضافة إلى معتز الزمزمي متوسط ميدان نادي سيسكا 1948 البلغاري.
وفي خط الهجوم، شهدت قائمة "النسور" بالخصوص غياب الجناحين سيباستيان التونكتي والياس العاشوري، مقابل توجيه الدعوة لكل من جناح نادي ريغا اللاتفي راقي العواني ومهاجم شباب بلوزداد الجزائري محمد علي بن حمودة الذي يعود لتقمص ألوان المنتخب الأول بعد تجربة أولى سنة 2020.
وحملت الساعات الأخيرة تغييراً طارئاً في مركز قلب الهجوم، فرض تعويض المصاب حازم المستوري بزميله صادق قديدة.
التشكيلة المحتملةوينتظر أن يفاضل الإطار الفني للمنتخب التونسي بين الثنائي البشير بن سعيد وأيمن دحمان في حماية الشباك، على حساب مهيب الشامخ.
أما على مستوى خط الدفاع، فبعد أن راوح معين الشعباني في التعويل على رسم تكتيكي بأربعة مدافعين ضد أوغندا ثم بخمسة مدافعين في مواجهة بتسوانا، ينتظر أن يعود المدرب الوطني للتعويل على محور بمدافعين مع مزيد منح الثقة للثنائي منتصر الطالبي وآدم عروس أو علاء غرام، ليحوم الشك على هوية الظهير الأيمن بين الزعلوني أو دراغر، وفي المقابل يبدو المخضرم علي معلول الأوفر حظاً ليكون في خطة ظهير أيسر.
أما على مستوى منطقة وسط الميدان، ونظراً للأهمية البالغة للمباراة، فينتظر أن يعوّل الشعباني على "الحرس القديم" بقيادة الفرجاني ساسي وعيسى العيدوني في الافتكاك، مع غزارة الخيارات وإمكانية التعويل على محمد الحاج محمود أو معتز الزمزمي أو سامي شوشان وفق مجريات المباراة، كما ينتظر منح الثقة مجدداً لـإسماعيل الغربي محترف ليغانيس الإسباني للاضطلاع بمهمة التنشيط الهجومي.
وسيكون خط الهجوم مطالباً بـالفاعلية والنجاعة للوصول إلى الشباك الليبية، وهو ما يملي على الأجنحة القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم على الوجه الأكمل، انطلاقاً من الجهة اليمنى بقيادة خليل العياري أو راقي العواني، أو الجهة اليسرى حيث سيرابط الياس سعد أو سيف الله اللطيف.
وينطلق العائد فراس شوط بأوفر الحظوظ للاضطلاع بخطة رأس الحربة، نظراً لخبرته الواسعة فضلاً عن معرفته بأجواء الكرة الليبية بحكم احترافه في نادي أهلي بنغازي، مع إمكانية منح هامش لـمحمد علي بن حمودة الذي يمر بفترة انتعاشة قصوى في البطولة الجزائرية، ليبقى التعويل على صادق قديدة رهين متغيرات المباراة التي ستشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً وستدور أمام شبابيك مغلقة في ظل نفاد كل التذاكر المطروحة للبيع.
المنتخب الليبيومن جهته، سيكون المنتخب الليبي مدججاً بعدد من العناصر التي تعرف جيداً كرة القدم التونسية، والتي يبقى أبرزها المدافع السابق للنادي الأفريقي والحالي لاتحاد طرابلس علي يوسف، ومتوسط ميدان نادي باب الجديد أسامة الشريمي، فضلاً عن المهاجم السابق للترجي الرياضي والحالي لأهلي طرابلس حمدو الهوني.
كما تشتمل قائمة المدرب السينيغالي للمنتخب الليبي يوسف دابو على عناصر تمتلك زاداً فنياً محترماً على غرار سيف جدور لاعب السويحلي الليبي، ومتوسط الميدان الدفاعي دانيال الفاضلي محترف نادي لاسك النمساوي الملتحق مؤخراً بالقائمة عقب تأهيله من الاتحاد الليبي لكرة القدم، وعناصر تمتلك خبرة واسعة على غرار مؤيد اللافي متوسط الميدان الهجومي لـنادي أهلي طرابلس، في حين شهدت قائمة المنتخب الليبي غياب لاعب أهلي طرابلس المعتصم المصراتي بسبب الإصابة.
