بين سوسة والقيروان... تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالأوساط الشبابية
فككت وحدات الأمن الوطني بسوسة المدينة، فجر اليوم الخميس، شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بـالأوساط الشبابية، تنشط بين ولايتي سوسة والقيروان، وفق ما أوردته الإدارة العامة للأمن الوطني.
وأضافت الإدارة العامة أن العملية الأمنية تمت بعد عمل استعلامي وميداني مكثف، وتم ضبط العنصر الرئيسي، وهو مصنف خطير محل عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل ترويج المخدرات.
كما تم حجز كمية هامة من مخدري الكوكايين والقنب الهندي كان ينوي ترويجها داخل الملاهي الليلية بالجهة، مشيرة إلى أن الأبحاث ما زالت متواصلة لـضبط بقية عناصر الشبكة وتقديمهم للعدالة.
وأضافت الإدارة العامة أن العملية الأمنية تمت بعد عمل استعلامي وميداني مكثف، وتم ضبط العنصر الرئيسي، وهو مصنف خطير محل عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل ترويج المخدرات.
كما تم حجز كمية هامة من مخدري الكوكايين والقنب الهندي كان ينوي ترويجها داخل الملاهي الليلية بالجهة، مشيرة إلى أن الأبحاث ما زالت متواصلة لـضبط بقية عناصر الشبكة وتقديمهم للعدالة.
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