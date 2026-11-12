بين سوسة والقيروان... تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالأوساط الشبابية

فككت وحدات، فجر اليوم الخميس،بـ، تنشط بين، وفق ما أوردتهوأضافت الإدارة العامة أنتمت بعد، وتم، وهومحللفائدةمن أجلكما تممن مخدريكان ينويداخلبالجهة، مشيرة إلى أنما زالت متواصلة لـوتقديمهم للعدالة.