وسيكون المنتخب التونسي مطالباً بتحقيق الانتصار قبل خوض مباراة الإياب المقررة بـملعب طرابلس الدولي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري في التوقيت ذاته دون حضور الجمهور.
وتم الاختيار على ملعب الطيب المهيري بصفاقس كآخر محطة لـنسور قرطاج على قواعدهم، قبل شدّ الرحال إلى ليبيا ثم أوغندا فـبتسوانا في ما تبقى من مشوار التصفيات.
عودة إلى ملعب الطيب المهيري بعد 31 عاماًويعود المنتخب التونسي إلى ملعب الطيب المهيري في مواجهة رسمية بعد 31 عاماً، إذ تعود آخر مباراة للعناصر الوطنية في ملعب المهيري إلى تاريخ 10 فيفري 1995 ضد المنتخب الليبيري في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 1996.
أسبقية تاريخية لنسور قرطاجوينطلق منتخب "نسور قرطاج" بأسبقية تاريخية على حساب منتخب "فرسان المتوسط" عقب 25 مواجهة سابقة، حيث سبق للمنتخب التونسي أن فاز في 17 مناسبة مقابل 6 انتصارات للمنتخب الليبي، كما حقق أبناء النجمة والهلال ستة انتصارات متتالية في آخر ست مواجهات، كان آخرها من خلال الفوز بنتيجة (0 – 1) بـملعب شهداء بنينة ببنغازي بالذات خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2024".
بداية متعثرة ونقطتان فقطوتكتسي مباراة الغد أهمية بالغة لأبناء الناخب الوطني معين الشعباني لتحقيق التدارك عقب بداية متعثرة اكتفى خلالها زملاء منتصر الطالبي بتحقيق نقطتين من تعادلين ضد أوغندا (1 – 1) وبتسوانا (2 – 2)، في مباراتي الجولتين الأولى والثانية اللتين أقيمتا بـملعب حمادي العقربي برادس، وهو ما وضع مسألة التأهل إلى النهائيات على المحكّ للمنتخب التونسي الذي لم يتغيب عن نهائيات "الكان" منذ دورة "تونس 1994" دون انقطاع.
وتفادياً لتعقيدات الجولات الأخيرة، سيرفع المنتخب التونسي شعار التدارك نظراً للوضعية الدقيقة لـلمجموعة الثامنة، حيث سيرافق منتخب واحد فقط المنتخب الأوغندي المتأهل سلفاً إلى النهائيات القارية، باعتباره أحد أضلاع ثلاثي تنظيم المسابقة القارية إلى جانب كينيا وتنزانيا.
تغييرات عديدة في قائمة العناصر الوطنيةوأجرى الناخب الوطني معين الشعباني تغييرات عديدة في قائمة العناصر الوطنية قبل مواجهتي الذهاب والإياب، مقارنة بقائمة تربص شهر سبتمبر الفارط الذي شهد مبارتي الجولتين الافتتاحيتين.
وشملت التغييرات كل الخطوط من خلال استبعاد عدد من العناصر التي لم تثبت فعالياتها، ومنها الأظهرة أمين الشارني ويان فارليري ومعتز النفاتي، ودعوة عناصر أخرى بعد غياب عن حظيرة المنتخب الوطني على غرار الحارس البشير بن سعيد والظهيرين غيث الزعلوني ومحمد دراغر، بالإضافة إلى معتز الزمزمي متوسط ميدان نادي سيسكا 1948 البلغاري.
وفي خط الهجوم، شهدت قائمة "النسور" بالخصوص غياب الجناحين سيباستيان التونكتي والياس العاشوري، مقابل توجيه الدعوة لكل من جناح نادي ريغا اللاتفي راقي العواني ومهاجم شباب بلوزداد الجزائري محمد علي بن حمودة الذي يعود لتقمص ألوان المنتخب الأول بعد تجربة أولى سنة 2020.
