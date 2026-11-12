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مجلة إسبانية متخصصة تسلط الضوء على تطور قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في تونس وآفاق التعاون والاستثمار

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 10:27 قراءة: 2 د, 7 ث
      
خصصت مجلة «AutoRevista» الإسبانية، المختصة في صناعة السيارات، ملفا خاصا ضمن عددها الصادر خلال شهر نوفمبر 2026، للتعريف بتطور منظومة صناعة السيارات ومكوناتها في تونس، وإبراز مؤهلاتها الصناعية والتكنولوجية وفرص الاستثمار والشراكة المتاحة أمام المؤسسات الإسبانية.


وجاء هذا الملف بمبادرة مشتركة بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السّيارات، بهدف التّعريف بمقوّمات القطاع التّونسي لدى المستثمرين وصانعي القرار في إسبانيا، بالتزامن مع تنظيم تظاهرة «جوائز مسؤول السنة 2026»، التّي تجمع أبرز الفاعلين في قطاع صناعة السيارات الإسباني.


وسلّطت المجلة الضوء على التطور الذي شهده القطاع في تونس، والذي يضم أكثر من 300 مؤسسة ناشطة ويشغل أكثر من 130 ألف شخص، فيما تبلغ قيمة صادراتها السنوية حوالي 3.4 مليار أورو.


ولم يقتصر الملف على إبراز القدرات التونسية في مجال تصنيع مكونات السيارات، بل تناول أيضا تطور الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وخاصة الهندسة والبرمجيات والأنظمة المدمجة والبحث والتطوير، مستندا في ذلك إلى توفر ما بين 10 آلاف و15 ألف خريج سنويا في اختصاصات الهندسة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

كما أبرزت المجلة المؤهلات البشرية التونسية، مشيرة إلى تصنيف تونس سنة 2026 في المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة خريجي العلوم والهندسة، التي بلغت 37.93 بالمائة من مجموع خريجي التعليم العالي، وفق بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتناول الملف، كذلك، جهود المؤسسات الصناعية التونسية في مجال الانتقال الطاقي والتكيف مع المعايير البيئية الأوروبية، من خلال تطوير الإنتاج الذاتي للكهرباء بالطاقة الشمسية الفولطاضوئية، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا «ELMED».

وفي سياق استعراض آفاق التعاون بين المنظومتين الصناعيتين التونسية والإسبانية، تضمن الملف مداخلات لعدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين، من بينهم المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، الذي أبرز أهمية القرب الجغرافي وميثاق التنافسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن توفر الكفاءات الهندسية التونسية لاستقطاب مشاريع تكنولوجية تكاملية.

من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية التونسية لمصنّعي مكونات السيارات، مريم العلمي، أهمية موثوقية المؤسسات التونسية المزودة وتطور كفاءاتها وقدراتها التشغيلية، إلى جانب جهودها في مجال إزالة الكربون، بما يتيح الانتقال نحو شراكات قائمة على التطوير المشترك.

كما دعا رئيس الغرفة التونسية الإسبانية للتجارة والصناعة والرئيس الشرفي للجمعية التونسية لمصنّعي مكونات السيارات، نبهان بوشعالة، إلى تجاوز المناولة التقليدية والتوجه نحو إقامة تحالفات صناعية متكاملة ترتكز على الابتكار وسرعة الاستجابة لمتطلبات الأسواق.

وأكد مدير وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بمدريد، زياد لحبيب، أنّ هذا الإصدار يندرج ضمن المبادرات الرّامية إلى تعزيز التّواصل مع الصناعيين والهياكل المهنية الإسبانية، بالتعاون مع سفارة تونس بإسبانيا، بهدف تحويل فرص التعاون إلى مشاريع شراكة واستثمار مستدامة.

ويعكس هذا الاهتمام الإعلامي الإسباني بالقطاع التّونسي أهمّية الإمكانات التي توفرها تونس في مجال صناعة السيارات ومكوناتها وفرص تطوير التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين، خاصة في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمرتبطة بالتحول الرقمي والطاقي.

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