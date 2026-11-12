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غوارديولا مرشح لتدريب منتخب الولايات المتحدة خلفا لبوتشيتينو

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 11:27 قراءة: 0 د, 35 ث
      
كشفت تقارير اعلامية بريطانية أن الفني الاسباني بيب غوارديولا, دخل دائرة المرشحين لتولي تدريب منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم, خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو, الذي يرتبط اسمه بتولي قيادة مانشستر يونايتد بدلا من مايكل كاريك.


وأكد المصادر ذاتها أن الاتحاد الأمريكي يضع الإسباني ضمن أولوياته, محفزا في ذلك بخبراته الكبيرة ومسيرته الحافلة بالألقاب مع برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي, والتي شهدت تتويجه برابطة أبطال أوروبا ثلاث مرات, إلى جانب ستة ألقاب في البطولة الإنقليزية.
غير أن الأمر لن يكون سهلا, في ظل ارتباط اسم غوارديولا بعدد من المناصب التدريبية الكبرى, بعدما سبق أن رفض عرضا لتدريب منتخب إيطاليا.

ومن المتوقع أن يمنح غياب المباريات التنافسية للمنتخب الأمريكي حتى مارس المقبل الاتحاد وقتا إضافيا للبحث عن مدرب جديد.

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