وحملت الساعات الأخيرة تغييراً طارئاً في مركز قلب الهجوم، فرض تعويض المصاب حازم المستوري بزميله صادق قديدة.
التشكيلة المحتملةوينتظر أن يفاضل الإطار الفني للمنتخب التونسي بين الثنائي البشير بن سعيد وأيمن دحمان في حماية الشباك، على حساب مهيب الشامخ.
أما على مستوى خط الدفاع، فبعد أن راوح معين الشعباني في التعويل على رسم تكتيكي بأربعة مدافعين ضد أوغندا ثم بخمسة مدافعين في مواجهة بتسوانا، ينتظر أن يعود المدرب الوطني للتعويل على محور بمدافعين مع مزيد منح الثقة للثنائي منتصر الطالبي وآدم عروس أو علاء غرام، ليحوم الشك على هوية الظهير الأيمن بين الزعلوني أو دراغر، وفي المقابل يبدو المخضرم علي معلول الأوفر حظاً ليكون في خطة ظهير أيسر.
أما على مستوى منطقة وسط الميدان، ونظراً للأهمية البالغة للمباراة، فينتظر أن يعوّل الشعباني على "الحرس القديم" بقيادة الفرجاني ساسي وعيسى العيدوني في الافتكاك، مع غزارة الخيارات وإمكانية التعويل على محمد الحاج محمود أو معتز الزمزمي أو سامي شوشان وفق مجريات المباراة، كما ينتظر منح الثقة مجدداً لـإسماعيل الغربي محترف ليغانيس الإسباني للاضطلاع بمهمة التنشيط الهجومي.
وسيكون خط الهجوم مطالباً بـالفاعلية والنجاعة للوصول إلى الشباك الليبية، وهو ما يملي على الأجنحة القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم على الوجه الأكمل، انطلاقاً من الجهة اليمنى بقيادة خليل العياري أو راقي العواني، أو الجهة اليسرى حيث سيرابط الياس سعد أو سيف الله اللطيف.
وينطلق العائد فراس شوط بأوفر الحظوظ للاضطلاع بخطة رأس الحربة، نظراً لخبرته الواسعة فضلاً عن معرفته بأجواء الكرة الليبية بحكم احترافه في نادي أهلي بنغازي، مع إمكانية منح هامش لـمحمد علي بن حمودة الذي يمر بفترة انتعاشة قصوى في البطولة الجزائرية، ليبقى التعويل على صادق قديدة رهين متغيرات المباراة التي ستشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً وستدور أمام شبابيك مغلقة في ظل نفاد كل التذاكر المطروحة للبيع.
المنتخب الليبيومن جهته، سيكون المنتخب الليبي مدججاً بعدد من العناصر التي تعرف جيداً كرة القدم التونسية، والتي يبقى أبرزها المدافع السابق للنادي الأفريقي والحالي لاتحاد طرابلس علي يوسف، ومتوسط ميدان نادي باب الجديد أسامة الشريمي، فضلاً عن المهاجم السابق للترجي الرياضي والحالي لأهلي طرابلس حمدو الهوني.
كما تشتمل قائمة المدرب السينيغالي للمنتخب الليبي يوسف دابو على عناصر تمتلك زاداً فنياً محترماً على غرار سيف جدور لاعب السويحلي الليبي، ومتوسط الميدان الدفاعي دانيال الفاضلي محترف نادي لاسك النمساوي الملتحق مؤخراً بالقائمة عقب تأهيله من الاتحاد الليبي لكرة القدم، وعناصر تمتلك خبرة واسعة على غرار مؤيد اللافي متوسط الميدان الهجومي لـنادي أهلي طرابلس، في حين شهدت قائمة المنتخب الليبي غياب لاعب أهلي طرابلس المعتصم المصراتي بسبب الإصابة.
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